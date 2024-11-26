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游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

2024-11-26 08:00:00 作者：Lord_ViTa

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  【天极网DIY硬件频道】无线耳机已经不只是年轻人随身的音频设备，更是能够提供多种功能、满足个性化需求的时尚潮品。

  当下越来越多人在闲暇时刻通过手游来放松身心、消磨时光，而这种娱乐方式也逐渐发展出各种差异化特性，有些玩家追求休闲娱乐，也有一些追求更沉浸的掌上竞技体验。面对多种使用场景的真无线降噪游戏耳机，能否同时满足这些需求呢？

游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

  近期我们体验了JBL推出的JBL QUANTUM BEAM量子风暴真无线降噪游戏耳机，作为一款全入耳式耳机，它搭载了专为游戏定制的11mm驱动单元，以及4麦克风提供支持的混合主动降噪技术，更具备耳机+充电舱长达20+小时的混合续航能力，成为手游爱好者“一机多用”的实力之选。

  外观设计：半透风融合炫彩灯效

游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

  JBL QUANTUM BEAM整体采用陨石黑配色，搭配耳机+充电舱的RGB LED灯效点缀，为外观增添了科技感。

游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

开盖灯效

游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

合盖灯效

游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

耳机配对灯效

游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

充电提示灯效

  灯效还具有操作提示、蓝牙配对连接提示、耳机电量提示和充电提示等功能。半透哑光上盖的JBL Logo，占据了充电舱上半区域，向上翻盖式设计也让耳机取放变得更加方便。

游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

  翻开上盖后，充电舱与耳机灯效会短暂亮起，方便我们轻松向外取下耳机。耳机本体同样采用黑色表面哑光处理，内藏单元的主体部分与一般TWS耳机体积相近。耳柄设计分散了包括充电触点在内的一部分内部元件，使其贴耳主体部分更加小巧，结合包装内自带的三种尺寸耳塞套，佩戴十分舒适，被动降噪能力也有不错的表现。

  控制体验：触控区完美适配多重需求 配备主动降噪+低延迟特调游戏模式

  JBL QUANTUM BEAM在耳机后盖上设计了亮眼的锖色镀膜镭雕JBL Logo，具有点睛作用的。，同时也对耳机触控区的操作起到直观提示作用。

游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

  在左耳触控区域，我们可以通过单次点击对降噪模式进行切换，分为主动降噪模式、环境音(拾音)模式与关闭环境音控制的被动降噪模式，切换时耳机会进行语音提示。

  实际体验下来，JBL QUANTUM BEAM混合数字降噪加上不错的被动隔音，在办公室、餐厅、户外，和公共交通出行等场景下主动降噪能力表现都不错。

  左耳触控功能还支持JBL QUANTUM BEAM独有的游戏模式，通过连续三次点击即可切换进入。游戏模式下，耳机降低了无线连接延迟，音画同步，操作反应迅速，让你可以畅玩游戏。

  同时提供QuantumSOUND标志性游戏音效，其音效经过声学专家特调的均衡曲线，可进一步强化游戏内音效辨识度，既能帮助你听声辨位、获取更多声音细节，也能提升《原神》等开放世界动作游戏中的高品质音画感受，带来更沉浸的体验。

游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

  右耳触控区域负责常用音乐播控功能，单击暂停/播放、双击下一曲、三击上一曲，操作也十分符合用户的操作习惯。

  接听来电时，双耳均可通过单击接听电话，长按拒接来电，双击挂断/取消通话。

  音质评价：日常聆听&电竞音效兼顾 畅享多场景娱乐体验

  JBL QUANTUM BEAM搭载11mm动圈驱动单元，大尺寸单元提供更广阔的空间感与优异的高低音延伸表现，不仅能精准呈现游戏中的声音细节，日常音乐表现同样出色。

游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

  在调音方面，JBL QUANTUM BEAM具备偏向中高频的特点。低频同样具备清晰、饱满的特点，但不至于“轰头”;中音表现温暖流畅，人声自然磁性;高频部分延展表现良好。整体声场层次分明、定位明确，音质清晰且细节充沛，在真无线游戏耳机中非常出色。

  在游戏场景的实测中，JBL QUANTUM BEAM借助蓝牙5.3协议能够与手机、PC、掌机等设备建立流畅与低延迟的无线连接，开启游戏模式后，低延迟表现与音频细节增强。在《和平精英》等射击游戏中，无论是强指向性的环绕声场，还是远处枪声、脚步等音效细节都能清晰展现，成为“超神”利器。

游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

  在PC端拟真射击游戏《逃离塔科夫》中，笔者佩戴JBL QUANTUM BEAM并开启降噪与游戏模式，能够在有效隔绝PC风扇噪声等环境音干扰的同时，获得真实准确的游戏音效，提供沉浸体验与“听声辨位”等获取更多信息的能力。

  举例来说，游戏内各种武器的枪声都不同，有的清脆短促，有的势大力沉，在装配消声器后听起来则像是轻微的吹气声。角色在地面上移动产生的脚步声也包含许多信息，负重更多的角色会产生更大的脚步声，在水泥地、砂石地、金属板上产生的音效各有不同。而有经验的玩家在佩戴JBL QUANTUM BEAM时，能够借助这些指向清晰，细节丰富的音频信息进行态势感知，让战场变得“单向透明”。

游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

  在日用场景中，JBL QUANTUM BEAM能够凭借双波束成形麦克风实现通话降噪功能，此能力不仅在户外移动游戏的“开黑”中十分重要，在日常通话里同样也能提升通话质量，沟通无障碍。

  续航方面，耳机在关闭降噪时续航时间约8小时，开启降噪约6小时，搭配充电舱额外电量，可将总续航能力提升至24小时。此外补能速度也可圈可点，借助充电舱底部USB Type-C接口，充电十分钟即可续航约2小时，满电也仅需约2小时。

游戏体验无边界 JBL QUANTUM BEAM量子风暴 真无线降噪游戏耳机评测

  JBL QUANTUM BEAM 量子风暴 真无线降噪游戏耳机充满个性且兼具功能性，包揽主被动降噪、通话降噪、拾音、低延迟连接等功能特性的全场景实用表现，加之优质硬件与实力调校带来的出色音质体验，游戏模式带来的针对性音效增强能力，JBL QUANTUM BEAM可以说是年轻玩家们秀出实力、彰显个性的必备随身装备。

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