【天极网DIY硬件频道】当传统入耳式耳机长期佩戴时的耳道闷胀，动作幅度稍大即可能导致脱落，耳塞封闭对环境音的屏蔽等因素困扰用户时，开放式耳机正以“无感佩戴”、“稳而不紧”、“开放舒适”等特点重塑听觉体验，在公交通勤、商务出行、户外活动等环境中成为优质解决方案。不过近来开放式耳机早已不限于运动等专属场景，而是凭借更独特的外观设计与佩戴方式，成为音乐爱好者日常生活中的时尚符号。

最近，我们对JBL推出的另一款开放式TWS耳机：JBL SENSE PRO音悦圈至臻版进行体验。它拥有极具质感的外观设计，并采用2D耳挂轴结构设计进一步优化佩戴体验，高品质定制驱动单元结合多重JBL专属调音技术，带来一如既往的传奇音质表现，让它成为“JBL耳机，天声敢出彩”的完美诠释。

接下来，就让我们从各方面了解这款JBL音悦圈至臻版开放式耳机的具体表现。

外观设计：质感出众 佩戴稳定舒适

我们依旧从外包装开始解析，JBL音悦圈至臻版耳机的外包装设计延续简约直观的风格，在包装正面直接展现产品名称、耳机本体与充电盒外观，并在渲染图背景中加入了一些流畅的曲线点缀。同时在包装正面左右下角清晰标注了这款耳机搭载的多种技术，Hi・Res小金标认证及续航时长等核心卖点。

包装背面直接展示了内部透明内衬收纳的耳机本体，且印有更多信息，以多语言介绍JBL音悦圈至臻版耳机配备的开放式音频技术、4麦克风清晰通话2.0技术、语音传感器与多点连接技术等，并在底部展示更多技术特点。包括支持AURACAST、IP54防尘防水等级、LDAC无损传输等丰富的功能特性。

从外包装内取出内衬，耳机本体与充电盒都妥善收纳其中。我们本次体验的JBL音悦圈至臻版耳机采用幻影灰配色，并在表面多处使用不同的材质与深色金属质感喷涂呈现标志性的JBL Logo。此外，耳机也提供深空黑、波斯紫、珍珠白、克莱因蓝风格各异的配色，5种配色带来或低调素雅、或醒目时尚的观感，精准契合用户的多元审美。

从外观上能看出，JBL音悦圈至臻版耳机以时尚造型与高端质感为主要的设计目标，表面集亲肤的液态硅胶，金属质感的装饰环、出音孔与触控区域于一身，提供丰富的表面材质、颜色与触感组合，增强高级感，且具备IP54防尘防水等级，在日常场景下拥有不错的防护能力。

同时，JBL音悦圈至臻版耳机不仅采用内嵌钛合金丝的“天鹅颈”耳挂结构，更借助独特的2D金属铰链，实现耳机单元区域与耳挂区域间的20°范围可调，为不同耳型的用户提供更强大的适配能力，实现“稳而不紧”的舒适佩戴。

细节方面，JBL音悦圈至臻版耳机表面分布多个出音网孔与麦克风收音孔，结合JBL开放式定向声场技术实现领先的音频定向投送表现。同时在收音、通话方面，JBL音悦圈至臻版耳机内置的4个智能指向收音麦克风，与VPU骨传导语音拾取技术组成了强大的通话降噪系统，不仅支持风噪消除与回声消除，还可通过算法双向增强语音，实现如面对面般清晰的对话体验。

在JBL音悦圈至臻版耳机配备的充电舱采用与耳机本体相同的幻影灰配色与磨砂金属质感饰条点缀，并在尾部翻盖转轴的下部配备了USB Type-C充电接口。在充电续航能力上，JBL音悦圈至臻版耳机内置电池可提供8小时音乐播放时长，结合充电舱提供的30小时续航时长，具备长达38小时的混合续航能力。此外耳机本体也拥有充电10分钟、续航4小时的快速补能表现，帮助用户轻松消除电量焦虑，随时随地想听就听。

在最核心的音质表现上，采用开放式设计的JBL音悦圈至臻版耳机配备16.2mm定制驱动单元，采用DLC钻石复合振膜、超轻量钕磁铁等高品质用料，带来快速瞬态响应与强劲的低频感受。结合JBL开放式定向声场科技与空间音频算法，更能提供水晶般自然清晰的聆听体验，音质表现毫不妥协，接下来我们也将在APP功能与试听体验环节充分感受。

APP功能&聆听感受：均衡器+定制音效带来个性化体验

通过蓝牙将JBL音悦圈至臻版耳机连接至手机，我们可以使用JBL Headphones APP进行更多细致的交互、音效设置，并体验JBL耳机的各项独特功能。

进入JBL Headphones APP即可选择你已通过蓝牙连接的设备，APP首页直观显示了JBL音悦圈至臻版耳机的连接、电量以及充电盒电量状态，下方提供智能视听模式的切换选择，以及耳机触控区域手势的功能切换与选择。

在音频页面，我们可以使用均衡器对耳机音效进行自定义，使用其中的“工作室”、“低音”、“俱乐部”、“重低音”、“人声”、“爵士”等预设模式，同时也可以手动调节EQ曲线并保存为新的预设。JBL音悦圈至臻版耳机还支持开启空间音频、左右声道音量平衡、最大音量限幅器等功能。

Personi-Fi个性化音效可通过简单的测试流程，测试用户左右耳对不同频率声音的听觉水平，并以此生成专属报告与调校曲线，测试完成后开启这一功能带来更加舒适、个性化的音频体验。

我们的试听体验围绕几首影视主题曲等侧重人声与主题旋律的音乐进行，这些曲目在我们进行日常聆听和观看影视、短视频等娱乐中十分常见，因此能够充分体验JBL音悦圈至臻版耳机在此类日常场景中的音质表现。

从经典摇滚曲目《Danger Zone》开始，这首歌对耳机的动态响应能力与声场感都提出不低的要求。当前奏的吉他响起时，JBL音悦圈至臻版耳机能够带来乐器由远及近的显著推进感。而当歌曲进入高潮时人声居中，多种乐器、鼓点齐奏，耳机能够展现良好的动态范围，听感气势磅礴，临场感强烈，且自身的开放式设计进一步带来开阔声场感，让人仿佛与片中角色一同飞行在长空之上。

来自科幻电影的主题曲《Sledgehammer》拥有标志性的沉重鼓点与富有节奏感的贝斯，非常适合感受耳机的低频力度与清晰度。使用“低音”音效预设，JBL音悦圈至臻版耳机对鼓点还原扎实，每次敲击都以深沉下潜带来重量感，同时主唱人声居中、定位准确，与背景乐器的强劲伴奏分离感良好，展现出耳机均衡的三频调校水平。

另一方面，《Everything I Need》作为一首细腻抒情的电影主题歌，融合了空灵女声与电子音效，能够考验耳机对人声细节与空间氛围的还原能力。在“人声”音效预设下，JBL音悦圈至臻版耳机能更充分还原Skylar Grey嗓音的细腻温润，同时以高解析力展现空灵的背景电子音效，营造广阔的空间感。

最后我们体验的是近期新电影中的《Lose My Mind》，这首电子乐的强劲节拍与合成器低频是检验耳机低频质量的试金石。在“工作室”和“俱乐部”预设中，JBL音悦圈至臻版耳机搭载的16.2mm定制驱动单元与自适应低频增强技术能够有效发挥优化音乐动态范围的效果，使鼓点冲击力十足，下潜深且拥有不错的弹性，避免了开放式耳机常有的松散感。同时在复杂的电子音效与人声说唱中，不同乐器层次分明，能量感从耳廓周围弥散，形成浓厚的空间氛围，非常适合运动时激发能量。

从几首风格各异的影视音乐中，我们能够综合体验到JBL音悦圈至臻版耳机的音质实力。作为一款开放式耳机，它的低频量感与质感均拥有突出表现，同时声场自然开阔，听感沉浸且佩戴舒适，能够满足用户日常听音乐、看视频时的高品质需求。

通话设置方面，JBL音悦圈至臻版耳机一如既往支持增强通话质量、提升听感舒适性的高品质通话与声压级优化功能，下方的声音与语音设置可分别调节通话双方的语音语调，提供“自然”、“高音增强”、“低音增强”三个档位。

最后是其他功能方面，JBL音悦圈至臻版耳机同样加入JBL耳机系列常见的放松模式功能，提供海浪、蝉鸣、篝火、森林、流水五种类型供用户调用与叠加混音，提供最大连续播放60分钟的白噪音供用户放松身心。此外，寻找耳机、固件升级等实用功能也未缺席。

评测总结

可以说，本次我们体验的JBL SENSE PRO音悦圈至臻版真无线开放式耳机，相比此前体验过的JBL开放式耳机产品更贴近综合日用属性。

在颇具个性化与高端质感的外观下，它配备高品质定制单元与JBL针对开放式耳机研发的多重音频优化技术，兼具出众听感与舒适的佩戴体验，在通话增强、骨传导拾音、IP54防尘防水、快速充电等功能属性方面也实现了面面俱到，十分适合日常通勤、假日休闲等场景下，追求定制级音频体验与开放式佩戴舒适感的精致人群使用。

如果你追求一款既能彰显品味、又能提供定制级听感的开放式耳机，那么JBL音悦圈至臻版，正是你要找的“日常声活搭档”。