韶音两款新品首秀第32届中国国际自行车展

【天极网DIY硬件频道】以“新赛道、新动力、新征程”为主题第32届中国国际自行车展览会在上海举行。本届展会吸引约1460家企业参展，全面展现当今自行车和电动自行车产业发展的新趋势、产业科技的新成果，以及健康出行的新理念。这也是自4月中韶音春季发布会之后，全新的OpenSwim pro和OpenFit Air首次在展会上齐亮相。

韶音展台位于中国国际自行车展览会W1号馆1126展位，展位上供用户体验韶音第一款真正意义上的铁三耳机―-OpenSwim pro以及李现同款OpenFit Air开放式耳机。

OpenSwim Pro：革新铁三游泳耳机体验

韶音的OpenSwim Pro游泳耳机，以其创新的MP3和蓝牙双模式设计，结合最新的5.4蓝牙技术，以及32GB的存储空间，为游泳爱好者提供了一个全新的音乐体验。通过韶音专属App，用户可以轻松在两种模式间切换，而耳机的实体按键设计，即使在水下也能方便操作，实现盲操体验。轻盈的钛合金骨架和人体工学设计，加上仅27.3g的重量，确保了佩戴的舒适性和稳固性。IP68的防护等级，使其能在2米深的水下自由使用，无论是游泳还是冲浪，都能享受音乐。





OpenSwim Pro搭载了韶音独有的PremiumPitch™ 2.0+骨传导技术，提供卓越的音质表现，并有三种定制音效模式。此外，双麦克风系统和DNS通话降噪技术，保证了即使在嘈杂环境中也能保持通话清晰。在MP3模式下，续航长达6小时，蓝牙模式下可达9小时，且支持快速充电。

OpenFit Air：开放式耳机的新选择

韶音还展出了李现同款OpenFit Air，这款耳机在佩戴舒适度和声学性能上进行了全面改进，提供了高性价比和适应各种场景的舒适体验。继承了韶音的不入耳设计理念，OpenFit Air通过空气式耳挂设计，自动适应各种耳型，单只耳机重量仅为8.7克，确保了长时间佩戴的舒适性。DirectPitch™定向声场技术和高振幅驱动单元，提供了清晰、私密的音质体验和强烈的低音效果。

在语音通讯方面，OpenFit Air采用了cVc8.0降噪算法，确保了语音传输的清晰度。IP54级别的防水防汗特性，使其成为运动爱好者的理想选择。快速充电功能，10分钟充电即可提供2小时播放时间，搭配充电盒使用，播放时间可长达28小时。

为进一步提升运动体验，打造充满活力的运动氛围，从5月5日-5月8日韶音将在展台连续举行互动体验活动，体验者只需佩戴韶音最新款的OpenSwim Pro游泳耳机，在90秒内完成500米的骑行台挑战，为广大运动爱好者带来一场无与伦比的全运动场景覆盖新体验。