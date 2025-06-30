差旅生活随心掌控 JBL TOUR ONE M3音乐头等舱无线降噪耳机

【天极网DIY硬件频道】在无线降噪耳机市场，入耳式或半入耳式的TWS几乎成为主流，它虽然有种种优点，但无疑受限于较小的体型，在降噪、通话、续航以及更多功能应用方面，仍然无法完全替代体型更大的头戴式无线降噪耳机。

前段时间，我们体验了JBL TOUR ONE系列第三代产品TOUR ONE M3音乐头等舱头戴式无线降噪耳机，它在主被动降噪、高品质有线/无线连接、充电续航，以及空间音频、通话增强等软件功能方面带来全面提升，此外还搭配创新的无线智能收发器SMART TX，为多场景各种设备连接提供充分便利。

JBL TOUR ONE M3耳机标配的硬质收纳包结构坚固，表面覆盖了手感更好的网布材料，且自带扣带环便于携带与钩挂，在一侧附有JBL Logo与TOUR系列标识。

耳机本体为曜石黑配色，此外也提供慕斯摩卡与海军蓝共三种配色可选，耳罩外侧、旋转骨架等表面采用细腻的磨砂塑料材质，提供光线下更柔和的反射质感与抗污性能。耳机头梁与耳罩处均采用皮质包覆材料，并内置柔软贴合的填充物，保障用户的佩戴舒适性与被动降噪等声学性能。耳机两侧骨架均可调整长度以适应不同用户，内部金属材质骨架表面印有刻度。

耳罩外表面多处配备了用于主动降噪功能的拾音麦克风，共计8麦克风配置可支持实时优化的TUNE ANC 2.0智能降噪功能。此外，耳机也内置用于通话拾音的4麦克风，多硬件搭配实现智能的指向拾音与AI环境噪声消除功能。

耳罩外侧与下部集中了主要的触摸与按键播控功能，包括左耳罩处的物理音量加减键，右耳罩处的电源&配对滑块与降噪模式切换键。得益于数量更多且更独立的实体按键，JBL TOUR ONE M3耳机仅需在右耳罩处配备简单的触摸操控手势，包括单点播放/暂停，双击接听/挂断电话或下一首，三击上一首等。

本次全新升级搭配的SMART TX无线智能收发器作为触屏设备，具有音量调节，降噪功能控制，均衡器调节等丰富的播控功能，同时实现对多种音源，有线/无线连接方式的全面适配能力。

在音质方面，JBL TOUR ONE M3耳机采用定制40mm驱动单元，云母复合材料振膜经过精准调校，可提供深沉的低音、平衡的中音与清澈的高音，听感自然且均衡，呈现音乐会般临场感与解析力。频响范围达到10Hz-40kHz，在头戴式无线降噪耳机中表现出色。

同时得益于内置DAC与LDAC编解码能力，无论是使用USB Type-C进行有线连接，还是通过蓝牙进行连接，JBL TOUR ONE M3都能为用户带来出色的高保真音频体验。

降噪能力方面，JBL TOUR ONE M3耳机左右侧耳罩配备的共8个拾音麦克风可实时采集环境噪音，并提供更精确的反相信号。通话场景下，耳机内置的4个麦克风采用自适应波束成形技术，可消除环境回声与噪声，并借助算法对自己说出或听到的声音实现语调与清晰度方面的增强。因此JBL TOUR ONE M3能够让每次通话和多人会议听起来都像是面对面的交谈。

此外，用户还能通过JBL HEADPHONES APP获得更丰富的创新功能与实用体验。只要手机与耳机、SMART TX处于蓝牙连接状态，我们就能从APP中进行SMART TX设置，包括屏幕亮度、锁屏壁纸、消息通知、唤醒等等。启用消息通知需要允许JBL HEADPHONES APP读取手机通知，可将你收到的消息实时推送至SMART TX上显示。

小结

综合来看，JBL TOUR ONE M3耳机正如其“音乐头等舱”的别称，是专为有精致出行和商务差旅需求的人士打造出的高端头戴式无线降噪耳机。不仅拥有充沛质感与个性化配色的外观，强大的音质表现与降噪能力更是刷新了头戴无线耳机的体验上限。

还有更多以SMART TX为载体的智能连接、触控方式，以及SilentNow静噪、白噪音等创意功能，都是它为展现的前沿创新方向，十分值得我们亲自去线下亲自体验。