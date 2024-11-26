游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

【天极网DIY硬件频道】真无线耳机已经不只是年轻人随身的音频设备，更是能够提供多种功能、满足个性化需求的时尚潮品。

当下越来越多人在闲暇时刻通过手游来放松身心、消磨时光，而这种娱乐方式也逐渐发展出各种差异化特性，有些玩家追求休闲娱乐，也有一些追求更沉浸的掌上竞技体验。面对多种使用场景的真无线降噪游戏耳机，能否同时满足这些需求呢？

近期我们体验了JBL推出的JBL QUANTUM BEAM量子风暴真无线降噪游戏耳机，作为一款全入耳式耳机，它搭载了专为游戏定制的11mm驱动单元，以及4麦克风提供支持的混合主动降噪技术，更具备耳机+充电舱长达20+小时的混合续航能力，成为手游爱好者“一机多用”的实力之选。

外观设计：半透风融合炫彩灯效

JBL QUANTUM BEAM整体采用陨石黑配色，搭配耳机+充电舱的RGB LED灯效点缀，为外观增添了科技感。

开盖灯效

合盖灯效

耳机配对灯效

充电提示灯效

灯效还具有操作提示、蓝牙配对连接提示、耳机电量提示和充电提示等功能。半透哑光上盖的JBL Logo，占据了充电舱上半区域，向上翻盖式设计也让耳机取放变得更加方便。

翻开上盖后，充电舱与耳机灯效会短暂亮起，方便我们轻松向外取下耳机。耳机本体同样采用黑色表面哑光处理，内藏单元的主体部分与一般TWS耳机体积相近。耳柄设计分散了包括充电触点在内的一部分内部元件，使其贴耳主体部分更加小巧，结合包装内自带的三种尺寸耳塞套，佩戴十分舒适，被动降噪能力也有不错的表现。

控制体验：触控区完美适配多重需求 配备主动降噪+低延迟特调游戏模式

JBL QUANTUM BEAM在耳机后盖上设计了亮眼的锖色镀膜镭雕JBL Logo，具有点睛作用的。，同时也对耳机触控区的操作起到直观提示作用。

在左耳触控区域，我们可以通过单次点击对降噪模式进行切换，分为主动降噪模式、环境音(拾音)模式与关闭环境音控制的被动降噪模式，切换时耳机会进行语音提示。

实际体验下来，JBL QUANTUM BEAM混合数字降噪加上不错的被动隔音，在办公室、餐厅、户外，和公共交通出行等场景下主动降噪能力表现都不错。

左耳触控功能还支持JBL QUANTUM BEAM独有的游戏模式，通过连续三次点击即可切换进入。游戏模式下，耳机降低了无线连接延迟，音画同步，操作反应迅速，让你可以畅玩游戏。

同时提供QuantumSOUND标志性游戏音效，其音效经过声学专家特调的均衡曲线，可进一步强化游戏内音效辨识度，既能帮助你听声辨位、获取更多声音细节，也能提升《原神》等开放世界动作游戏中的高品质音画感受，带来更沉浸的体验。

右耳触控区域负责常用音乐播控功能，单击暂停/播放、双击下一曲、三击上一曲，操作也十分符合用户的操作习惯。

接听来电时，双耳均可通过单击接听电话，长按拒接来电，双击挂断/取消通话。

音质评价：日常聆听&电竞音效兼顾 畅享多场景娱乐体验

JBL QUANTUM BEAM搭载11mm动圈驱动单元，大尺寸单元提供更广阔的空间感与优异的高低音延伸表现，不仅能精准呈现游戏中的声音细节，日常音乐表现同样出色。

在调音方面，JBL QUANTUM BEAM具备偏向中高频的特点。低频同样具备清晰、饱满的特点，但不至于“轰头”;中音表现温暖流畅，人声自然磁性;高频部分延展表现良好。整体声场层次分明、定位明确，音质清晰且细节充沛，在真无线游戏耳机中非常出色。

在游戏场景的实测中，JBL QUANTUM BEAM借助蓝牙5.3协议能够与手机、PC、掌机等设备建立流畅与低延迟的无线连接，开启游戏模式后，低延迟表现与音频细节增强。在《和平精英》等射击游戏中，无论是强指向性的环绕声场，还是远处枪声、脚步等音效细节都能清晰展现，成为“超神”利器。

在PC端拟真射击游戏《逃离塔科夫》中，笔者佩戴JBL QUANTUM BEAM并开启降噪与游戏模式，能够在有效隔绝PC风扇噪声等环境音干扰的同时，获得真实准确的游戏音效，提供沉浸体验与“听声辨位”等获取更多信息的能力。

举例来说，游戏内各种武器的枪声都不同，有的清脆短促，有的势大力沉，在装配消声器后听起来则像是轻微的吹气声。角色在地面上移动产生的脚步声也包含许多信息，负重更多的角色会产生更大的脚步声，在水泥地、砂石地、金属板上产生的音效各有不同。而有经验的玩家在佩戴JBL QUANTUM BEAM时，能够借助这些指向清晰，细节丰富的音频信息进行态势感知，让战场变得“单向透明”。

在日用场景中，JBL QUANTUM BEAM能够凭借双波束成形麦克风实现通话降噪功能，此能力不仅在户外移动游戏的“开黑”中十分重要，在日常通话里同样也能提升通话质量，沟通无障碍。

续航方面，耳机在关闭降噪时续航时间约8小时，开启降噪约6小时，搭配充电舱额外电量，可将总续航能力提升至24小时。此外补能速度也可圈可点，借助充电舱底部USB Type-C接口，充电十分钟即可续航约2小时，满电也仅需约2小时。

JBL QUANTUM BEAM 量子风暴 真无线降噪游戏耳机充满个性且兼具功能性，包揽主被动降噪、通话降噪、拾音、低延迟连接等功能特性的全场景实用表现，加之优质硬件与实力调校带来的出色音质体验，游戏模式带来的针对性音效增强能力，JBL QUANTUM BEAM可以说是年轻玩家们秀出实力、彰显个性的必备随身装备。