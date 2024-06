音质与便携完美体 JBL GO4超便携防水蓝牙扬声器评测

纵观超便携蓝牙扬声器的历史很难绕开JBL,自从2015年JBL推出GO音乐金砖系列至今,几乎每两年都会更新迭代,发展至今JBL GO系列已经来到了第四代。





JBL第一代新超便携蓝牙音响GO

将音箱腔体做小不难,难的是在有限的空间中放入单元和电路板并确保科学的声学设计,在超便携蓝牙扬声器领域JBL始终在探索新的可能。

JBL GO 4的一大亮点是其环保的包装设计,采用了再生材料和FSC认证纸张,体现了JBL对可持续发展的承诺。在扬声器的构造上,JBL GO 4使用了大面积的织物网罩,不仅提供了良好的防滑性能,还使得产品有着亲肤的触感。

JBL GO 4的防水防尘等级达到了IP67,使其能够适应各种户外环境,无论是潮湿的海滩还是崎岖的山路,都能提供稳定的音乐播放。此外,JBL GO 4还加入了全新的一体化环形编织绳环设计,增强了产品的便携性和时尚感。

JBL GO 4搭载了最新的蓝牙5.3芯片,支持基于LE Audio的AURACAST技术,允许用户将多个JBL GO 4扬声器无线连接,实现立体声播放或多设备串联。JBL还推出了「JBL Portable」APP,让用户能够通过手机轻松设置和控制JBL GO 4,包括选择音效模式、调整音量和切换播放模式等。

JBL GO 4的电池续航表现同样出色,内置的850mAh电池能够提供长达6.5小时的播放时间,而在开启Playtime Boost模式(低频量减少、音量增大、EQ音效禁用)后,续航时间可以进一步延长至8.5小时。这样的续航能力足以满足大多数用户的日常使用需求。

JBL GO系列以其小巧的外形和出色的音质而闻名,而JBL GO4无疑继承并发扬了这一传统。得益于哈曼声学工程师团队的精湛算法,JBL GO4的额定功率达到了4.2瓦,这一性能指标对于其尺寸的扬声器来说相当出色。它不仅采用了JBL标志性的Pro Sound音效技术,还支持最新的蓝牙5.3协议,确保了音频传输的高效和稳定。

JBL GO4支持Auracast技术,这项创新功能允许用户将两台JBL GO4扬声器进行配对和串联,从而在享受音乐时创造出更加沉浸式的立体声体验。这种无线配对的便利性极大地增强了扬声器的实用性和灵活性,无论是在室内还是户外,都能轻松地营造出理想的音乐氛围。

即使是单独使用一台JBL GO4,其音质表现也足以让初次体验的用户感到惊艳。JBL GO4的音效清晰、层次分明,无论是播放流行音乐还是观看电影,都能提供令人满意的音频体验。它的低音表现尤为出色,能够产生与其体积不相称的深沉且饱满的低音效果,让人难以相信这样的音质来自于如此小巧的扬声器。

JBL GO 4以其出色的音质表现,特别适合播放流行音乐。在试听《吞吐》这首歌曲时,可以明显感受到鼓点的清晰度和力度,低频部分的表现尤为引人注目,既有深度也充满力量。这款音箱在保持小巧体积的同时,竟能带来如此强烈的低频动态和能量,实在令人难以置信,这也极大地增强了音乐的氛围感。

在播放任素汐的《我要你》时,JBL GO 4展现了其在人声表现上的魅力。它不仅传递出了人声的丰富层次,而且中频的表现稳健而动听,仿佛让人置身于现场,感受到歌曲中蕴含的深情和细腻。JBL GO 4的音质传递给人一种温柔而直接的情感体验,使得每一次聆听都充满了感动。

在动态表现上,JBL GO 4在同类体积的便携蓝牙音箱中表现出色,几乎无人能出其右。它不仅能够提供满足日常需求的音量,还能在音质上给予用户超出期待的惊喜。无论是在室内放松还是在户外聚会,JBL GO 4都能以其卓越的音质和便携性,成为音乐播放的理想选择。

作为一款专为个人娱乐设计的设备,JBL GO4超便携防水蓝牙扬声器随时待命,为您带来超越手机和笔记本电脑的卓越音效。无论是在阳光普照的沙滩上悠闲地躺在躺椅上,还是在风景如画的山巅,或是在柔软舒适的草坪上享受宁静,还是在长途旅行后在酒店房间内寻求片刻的放松,又或者是在朋友间的小型泳池派对中,只需轻轻打开JBL GO4,便能即刻提升氛围,让愉悦感倍增。这正是超便携蓝牙扬声器所带来的独特魅力和价值所在。