2023高颜值学生党首选，JBL TUNE 720BT头戴式无线耳机评测

【天极网DIY硬件频道】在这个嘈杂的世界，我们想要保持专注是一件极为不易的事情。在如今的快节奏生活下，人们越来越希望能够有时间窝在沙发听一曲舒缓的音乐，品一杯香醇的咖啡，远离人群的喧嚣，做回真正的自己。而近年来众多耳机的出现和兴起，让我们即便在熙熙攘攘的人群中，也能够沉浸在自己的世界里。

JBL推出了一款适合日常出行佩戴的头戴式无线耳机――JBL TUNE 720BT，让大家可以随时享受片刻的自我，而且这款耳机超高的颜值，作为挂在脖子上的装饰品，日常穿搭的效果也是十分的不错。接下来一起看看吧。

・外观

TUNE 720BT外观采用磨砂质感，深海蓝的配色紧跟潮流趋势。轻量化的设计能够精巧地收纳在附赠的耳机袋内并随身携带。

轻巧机身搭载舒适慢回弹记忆海绵的皮革耳罩以及可调节的海绵皮革头梁衬垫，并具备适中的头梁加持力，可满足不同头型用户的佩戴需求。柔软耳罩能够很好地包裹住耳朵，更为舒适透气，持续聆听，久戴也不累。提供有力的物理降噪的同时也不会影响配戴眼镜的用户。

耳机机体上的操作方式采用物理按键方式，操作简洁的同时防止误触。TUNE 720BT除了拥有5.3版本的蓝牙并且可在多个蓝牙设备间来回切换外，也支持有线模式。附赠的3.5mm转3.5mm音频线，更贴心照顾到发烧音乐迷的需求，也可用它玩转PC游戏。

・音质

音质方面，TUNE 720BT搭载40mm大直径动圈驱动单元，继承了JBL传奇音质，调音上充分发挥了单元优势，宽松自然，低频量感和质感表现都不错，对于众多曲目都非常舒缓和优美。人声变得更为干净利落，听感均衡透澈。为音乐爱好者带来均衡律动，以及更为丰富的细节体现。

在试听的曲目中，声音低频量感充沛，下潜深，十分雄厚。高频部分展现饱满，声音达到顶峰后也不会有过亮的感觉。声音细节上的把握也十分到位，失真率低。

其他方面，官方续航数据可达76小时，这几天每天早晚通勤在2小时内，除了第一次充满，之后也没充过电，可以轻松满足一周所需。另外，早上发现忘记充电，但借着洗漱的时间充电5分钟，即可接着听歌3小时，续航效果还是非常不错的。

・APP个性化定制

通过JBL Headphones APP，用户可以在软件中根据自己的喜好习惯对音乐的均衡器进行自定义个性化的设置。还可控制在通话过程中语音感知的程度。

另外，虽然默认提示音语言是英语，但是用户可根据需求自定义想要的中文语言。

总体来看，这款JBL TUNE 720BT头戴式无线耳机还是不错的。超高的颜值，出色的音质和通话质量，加上舒适的长时间佩戴感受，比较适合通勤需要经常佩戴耳机并且想要享受片刻自我的朋友们。