【天极网DIY硬件频道】七彩虹(Colorful)今日发布旗下全新电竞系列音频产品――一款头戴式耳机与一款入耳式耳机。两款耳机均面向专业游戏电竞领域，拥有各自不同特色。并且随着两款新品的正式上市，七彩虹新系列“SIGAPES”也正式与用户见面，标志着七彩虹在游戏外设领域的又一次重要布局。

“哨兵”无线四模耳机：四模连接+7.1环绕，全能电竞之选

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头戴式游戏耳机“哨兵”主打全能电竞体验，搭载50mm大尺径发声单元，支持电竞环绕7.1音效，为玩家提供精准的声音定位与沉浸式声场表现。连接方面，该耳机支持蓝牙、2.4G无线、Type-C及有线四种模式，兼容PC、主机、移动设备等多平台使用。外观提供经典黑白两种配色，并支持通过七彩虹自研软件iGameCenter进行EQ调节，让玩家可根据不同游戏类型自定义音效曲线，进一步提升竞技优势。

“琢”入耳式有线耳机：HIFI基因加持，动圈镀银线演绎高解析音质

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入耳式游戏耳机“琢”则继承了浓厚的HIFI基因，采用双磁双腔体结构与10mm高性能动圈单元，配合专业镀银耳机线，HIFI味十足。同时带来的声音解析力与瞬态响应也表现出色。耳机机身采用电镀金属工艺，外观极具质感与辨识度。兼顾佩戴轻量化与耐用性，尤其适合移动游戏场景及对音质有高要求的玩家。

关于SIGAPES系列

SIGAPES系列以"以声塑景，不止于声音"为核心理念，致力于专业电竞领域。声音调教方面则有着15年声学积累的COLORFLY HIFI团队为其提供专业技术支持。实现了游戏定位与高保真音质的融合。目前两款耳机已正式上线，作为七彩虹在电竞音频领域的全新探索，SIGAPES系列的亮相值得关注。