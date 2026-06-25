您现在的位置： 天极网 > DIY硬件频道 > 音频

 公众号 排行榜 发布会

七彩虹发布SIGAPES系列游戏耳机：入耳与头戴双形态出击

2026-06-25 10:59:35 作者：LR

  • +1 你赞过了

  【天极网DIY硬件频道】七彩虹(Colorful)今日发布旗下全新电竞系列音频产品――一款头戴式耳机与一款入耳式耳机。两款耳机均面向专业游戏电竞领域，拥有各自不同特色。并且随着两款新品的正式上市，七彩虹新系列“SIGAPES”也正式与用户见面，标志着七彩虹在游戏外设领域的又一次重要布局。

  “哨兵”无线四模耳机：四模连接+7.1环绕，全能电竞之选

  https://item.jd.com/10227280000480.html

  头戴式游戏耳机“哨兵”主打全能电竞体验，搭载50mm大尺径发声单元，支持电竞环绕7.1音效，为玩家提供精准的声音定位与沉浸式声场表现。连接方面，该耳机支持蓝牙、2.4G无线、Type-C及有线四种模式，兼容PC、主机、移动设备等多平台使用。外观提供经典黑白两种配色，并支持通过七彩虹自研软件iGameCenter进行EQ调节，让玩家可根据不同游戏类型自定义音效曲线，进一步提升竞技优势。

  “琢”入耳式有线耳机：HIFI基因加持，动圈镀银线演绎高解析音质

  https://item.jd.com/10227280868623.html

  入耳式游戏耳机“琢”则继承了浓厚的HIFI基因，采用双磁双腔体结构与10mm高性能动圈单元，配合专业镀银耳机线，HIFI味十足。同时带来的声音解析力与瞬态响应也表现出色。耳机机身采用电镀金属工艺，外观极具质感与辨识度。兼顾佩戴轻量化与耐用性，尤其适合移动游戏场景及对音质有高要求的玩家。

  关于SIGAPES系列

  SIGAPES系列以"以声塑景，不止于声音"为核心理念，致力于专业电竞领域。声音调教方面则有着15年声学积累的COLORFLY HIFI团队为其提供专业技术支持。实现了游戏定位与高保真音质的融合。目前两款耳机已正式上线，作为七彩虹在电竞音频领域的全新探索，SIGAPES系列的亮相值得关注。

聚合标签：
网友评论
发布
相关推荐
相关文章

热门标签

LR

最新资讯

七彩虹SIGAPES系列游戏耳机

热门视频

理想全新 L8六座爆改大五座

新品评测

JBL SENSE PRO音悦圈至臻版
热门产品排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2026 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录