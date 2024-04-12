Shokz韶音开启音乐新”境”界 为开放式耳机市场注入新动力

【天极网DIY硬件频道】4月12日，专注于运动耳机领域的领导品牌Shokz韶音，在北京召开了一场主题为“动听，就现在”的新品揭幕仪式。在此次活动中，Shokz韶音激动人心地推出了两款全新的运动耳机――全新迭代的OpenSwim Pro游泳耳机和适用于全场景的OpenFit Air耳机。

在发布会上，Shokz韶音中国区CEO杨云以及产品总监张浩锋亲临现场，他们向与会的嘉宾和媒体展示了Shokz韶音品牌的全新战略规划和产品发展的宏伟蓝图。

杨云和张浩锋详细介绍了Shokz韶音在品牌定位、市场拓展以及产品研发等方面的创新举措，展现了Shokz韶音致力于为消费者提供卓越音质体验和卓越产品性能的决心。通过这次新品发布会，Shokz韶音再次证明了其在运动耳机领域的领导地位，以及不断推动行业发展和满足消费者需求的承诺。

在本次发布会上Shokz韶音携手中国标准化研究院共同宣布了中国首个针对骨导耳机的《工效学技术要求与评估标准》团体标准的制定与发布，这一创举标志着骨导耳机行业的标准化进程迈出了重要一步。

此外，Shokz韶音还正式宣布了与全球知名的越野跑赛事――UTMB的战略合作，这一合作不仅彰显了Shokz韶音在国际体育赛事中的影响力，也进一步巩固了其作为专业运动耳机品牌的地位。

发布会的另一亮点是Shokz韶音首位全球代言人――李现的亮相。李现的到来为现场气氛增添了无限活力，他的到来不仅吸引了众多粉丝和媒体的关注，也体现了Shokz韶音在年轻消费群体中的吸引力和品牌魅力。李现身着运动装备，展示了Shokz韶音耳机的独特风格和专业性能，进一步激发了与会者对Shokz韶音产品的热情和期待。

OpenSwim Pro：旗舰铁三游泳耳机

OpenSwim Pro作为Shokz韶音的全新游泳耳机，突破了传统游泳耳机的应用场景限制，引领用户进入一个全新的音乐体验境界。这款耳机巧妙地融合了MP3和蓝牙两种模式，搭载了最新的5.4蓝牙技术，同时将内置存储空间扩展至32GB，足以存储超过8000首精选曲目，让音乐爱好者在畅游的同时，也能享受丰富的音乐盛宴。





借助Shokz专属的App，用户可以轻松地在MP3和蓝牙模式之间切换，同时，耳机上的实体按键设计也使得用户即便在水下也能便捷地进行操作，实现了真正的盲操体验。OpenSwim Pro采用了轻盈却强韧的钛合金骨架，搭配上符合人体工学的硅胶耳挂和平衡后挂设计，确保了耳机的稳固佩戴。加上仅27.3g的超轻重量和恰到好处的夹紧力度，无论是在泳池还是在户外，都能提供舒适的佩戴体验，有效避免“游泳耳”的困扰，让每一次水上活动都变得更加愉悦和享受。

OpenSwim Pro游泳耳机拥有卓越的防护性能，达到了业界领先的IP68防护等级，无论是冲洗还是浸泡，都能轻松应对。它能够在2米深的水下自由使用，完美适应各种水上活动，如游泳、冲浪等，确保用户在享受水上运动的同时，也能沉浸在音乐的海洋中。

这款耳机搭载了Shokz韶音独有的PremiumPitch™ 2.0+骨传导技术，它能够提供高清晰度的高频、丰富细腻的中频以及深沉有力的低频，呈现出卓越的音质表现。OpenSwim Pro还提供标准、人声和游泳三种定制音效模式，用户可以根据不同的环境和需求，轻松切换音效，特别是在游泳模式下，能够享受到仿佛水下环绕的立体声效，带来非凡的音乐体验。

除此之外，OpenSwim Pro还配备了双麦克风系统、DNS通话降噪技术以及语音增强功能，这些先进的通话技术确保了即使在嘈杂的环境中，通话质量也能保持清晰，让用户在享受音乐的同时，也不会错过任何重要的通话。

OpenSwim Pro游泳耳机在MP3播放模式下能够提供长达6小时的持久续航，而在蓝牙连接模式下，续航能力更是得到增强，可达到9小时的连续播放。更令人印象深刻的是，仅需充电10分钟，用户就可以在蓝牙模式下额外享受3小时的使用时间。这款耳机采用了创新的磁吸式充电技术，不仅简化了充电过程，还使得数据传输变得更加便捷和高效。

OpenSwim Pro不仅仅是游泳爱好者的理想选择，它的设计和功能同样适合各种高强度的专业运动，如越野跑和铁人三项等。在马拉松等长距离赛事中，OpenSwim Pro让追求成绩的跑者体验到无需携带手机的轻松与自由，享受轻装前进的畅快感觉。这款耳机的耐用性和多功能性，使其成为专业运动员和运动爱好者的理想伴侣。

OpenFit Air：让你更容易接触到开放式耳机

在过去的一年中，Shokz韶音通过深入研究和与用户的广泛交流，成功推出了首款舒适圈系列的OpenFit不入耳蓝牙耳机，这款产品一经上市便迅速获得了市场的认可和消费者的广泛赞誉。在这次的新品发布会上，研发团队在原有产品的基础上，从佩戴舒适度、声学性能、材料选择等多个方面进行了全面的细致改进，推出了全新升级的产品――OpenFit Air。

OpenFit Air旨在为用户提供无与伦比的性价比，以及适应各种场景的舒适佩戴体验。这款耳机的设计兼顾了用户对音质的高要求和长时间佩戴的舒适度，无论是在日常通勤、户外运动还是休闲娱乐时，都能为用户带来卓越的使用感受。OpenFit Air的推出，不仅体现了Shokz韶音对产品精益求精的态度，也展现了其不断追求创新和满足消费者需求的承诺。

OpenFit Air继承了Shokz韶音一贯的不入耳设计理念，确保耳道长时间保持通风，带来自然而舒适的佩戴体验。在保留柔韧的钛丝耳挂的同时，研发团队对产品的人体工学设计进行了进一步的优化，并创新性地引入了空气式耳挂设计，这一设计能够自动适应各种耳型，使佩戴体验更加柔软且贴合。单只耳机的重量仅为8.7克，加上防滑且触感温和的柔软硅胶材料，不仅提供了卓越的佩戴舒适度，还确保了耳机在各种活动中的稳定佩戴。

在声学性能上，OpenFit Air装备了Shokz韶音自主研发的DirectPitch™定向声场技术。通过精心设计的多个调音孔，利用声波的反相位原理有效减少漏音，保护用户的听觉隐私。这一创新技术让用户在不入耳的情况下也能享受到清晰、私密的音质体验，同时保持对周围环境的听觉感知，确保用户的行动安全。

音质方面，OpenFit Air采用了特别定制的高振幅、高灵敏度驱动单元，其18mm×11mm的超大单元尺寸为用户带来了强烈的低音效果和丰富的音乐细节，提供了极致的音质享受。此外，OpenFit Air还配备了Shokz韶音自研的动态低频增强技术，继承自OpenFit的Shokz OpenBass™技术，使得低音效果更加深沉且包围感十足，为用户带来沉浸式的音乐体验。





在语音通讯方面，OpenFit Air在双麦克风精准捕捉声音的基础上，引入了最新的cVc8.0降噪算法。这一算法能够在各种场景下，无论是日常交流、商务沟通还是网络会议，有效消除背景噪音和通话回声，确保语音传输的清晰度和稳定性。此外，用户还可以通过Shokz韶音的专用App来个性化设置音效和触控操作，从而进一步提升整体的使用体验。

继承了Shokz韶音品牌的运动精神，OpenFit Air具备IP54级别的防水防汗特性，让运动爱好者可以无拘无束地享受运动乐趣。同时，这款耳机还支持快速充电功能，仅需充电10分钟就能提供2小时的播放时间，而搭配充电盒使用时，耳机的播放时间可长达28小时，待机时间更是可以达到30天，完全能够满足用户在各种生活场景下的需求。

据悉，OpenSwim Pro首发将提供两种时尚的撞色设计，珊瑚海(红蓝搭配)和页岩峰(黑灰搭配)，定价为人民币1298元;而OpenFit Air则以其时尚的外观设计，提供樱花粉、冰川白和玄武黑三种颜色选择，定价为人民币798元。两款新品将于4月12日16:00在Shokz韶音的官方渠道开始预售。随着OpenSwim Pro和OpenFit Air的发布，Shokz韶音的产品系列变得更加丰富和多元化，覆盖了游泳、铁人三项、耐力运动、健身出行和通讯会议等多个领域，以满足用户的全方位需求。在2024年，Shokz韶音将为用户带来前所未有的强大产品阵容，提供更加卓越的使用体验。

洞悉细分领域+持续创新

根据IDC发布的《中国无线耳机市场月度跟踪报告》所提供的2023年市场数据，开放式耳机的销量达到了652万台，实现了130.2%的同比增长。在这一市场中，骨传导、耳挂式和耳夹式耳机的增长尤为突出，成为推动耳机市场增长的主要力量。作为开放式耳机领域的先行者，Shokz韶音在大中华区的2023年总交易额(GMV)首次突破了10亿元的重要里程碑。

在全球市场范围内，Shokz韶音同样取得了显著的成绩，2023年中国区的GMV也成功超过了10亿元。近期，全球知名的市场研究机构沙利文(Frost & Sullivan)发布了两份独立的市场研究报告――《全球不入耳开放式耳机行业研究报告》和《全球运动耳机行业研究报告》。这两份报告均显示，在不入耳开放式耳机和运动耳机这两个领域，Shokz韶音均荣获全球销量第一的佳绩。目前，Shokz韶音已经在全球多个国家和地区建立了强大的市场布局，在全球超过28000个销售和体验网点中都能看到其产品的身影，并赢得了超过1500万用户的广泛赞誉。

Shokz韶音中国区CEO杨云表示：令人振奋的成绩背后，是韶音长期以来不忘初心的品牌使命。通过提供适用于多种运动场景的专业运动耳机，致力于让用户关注运动安全，享受运动乐趣，提升运动表现。2023年，韶音还加速布局了以消费者为中心的全渠道品牌体验，在深圳、北京、上海、成都、南京等核心的一、二线城市的高端商圈，落地了30多家品牌形象店。更多用户在想了解开放式耳机产品的时候，能够更容易的找到韶音。

随着李现这位全球代言人的加入，Shokz韶音的品牌形象更加生动鲜明。2024年，Shokz韶音推出的全新系列运动耳机已经正式登陆市场，预示着开放式听觉体验将为更多消费者带来前所未有的自由与愉悦。让我们共同期待，随着这些创新产品的普及，人们将更加深刻地感受到开放式聆听的魅力和乐趣。