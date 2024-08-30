　　畅享运动自由的律动 Shokz韶音OpenRun Pro 2运动耳机评测

在个性化消费日益盛行的今天，耳机已不仅仅是聆听音乐的工具，更成为了展示个人风格的标志。特别是骨传导耳机，先天就具有运动标签的，已经和运动形成了强绑定，其独特的特性也成为很多运动爱好者甚至是不入耳用户优先考虑的耳机之一。

谈到运动耳机就绕不开韶音这个品牌，2023年韶音在中国骨传导耳机市场销售份额占比60.2%，开放式耳机市场销售额占比46.2%。2024年是韶音的产品大年，上半年推出针对铁三游泳场景的专业运动耳机OpenSwim Pro和面向全场景运动的OpenFit Air，并官宣李现成为全球代言人。

下半年的重头戏则是翘首以待的音质新标杆Shokz韶音OpenRun Pro 2运动耳机。作为韶音产品系列中的中流砥柱，OpenRun Pro 2从年初就受到用户的空前关注，Shokz韶音OpenRun Pro 2运动耳机以其创新的设计理念和卓越的音质表现，为追求高品质生活的运动爱好者带来了全新的听觉盛宴。

完成度最高的一款运动耳机

Shokz韶音这次一改往常单一的骨传导单元结构，为了在音质和舒适度都上有明显的变化，OpenRun Pro 2采用了开创性的DualPitch骨气双单元结构，和一代采用类同轴结构不同，将低频单元与中高频单元巧妙地分离。

DualPitch骨气双单元的原理就是将中高频和低频进行拆分，韶音引以为傲的骨传导单元只负责中高频，由双音圈双簧片振动系统组成，负责通过横向的振动通过颞骨传到内耳中。

低频部分则采用和OpenFit一样的气传导单元，结合定制的18mm X11mm超大环形振膜，外圈环绕柔性折环，即使在大振幅下也能保持振膜的稳定性，确保了大音量下的音质保真。同时通过气传导的方式能很大程度避免因为低频高振动带来的不适感，同时还能带来量感饱满的低频音效，这种设计在运动耳机中极为罕见，为用户带来了澎湃的低音体验。

舒适度拉满

Shokz韶音认为开放式耳机最重要的就是舒适度。如果耳机音质做的再好，而用户因为舒适度的问题不愿意戴，那这本身就是个伪命题。Shokz韶音在OpenRun Pro 2的舒适度打磨上花了不少的心思。除了之前提到的采用创新的DualPitch骨气双单元结构，在大幅度降低低频部分造成的酥麻感之外，韶音继承了一代舒适度的基础上再细微部分做了更多的优化。

和上一代一样耳挂和后挂依旧采用的是钛合金并以柔软亲肤的硅胶进行包括，而且后挂做的更纤细，搭配眼镜也不会“打架”，由于这次采用DualPitch骨气双单元结构，腔体会比上一代略大一些，Shokz韶音将耳机芯角度调整为4度以便能更好的贴合脸部，提供一种非常微妙的柔和夹紧力，在我连续3天的佩戴中几乎没有负重的感觉，且整个佩戴过程中无论是静止状态还是运动状态都能牢固扎实的贴合在耳朵两侧，毕竟在挂耳结构上韶音是积累和沉淀了大量的设计和市场反馈经验的，通过结构和材料带来的舒适感一直是韶音的专长。

之前也提到Shokz韶音OpenRun Pro 2拥有IP55级防护，双层网状结构能隔绝在恶劣天气下水份的侵袭，同时Type-C接口采用IPX7级防护，意味着Shokz韶音OpenRun Pro 2不需要精心伺候，防护等级不仅带来对汗液酸性腐蚀的保护，也为易清洁提供了方便。

搭载Shokz OpenBass 2.0算法和DirectPitch定向声场技术，OpenRun Pro 2在音质上达到了新的高度。双音圈的物理加持让中高频的延伸变得更宽广，低频的气传导+被动振膜的结构也让低频的量感非常的饱满，特别是在聆听流行音乐、爵士、民谣等音乐风格上能很好的带来音乐性的表现，为运动注入源源不断的动力。

通过Shokz韶音的专属App，用户能够体验到双设备连接的便捷性，同时得益于蓝牙5.3技术，传输速度更快，连接更稳定。应用程序中内置的多种预设音效模式，加上用户自定义音效的功能，让用户可以根据自己的偏好调节音质，打造一个完全个性化的听觉盛宴。

Shokz韶音OpenRun Pro 2运动耳机以其创新的设计理念、卓越的音质表现和全面的技术优势，极有可能会成为运动爱好者的下一个理想选择。

深度体验完这款新品后，我认为韶音对于运动耳机还是有自己的想法和信念的，音质和舒适度是运动耳机的刚需，这点上韶音始终不懈余力的通过专利技术和材料工程来满足用户刚需。从OpenRun pro 2上随处可见的微创新也不难发现，韶音的品牌力、创新力、产品力在行业中始终处于第一梯队，OpenRun Pro 2这款产品则进一步巩固了韶音在运动耳机市场的领导地位。