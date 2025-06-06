声光艺术打造优雅音乐空间 哈曼卡顿音乐水晶五代音箱开启618首购福利

【天极网DIY硬件频道】桌面蓝牙音箱、回音壁等个人音频领域近年来竞争愈发激烈，但总有一些竞争者能够凭借过硬的产品素质，以及系列的深厚底蕴脱颖而出。

哈曼卡顿近期推出的重磅新品：音乐水晶五代音箱就是其中的佼佼者，它凭借经典且颇具艺术质感的透明水晶设计，增强律动音效以及更加专业的声学硬件与卓越音质，再次成为精致桌搭的视觉核心，家庭影院的颜值担当。

哈曼卡顿音乐水晶五代延续经典的水母外观设计，采用半透水晶外壳，进一步提升了作为视觉核心的低音炮透明度，并将所有按键均布置在卫星音箱底座，更便于用户操作的同时，让低音炮本身拥有更加晶莹剔透的一体观感。此外，哈曼卡顿音乐水晶五代提供流光版(白)与玄光版(黑)的双配色可选，进一步匹配用户的不同审美喜好与家居空间氛围。

光效是本次哈曼卡顿音乐水晶五代升级的核心之一，不仅在透光度上得到提升，更是新增了五种可定制的RGB呼吸灯效，光影随音乐律动，带来梦幻般视觉体验。在搭载了中音与高音单元的双卫星音箱上同样配备实时联动的RGB灯效，以流动的渐变光影营造多种居家场景的沉浸氛围。

而在音频方面，哈曼卡顿音乐水晶五代再次创新声学设计，以新增高音单元构建三分频系统，相对前代双分频拥有更细腻的音频还原能力。其中低音炮采用1个5.25”下沉式低音单元，双卫星音箱均搭载3个1.6”全频单元与1个25mm丝绢球顶高音单元，总功率达190W RMS，为客厅、桌面等多种适用场景开启更高品质的听觉空间。

连接性方面，哈曼卡顿音乐水晶五代的有线接口均位于低音炮后部，保留AUX接口，并新增HDMI ARC接口，通过音频回传功能与电视等一线直连，并轻松实现音画同步，畅享沉浸视听体验。

而在无线连接上，哈曼卡顿音乐水晶五代支持蓝牙5.4协议，解锁高带宽与更高品质的音频传输规格。用户还可以使用harman/kardon ONE APP实现直连控制，可自行定制音乐、音效风格，调整灯光模式，营造专属氛围，解锁智能音箱新体验。此外哈曼卡顿音乐水晶五代也支持AURACAST技术，可串联多扬声器，通过2台及以上的设备互联，打造更加沉浸的立体环绕声空间。

可以说，哈曼卡顿音乐水晶五代拥有哈曼专业声学团队调校打造的传奇音质，同时具备将日常的音频设备，升华为家居空间装饰艺术的标志性透明水晶设计，律动音效更进一步营造优雅氛围，为家庭用户打造视听兼备的高品质沉浸体验，适合对家居空间设计感、氛围感有追求的用户选择。

作为重磅新品的哈曼卡顿音乐水晶五代上架正值618年中购物狂欢季，目前也在京东自营等多种官方线上渠道开启火热促销活动，流光版(白)与玄光版(黑)双版本到手价均为2999元，且可享受专用线赠送、质保升级、分期免息、晒单赠礼等多重福利，购买代言人丁禹兮同款流光版，还可获赠精美周边!各位“艺术生活家”可以抓紧时间参与首购。