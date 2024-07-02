　　从好莱坞到客厅：索尼如何实现“把影院带回家”的梦想

【天极网DIY硬件频道】今年4月18日，索尼官宣了家庭影院系列回音壁HT-A9000、HT-A8000以及颈挂蓝牙音箱HT-AN7，追溯索尼家庭影院技术自1976年首次引入模拟技术至今，到如今的标志性的360智能穹顶声场技术，在近半个世纪的历史长河中不断成为家庭影院技术的革新者。

索尼在上海举办了一场主题为“把影院带回家”的体验会，将三款家庭影院系列新品――HT-A9000、HT-A8000回音壁和HT-AN7颈挂蓝牙音箱，全面展示给媒体和公众。这场体验会通过精心设计的沉浸式场景，近距离的亲身感受到索尼最新家庭影院技术带来的震撼效果。

索尼影音产品市场部高级总监陈巍先生致辞



熟悉索尼家庭影院的用户会发现，索尼此次新品命名规则有着较大的变化，索尼中国影音产品市场部高级总监陈巍先生表示，命名变化是为了让用户能更清晰的了解索尼电视和回音壁的定位，毕竟家庭影院和电视对于家庭娱乐来说是密不可分的。

项目负责人鹫川盛先生

扬声器设计国方直也先生

声学设计加藤智也先生

电路设计增渊和典

同时索尼在2024年也推出了“把影院带回家”的重要概念，家庭影院系统的观影体验核心就是画面和声音，高质量的画面搭配同样高质量的声音表现，才能完整的表达出内容创作者的情绪和意图。索尼影业旗下的哥伦比亚影业刚刚喜迎100周年，而索尼生产电视机的历史也超过60年，索尼贯穿整个影视娱乐行业生产到输出的全产业链，因此对于影视画面和声音的表达有着其他品牌无法比拟的先天优势，在近半个世纪的对产品和市场的磨砺中，索尼通过核心的创新技术总能为消费者带来超出预期的娱乐体验。

精雕细琢的硬实力

如今电视尺寸越来越大，而回音壁产品的设计则趋于小型化和轻量化，在索尼工程师看来回音壁产品的设计理念不需要用户过于关注只需要提供完美的声音表现即可，因此在HT-A9000/A8000的外观设计上遵循了索尼BRAVIA电视机外观的设计语言。

索尼家庭影院系列回音壁HT-A9000比上一代型号体积减少36%，宽度比HT-A5000减少了11厘米，挂墙或摆放在电视底部就显得并不那么突兀，能适配更多不同尺寸的电视机。

众所周知音响音质要出色就必须拥有足够的腔体空间和科学分布的单元，索尼动静总部此次索尼HT-A9000/HT-A8000采用了两分频的声学结构，在小巧的回音壁内塞入了多达13个扬声器单元和4个被动振膜，HT-A8000则拥有11个扬声器单元。包括两对全新开发大幅降低失真的中/低频扬声器、一对高频可达40KHz的L/R高频扬声器、一个全新开发的大尺寸中置高频扬声器、一对支持Hi-Res的侧向发声扬声器、一对支持Hi-Res的穹顶扬声器、带来宽广声音表现，以及HT-A900独有的一对波束高频扬声器以及2对强化低音的被动振膜。

全新开发2对中/低频扬声器以最大化振膜面积为设计目标，通过椭圆形设计分散振膜应力并加入凹痕折边设计，小振幅到大振幅都能保持较低的失真;全新开发的22mm中置高频扬声器采用HiFi级软球顶丝膜材料，提升声音清晰度确保声音自然的衔接;低音炮部分HT-A9000/A8000低音振膜面积(4个中/低频扬声器)合计达到17640平方毫米，相比上一代低音振膜总面积提升1.8倍，HT-A9000的2对被动振膜则能进一步强化低音效果。HT-A9000/A8000高频支持达到100KHz，低频下潜至40Hz。

为了能充分的利用空间，索尼工程师在电源板上也花了不少心思，由于此次新品增加了更多的扬声器，电路板上就必须增加功放的数量，工程师在电路板面积不变的情况下通过开创性的上下叠放线圈来实现空间和性能上的平衡，同时这种创新的叠放方式不仅能抵消磁耦合还能减少元器件之间的互相干扰。为了进一步节省空间，索尼工程师开创性的采用了切短元器件引脚的方式，在有限的空间内索尼工程师完全按照HiFi级别的元器件标准进行组装和测试。

HT-A9000/HT-A8000支持杜比全景声、DTS:X、IMAX Enhanced和高分辨率音频，并提供两个 HDMI 接口，还有 VRR 和 ALLM 功能。HT-A9000支持 360°空间声效映射功能，可实现虚拟环绕声，还可以选配索尼的SA-RS5和SA-RS3无线后置扬声器以及SA-SW5和 SA-SW3无线低音炮进行扩展。

索尼HT-AN7则是扩展家庭娱乐的延伸产品，作为一款挂颈式扬声器既能解决个人娱乐影音享受的同时不打扰到家人休息，多设备链接也能让你在不同的设备之间随意的切换，让你的娱乐体验不中断。HT-AN7采用了目前非常流行的开放式佩戴形态，相较于上一代产品有效聆听面积提升150%。HT-AN7采用X-Balanced空间平衡扬声器，有效振膜面积比上一代增大1.5倍，铝制的振膜材料对于中高频细节的表现有着突出的作用。

重量比上一代产品轻了50克，在长达数小时的佩戴过程中减轻约50克重量，对于整体佩戴体验会有非常明显区别，同时此次HT-AN7颈带采用形状宽度可调整的记忆专用材质，能更好适配不同的脖型，与肩膀接触的部位全部采用柔软的材料。

HT-AN7可以采用并联的方式，两台设备可以共享同一个音源设备，与全新的BRAVIA电视机连接即可实现杜比全景声音效。续航时间约12小时，并提供快充功能，充电10分钟可以连续使用约1小时。

持续迭代的软实力

索尼为HT-A9000/A8000以及HT-AN7打造了不同场景的体验空间，借着不同场景能体验到索尼持续不断迭代的核心算法技术实力，360智能穹顶声场2.0版本通过索尼独家专利，可生成多个幻象扬声器，形成超越实体扬声器空间范围的更广阔的环绕声场，在家庭环境中也能享有影院般的环绕声体验。

索尼的智能声场优化2.0技术，结合BRAVIA Connect手机应用，为家庭影院用户带来了前所未有的个性化音效体验。这项技术能够智能识别不同房间的结构和布局，自动调整扬声器的位置和设置，确保无论用户身处房间的哪个角落，都能享受到宛如影院皇帝位的沉浸式音效。

用户不再需要复杂的手动设置，智能声场优化2.0技术能够自动检测扬声器与天花板的距离，以及后环绕音箱的位置，通过三步简单的校准过程，快速实现理想的声场效果。这意味着，即使用户的客厅布局多样，也能轻松享受到均衡且震撼的音效。

索尼的技术避免了对家庭环境进行大规模改造的需求。智能声场优化2.0能够自动侦测房间内的障碍物和声学特性，为用户提供一个经过优化的聆听环境，无论房间大小或形状如何，都能获得一致的高品质音效。

通过BRAVIA Connect应用，用户可以根据自己的观看习惯，选择最舒适的位置，智能声场优化2.0会根据用户的选择，自动调整音效，确保用户享受到最佳的听觉体验。对于日常观看的流媒体和在线视频，索尼的3D环绕功能能够将普通的2声道内容提升至环绕声效果，配合AI语音分离技术，使得对话更加清晰，增强了观看体验。

将索尼电视作为家庭影院的中置声道，可以实现声音与画面的完美同步，无论是细微的对白还是宏大的场景，都能精准呈现，为用户带来电影院般的观影体验。新一代AI音频分离技术通过智能算法识别并增强人物对白，使得即使在复杂的音频环境中，对话也能清晰传达，不让任何细节流失。

索尼的这些持续迭代的创新技术，不仅满足了家庭影院用户对音质的多元化需求，更提供了便捷、智能的设置方式，让每一位用户都能够轻松享受到专业级别的家庭影院体验。

索尼以其最新的HT-A9000、HT-A8000回音壁和HT-AN7颈挂蓝牙音箱，再次定义了家庭影院的新标准。这三款产品不仅在设计上与索尼BRAVIA电视系列相得益彰，在音质技术上实现了体积与音效之间的完美平衡，为用户带来了沉浸式的观影体验。

搭配索尼电视，这三款产品的优势更加明显。索尼电视的高质量画面与这些回音壁和蓝牙音响的卓越音质相结合，真正实现了音画合一的效果。索尼电视的AI音频分离技术进一步提升了语音的清晰度，使得对话更加生动和真实。而智能声场优化2.0技术，通过BRAVIA Connect手机应用，能够自动调整声场，确保用户无论在房间的哪个位置，都能享受到最佳的环绕音效。

索尼的这三款新品代表了索尼在半个多世纪历史长河中对家庭影院体验的深刻理解和不懈追求。无论是在技术创新、外观设计，还是在用户体验上，索尼都致力于为用户提供超越期待的产品和服务。索尼将带领用户进入一个全新的家庭影院时代，让每一位用户都能享受到“把影院带回家”的极致体验。索尼HT-A9000/A8000回音壁以及HT-AN7售价分别为9490元、6490元、1999元。7月10日索尼将全渠道开启预售，7月24日正式发售。