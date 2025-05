差旅必备 JBL TOUR ONE M3音乐头等舱 头戴式无线降噪耳机评测

【天极网DIY硬件频道】在无线降噪耳机市场,入耳式或半入耳式的TWS几乎成为主流,它们小巧轻量、佩戴便捷,既够彰显潮流个性,又符合当下快节奏生活对易用性的期待。这类耳机形态也吸引了诸多并非传统音频品牌的入局者,并在行业内展开激烈竞争。

入耳式TWS耳机虽然有种种优点,但无疑受限于较小的体型,在降噪、通话、续航以及更多功能应用方面,可能无法提供头戴式无线降噪耳机那样完整丰富的体验。

JBL耳机,天声敢出彩——真正的出彩,不止于轻便,更关乎完整的声音体验。近期我们体验了JBL全新推出的JBL TOUR ONE M3音乐头等舱头戴式无线降噪耳机,作为TOUR ONE系列第三代产品,它在主被动降噪、高品质有线/无线连接、充电续航,以及空间音频、通话增强等软件功能方面带来全面提升,此外还搭配创新的无线智能收发器SMART TX,为多场景各种设备连接提供充分便利。

接下来,让我们深入了解这款新一代高端智能头戴式无线降噪耳机的真实表现吧,一起感受JBL耳机天声敢出彩!

质感表现突出 功能配件全面而贴心

JBL TOUR ONE M3的外包装设计延续了JBL耳机一贯的直观包装风格,在包装正面展示了耳机本体与无线智能收发器外观,并标注了所搭载的多种技术认证及核心卖点,以及右下角醒目的70小时续航时间。

包装背面的信息更为详尽,介绍了耳机在无线连接、降噪、通话收音等方面配备的硬件与技术。此次JBL TOUR ONE M3支持更高规格的LDAC无线连接与编解码能力,搭配定制40mm驱动单元提供高保真音频表现。

此外,耳机充电与续航在背面也有了更多描述。新的快速充电技术为其带来“充电5分钟,听歌5小时”的便捷体验,在关闭主动降噪模式下可实现最长 70小时续航时长,在开启主动降噪时则为40小时。

打开包装后,可以看到JBL TOUR ONE M3耳机本体被妥善保护在自带的硬壳收纳包中,其余配件以及SMART TX无线智能收发器收纳于包装夹层,均有清晰标识。收纳包外还贴心附有耳机操作示意,涵盖耳机开机配对、按键功能,及JBL HEADPHONES APP连接说明,方便用户快速上手。

配件包括快速使用指南、保修单及线材:一条USB Type-C to Type-C(附带Type-A转接口)另一条为USB Type-C to 3.5mm音频线。SMART TX无线智能收发器正面配有屏幕保护膜,整体细节包装到位。

JBL TOUR ONE M3音乐头等舱 头戴式真无线降噪耳机标配的硬质收纳包结构坚固,表面覆盖了手感更好的网布材料,且自带扣带环便于携带与钩挂,在一侧附有JBL Logo与TOUR系列标识。

使用拉链打开收纳包可见,其中一侧为收纳JBL TOUR ONE M3耳机的区域,使用适配耳机半折叠状态的内衬进行固定,表面为绒布材质,确保耳机免受磕碰冲击影响。

另一侧则为收纳线材等配件的弹性网布夹层,其中也专为SMART TX无线智能收发器设计了大小适配的小夹层,十分贴心。

来到JBL TOUR ONE M3耳机的本体部分,本次我们测评的是曜石黑版本,JBL还推出了慕斯摩卡与海军蓝共三种配色。

不同配色也会在外包装与收纳包设计上采用相容的视觉风格,三种配色都兼具沉稳质感与个性特点。

JBL TOUR ONE M3耳机在耳罩外侧、旋转骨架等外侧采用细腻的磨砂塑料表面,提供光线下更柔和的反射质感与抗污性能。

耳机头梁与耳罩处均采用皮质包覆材料,并内置柔软贴合的填充物,保障用户的佩戴舒适性与被动降噪等声学性能。耳机两侧骨架均可调整长度以适应不同用户,内部金属材质骨架表面也印有刻度。

耳罩外侧与下部集中了主要的触摸与按键播控功能,包括左耳罩处的物理音量加减键,右耳罩处的电源&配对滑块与降噪模式切换键。得益于数量更多且更独立的实体按键,JBL TOUR ONE M3耳机仅需在右耳罩处配备简单的触摸操控手势,包括单点播放/暂停,双击接听/挂断电话或下一首,三击上一首等。

JBL TOUR ONE M3在耳罩表面多处配备了用于主动降噪功能的拾音麦克风,共计8麦克风配置可支持实时优化的TUNE ANC 2.0智能降噪功能。此外,耳机也内置用于通话拾音的4麦克风,多硬件搭配实现智能的指向拾音与AI环境噪声消除功能。

JBL TOUR ONE M3耳机本次全新搭配SMART TX无线智能收发器,实现对多种音源,有线/无线连接方式的全面适配能力。

它作为触屏设备拥有丰富功能,在耳机直接以蓝牙连接手机、平板等设备时,可加入连接组作为播控设备使用,同时成为我们进行音量调节,降噪功能控制,均衡器调节等的快捷入口。

它同样能够使用蓝牙与台式PC与笔记本进行连接,同样具备以播放控制为主的诸多功能。通过左侧USB Type-C接口有线连接时,还能将音频信号通过蓝牙传输至耳机,帮助一部分没有配备蓝牙硬件的老设备实现无线播放。

传奇音质 主动降噪 营造“头等舱”级的沉浸感受

JBL TOUR ONE M3采用定制40mm驱动单元,云母复合材料振膜经过精准调校,可提供深沉的低音、平衡的中音与清澈的高音,听感自然且均衡,呈现音乐会般临场感与解析力。频响范围达到10Hz-40kHz,在头戴式无线降噪耳机中堪称出色。

我们的试听体验围绕多首节奏热烈、风格充沛的欧美摇滚乐曲展开。JBL TOUR ONE M3音乐头等舱耳机在《Believer》中,完美展现低频段的鼓点轰鸣,同时在《Another One Bitse the Dust》中让我们更清晰感受有节奏的贝斯震颤,即使降噪全开也不影响其层次分明的听感体验。

Slash的《Anastasia》在中频方面人声与吉他得到饱满呈现,交织在其它配器中同时保持充足的穿透力与辨识度;《Stairway to Heaven》中,高频延伸部分表现锐利同时无毛刺感,在电吉他、弦乐等乐器表现上颇具空灵感受,泛音清晰可辨。

同时得益于内置DAC与LDAC编解码能力,无论是使用USB Type-C进行有线连接,还是通过蓝牙进行连接,JBL TOUR ONE M3都能为用户带来出色的高保真音频体验。

耳机左右侧耳罩配备的共8个拾音麦克风可实时采集环境噪音,并提供更精确的反相信号。无论是在办公室、家庭等相对安静的场景,还是户外、公共交通等嘈杂环境中,JBL TOUR ONE M3提供的True Adaptive 2.0主动降噪能力都能有效隔绝外界噪音,让你专注于音乐或是工作内容。

通话场景下,耳机内置的4个麦克风采用自适应波束成形技术,可消除环境回声与噪声,并借助算法对自己说出或听到的声音实现语调与清晰度方面的增强。因此JBL TOUR ONE M3能够让每次通话和多人会议听起来都像是面对面的交谈。

此外,JBL TOUR ONE M3在续航能力与充电速度上同样表现出色。借助蓝牙5.3与Auracast协议,耳机能够从至多2个蓝牙设备,或配备Auracast的健身房、机场广播设备中收听音频,并保持更低的功耗表现。开启主动降噪模式下耳机拥有长达40小时续航时间,充电5分钟即可补充约4小时的使用续航,并且从0%电量充至满电耗时仅约2小时。

创新实用功能 APP助你随手掌控

相比耳机表面的按键与触控功能,手机APP中往往包含更多复杂的功能控制与调节能力,因此我们也下载了JBL HEADPHONES APP进行体验。

如果你已经将手机与JBL TOUR ONE M3耳机连接,初次启动APP时就能快速配对并使用丰富的高级功能。进入设备首页,APP能够提供你设备的连接、电量状态,其中也包括SMART TX的电量。

环境声音控制是耳机的核心功能,包括ANC主动降噪,以及JBL耳机独特的Ambient Aware环境感知与TalkThru自由通话功能。其中主动降噪可开启参考环境噪音水平与佩戴状态的自适应与自动补偿功能,也可以手动调整降噪等级,不过一般我们都会调到最大使用。

环境感知与自由通话,都是基于JBL TOUR ONE M3耳机多处麦克风的拾音增强功能。环境感知可在我们户外徒步、骑行或乘坐交通工具时更好感知周围情况;自由通话则可以增强对话时的收音、监听效果,让我们即使佩戴头戴式耳机也能无障碍面对面沟通。

这项功能也可以通过打开下面的智能通话开关使用,当我们说话时耳机会降低音乐音量,并自动切换至TalkThru模式数秒。

APP的通用功能界面中还提供了更多更细节的自定义选项与有趣功能,包括实时同步的SMART TX设置,右耳罩播控功能设置,以及SilentNow静噪等。

只要手机与耳机、SMART TX处于蓝牙连接状态,我们就能从APP中进行SMART TX设置,包括屏幕亮度、锁屏壁纸、消息通知、唤醒等等。启用消息通知需要允许JBL HEADPHONES APP读取手机通知,可将你收到的消息实时推送至SMART TX上显示。

SilentNow是一个JBL设计的有趣的“懒人选项”,它的每一步都很简单基础,但很少有手机或耳机品牌将它整合成一个功能。就像它的功能页面介绍的,开启SilentNow静噪可以开启降噪功能并断开蓝牙,进入一个由用户自己设定时长的安静休息空间,十分适合差旅场景。

进入APP中音频设置的部分,JBL TOUR ONE M3耳机提供LDAC高保真音频的连接选项,以及可自定义的均衡器设置。用户可以使用其中的“工作室”、“低音”、“俱乐部”、“重低音”、“人声”、“爵士”等预设模式,也可以自己动手调节EQ曲线,并保存为新的预设。

JBL TOUR ONE M3也提供JBL Spatial Sound空间音频功能,可将立体声内容优化为空间音频,为佩戴者带来更加身临其境的体验,不过需要关闭LDAC才能使用。

在通话方面,JBL TOUR ONE M3在软件内也提供了丰富的可选项,包括平衡通话音量的“声压级优化”,调整用户与通话者双向语调的设置,以及用户监听自己声音的语音感知模式。

APP中的其他功能方面,除了提供基础的自动关机时长设置,固件升级与电子说明书等支持外,JBL HEADPHONES也整合了内置白噪声播放的实用功能,共有海浪、蝉鸣、篝火、森林、流水五种类型供用户调用与叠加混音,可支持连续播放60分钟。

评测总结

可以说,JBL TOUR ONE M3正如其名,是为有精致出行和商务差旅需求的人士打造出的高端头戴式无线降噪耳机。它不仅拥有质感外观、强大的音质表现与降噪能力,还创新了以SMART TX为载体的智能连接、触控体验,配备SilentNow静噪、白噪音等创意功能。JBL耳机,天声敢出彩,让你在日常生活、办公、出行等多种场景下面对多种需求都表现得游刃有余。