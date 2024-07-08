尽情享受音乐的细腻表达 AKG N5 真无线降噪耳机评测

随着个性化消费的崛起，耳机品类也开始日趋多样化，来满足消费者多元化、个性化的音乐场景。一款声形俱佳的耳机不仅是音乐的载体，更是现代年轻人的时尚标配，为用户带来了更多选择。

AKG N5真无线降噪耳机以其卓越的音质表现和智能降噪功能，为音乐爱好者提供了极致的听觉享受。无论是细腻的乐器演奏还是动感的流行音乐，它都能呈现出感人至深的音乐魅力。接下来就来看看这款AKG N5 真无线降噪耳机吧!

时尚便捷

不同于其他塑料质感的充电仓，AKG N5真无线降噪耳机外观硬朗、紧凑，并且手感份量适中。充电仓采用简约时尚的开盖式结构，为握持提供一定的阻尼感。仓体整体使用磨砂涂层，有效防指纹残留且易清洁。整体线条和材质质感高级细腻，扁平的收纳盒设计能更好的收入口袋，并确保你的口袋在装入收纳盒后依旧服帖，不会因为一个收纳盒的“胖瘦”影响整体造型。

AKG N5真无线降噪耳机的充电仓里采用了磁吸的设计，只要将耳机靠近腔体，不需要对的很准，就会自动磁吸进去。这对一些粗心或是手比较大的用户来说非常的友好，也避免耳机滑落，造成损坏的情况。

耳机腔体放入收纳盒后即刻实现快充，配合充电盒充电能够使用40小时。就本人来说，按照日常通勤来回2小时以内，加上午休1小时追剧，不充电使用一个礼拜妥妥的，免去耳机没电的烦恼。即使偶尔忘记充电，在洗漱或是换衣服的时候快充15分钟，就能继续拥有4小时的音乐陪伴。

另外，充电仓配备最新USB接口外形标准的type-C，方便用户在夜晚充电时也能即插即充，在光线不好的情况下也不用去纠结接口的正反面。

纤巧舒适

AKG N5真无线降噪耳机腔体整体设计风格设计纤巧，侧面以高光带加以突显，符合人体工程学的椭圆形设计，能够完全贴合于耳廓内，享受舒适稳定的佩戴体验。耳机小巧的外形对于喜欢带耳饰的小伙伴，也可以避免耳机经常碰到耳饰所造成的的麻烦，脱戴口罩也不用担心耳机掉落的情况。

随机配备了三种不同尺寸(S/M/L)的耳塞供用户选择，戴上之后几乎没有负重感。

AKG N5真无线降噪耳机还具有IP54级别的防水防汗功能，易于清洁，擦洗过程中不用担心耳机问题。无论是下班后的挥洒汗水还是夏季突如其来的阵雨，都能为用户提供持久的音乐享受，畅快运动无所顾忌。

另外，AKG N5真无线降噪耳机除了拥有传统的蓝牙音频传输外，还能通过2.4GHz无损数字音频传输连接至PC端。无论是游戏还是工作都能自由无缝切换，从容不迫。

纯净降噪

AKG N5真无线降噪耳机搭载完全自适应降噪功能，有效屏蔽外界噪声。加上贴合的耳塞，出色的物理降噪性能，也令降噪效果更为卓越。无论是在地铁上，还是喧嚣的的人潮中，轻触即可滤除恼人杂音，瞬间沉浸音乐氛围，让用户全身心享受音乐。

当你通勤等车的时候，开启降噪模式就能隔绝外界噪音信息，例如：嘈杂声、咳嗽声等，享受纯净的音乐和剧情，即使在拥堵的车厢内，一段美妙的音乐也能让你瞬间回血。对于熟悉路程的用户来说，全程降噪模式也无妨，轻微的报站声还是可以听见的。

对于不太熟悉站名的乘客来说，可以单击左腔体外侧触控区转换成环境感知模式，即可随时听清到站提醒，以免坐过站，耽误行程。一触开启降噪模式，与“吵闹声”、“铁轨声”说再见，轻松追剧无烦恼。

在图书馆、办公室等相对安静的环境下，轻微的噪音如翻书声、脚步声、键盘声等都会影响到学习和工作的思考，戴上AKG N5真无线降噪耳机，周边的声音就能有所降低，特别是环境中的空调机声音过滤非常明显，在办公室等相对安静的环境下戴上耳机后便可降低周遭杂音，就连同事敲键盘的声音都小了很多，而且音量也只需开到20%左右，就能愉悦享受到高品质音乐。不过音量大小的操作因人而异，同时大家也可以根据周围环境声的差异以及自己耳朵灵敏程度的不同来调整音量。

值得一提的是，AKG N5真无线降噪耳机配置 6麦克风，捕捉声音细节，呈现ZOOM认证的清晰通话质量，在实时消除大部分环境噪声的同时，精准拾取通话者的语音传输到对方。在实际通话中，对方表示声音非常清晰，使用者的耳机音量也不用放很大声，就能感受到声音的环绕感。在地铁等相对嘈杂的环境中通话，不用因为听不清楚声音而习惯性的大声喊，避免在公共场合成为路人的“焦点”，沟通更自然顺畅。

高保真卓越聆听

AKG N5真无线降噪耳机的10mm 动圈驱动单元高度呈现宽广的音域细节和出色的动态音质，低音浑厚精准、人声清晰饱满、高音生动逼真，让原音重现。精密声学设计带来宽阔声场与透澈均衡的听感，以AKG参考级音质轻松驾驭不同曲风。

AKG N5真无线降噪耳机低频部分饱满的弹性还是略有流行音乐的调音趋向。我选取了几首自己熟悉的歌曲，例如：大热的BTS、BLACKPINK、AESPA等K-POP组合，韵律节奏让人拥有立刻随之跳动的欲望，也有低频带来的震撼感与包围感。嗓音辨识度极高的阿黛尔・阿德金斯，声音空灵，独有的穿透力，音域宽广也能表现得淋漓尽致。

试听下来，AKG N5真无线降噪耳机在低频部分的量感也足够驾驭R&B和HIP-HOP音乐曲风，在开启降噪模式之后，其算法也能大程度的避免主动降噪带来的负压感和底噪。

个性定制

AKG HEADPHONES APP是一款内容丰富、功能全面的应用程序，它为用户提供了一系列预设和个性化设置选项。这款APP不仅支持主流的自适应环境降噪功能，还允许用户根据个人需求手动调整降噪级别。用户可以自定义音乐播放控制、来电接听、通话挂断和静音等功能，以适应不同的使用场景和个人喜好。

在音乐和通话体验方面，APP提供了细致且精确的调整选项，这在同类真无线耳机产品中相当罕见。用户可以通过Personi-Fi功能，根据环境声音和耳机佩戴的密封性，以及左右耳对不同频段的敏感度，定制个性化的音效方案。虽然其他品牌也提供类似的深度定制音效服务，但JBL在这方面的操作更为科学和友好。

开启高保真音频模式后，APP会将蓝牙编码技术从AAC切换到LDAC，确保无线连接遵循Hi-Res Audio 96kHz/24bit的标准。得益于蓝牙5.3协议，AKG耳机的参考级音质得以通过无线方式完美呈现。此外，音量限幅器功能确保用户在聆听过程中的音量始终保持在安全范围内。

SilentNow静噪模式是APP的一大特色，当你想“静一静”的时候，如果用户只想隔绝外界噪音而不听音乐，静噪模式可以在设定时间内断开蓝牙连接并启动降噪功能，为用户提供一个安静的私密空间。预设时间结束后，用户会被温和的闹钟声唤醒。

除了支持蓝牙双设备连接，收纳盒内的Type-C接收器还能实现强大的2.4Ghz连接，即使在频段复杂的环境下也能保持清晰、稳定的无线连接。

在语音通信方面，APP不仅具备智能免摘功能，还允许用户调整通话中的语音感知强度和声压，甚至预设通话的声音和语音风格，以优化通话体验。

轻巧的重量、合格的续航、经典的细节点缀，AKG N5真无线降噪耳机以其出色的音质表现和多样性的音乐风格呈现，带给用户更加细腻、丰富的音乐享受。原音重现，专业匠造。无论是对音乐有着挑剔的品味，还是想要沉浸在音乐的世界中，它都能为您带来超乎想象的听觉感受。