Shokz韶音引领运动耳机新潮流 ISPO SHANGHAI 2024展现创新活力

【天极网DIY硬件频道】上海新国际博览中心迎来了ISPO SHANGHAI 2024这一全天候运动与时尚的盛会，为期三天的展览吸引了众多目光。专业运动耳机品牌Shokz韶音携带其2024年新品及全系产品参展，成为现场焦点，吸引了众多体验者。

Shokz韶音的全球代言人李现的大幅海报，更是将展位打造成了粉丝打卡的热点。ISPO SHANGHAI 2024不仅汇聚了户外运动、城市运动、水上运动等多样化品类，更展现了跨界融合的视角，让全球来宾体验到了中国运动生活方式的活力与潜力。

作为展会上的亮点，Shokz韶音凭借其在运动耳机领域的深耕，特别是开放式不入耳技术，赢得了2023年全球销量双冠王的荣誉。其展位设计独具匠心，不仅展示了科技魅力，更传递了运动的激情。展出的产品包括OpenRun Pro跑步骑行系列、专为游泳设计的OpenSwim Pro新品，以及适合健身、徒步的OpenFit系列。

OpenSwim Pro是一款专为游泳设计的耳机，它采用了骨传导技术，即使在水下也能享受到高质量的音乐。这款耳机支持蓝牙和MP3双模式，内置32GB存储空间，可以存储超过8000首歌曲，无论是泳池还是海边，都能随时享受到音乐。

OpenSwim Pro的通话降噪功能，即使在嘈杂的环境中也能保持通话清晰。轻巧的设计和IP68的防尘防水等级，让这款耳机成为游泳爱好者的不二之选。快充技术的支持，使得OpenSwim Pro在短时间内即可快速充电，为长时间的水下运动提供动力。

Openfit以其轻盈的不入耳设计和全天无感佩戴体验脱颖而出。单耳仅8.3克的重量，配合柔性耳挂和双层零度硅胶结构，确保了长时间佩戴的舒适性。Openfit采用了DirectPitch?定向声场技术，不仅提供了精准高效的定向传声，还有效降低了漏音，保护了用户的听音隐私。

Shokz OpenBass?技术的应用，让这款耳机在低音表现上同样出色，无论是户外徒步还是健身房锻炼，都能提供澎湃的音乐体验。此外，Openfit的超长续航和IP54级抗水抗汗特性，使其成为健身徒步时的理想选择。

OpenRun Pro专为骑行和跑步等户外运动设计，具备多功能键，可以轻松控制播放、接听电话和调节音量。这款耳机支持双设备连接，方便用户在运动时切换不同的播放设备。EQ模式的切换功能，让用户可以根据需要选择人声模式或标准模式，无论是聆听电子书还是享受音乐，都能获得最佳音效。OpenRun Pro还具备汗液检测功能，确保充电安全。IP55的防尘防水溅等级，让这款耳机无惧户外运动中的汗水和雨水，是户外运动爱好者的理想选择。

特别值得一提的是，新晋全球代言人基普乔格的联名款OpenRun Pro，以及在VGP 2024 Summer评选中获奖的OpenFit Air新品，均在展位上展出。

展台现场，记着随机采访了一位正在驻足体验韶音耳机产品的用户，他是个深度跑步用户所以也体验过市面上大多数运动耳机，在实际的跑步过程中韶音的实际体验是最出色的，4月份刚发布的OpenSwim Pro他就马上入手了，全新的制造工艺和精进的声音表现让他在每次跑步时都充满了动力，开放式耳机天然的优势能确保在运动的过程中快速的对周围环境做出反应，这种优势是其他运动耳机无法比拟的。

Shokz韶音以其卓越的产品理念和过硬的产品力，在市场上取得了显著的成绩。据IDC数据显示，2023年Shokz韶音在中国开放式耳机市场的销售额占比高达42.6%，销售量超过136万台，遥遥领先于其他品牌。Shokz韶音的全球布局也相当广泛，拥有超过28000家体验网点，赢得了1500万用户的好评。

在ISPO Shanghai 2024展会上，Shokz韶音不仅展示了其运动耳机的卓越品质，更代表了中国新锐品牌的创新精神，不断推动着人们生活品质的提升。