倍思M2s降噪蓝牙耳机：有颜有料，你想要的都给到

【天极网DIY硬件频道】从佩戴舒适到音质体验、从主动降噪到超长续航......，随着真无线蓝牙耳机的日趋成熟，大家在选购时的期待与要求，也正在逐渐水涨船高。不过大家想为它付出的价格却各有不同：有的用户愿意为了更好地体验买单，什么AirPods Pro、降噪豆直接闭眼入;有的用户则偏向追求性价比，希望用100-200左右的价格获得不错的体验。

同时随着各大品牌的接连入局，音质、续航等技术研发的日趋成熟，很多原本千元级别才拥有的功能体验已经下放到200元左右的蓝牙降噪耳机。同时随着一众品牌发力性价比、疯狂“内卷”，因此这个价位诞生了很多低价高配的真香神机。

譬如不久前刚刚上市的倍思M2s降噪蓝牙耳机，凭借着48dB的降噪深度、超长续航、相对优秀的音质表现……一举成为200+价位的性价比黑马。那么它的实际表现究竟如何呢？最近笔者就入手了这款倍思M2s降噪蓝牙耳机，下面就让我们一起来看一看具体的体验吧。

外观：颜值升级，耐看更实用

倍思M2s降噪蓝牙耳机的翻盖式包装盒相比于前代多了几分精致感，右上角的倍思小金标非常显眼。

不同于前代那种略带“果味”耳机仓，M2s的耳机仓采用了全新的开放式设计。圆润的线条搭配流畅的曲面，拿在手里质感非常好。打开之后取放耳机非常方便。

耳机仓外部采用了亮面与磨砂的拼接设计：上半部分为高亮镜面，下半部分则是亚光磨砂，整体看上去很有质感。耳机本体依旧延续了前代的短柄半入耳设计，外侧触控面的珠光塑料漆面也一样得到了保留，整体颜值同样在线，很难让人想到这是一款售价259元的无线蓝牙耳机。

只不过美中不足的是，无论是耳机仓的镜面部分还是耳机的珠光触控面都比较容易粘指纹(笔者手中的星际黑尤为明显)，需要经常进行擦拭。

佩戴：稳固轻便，非常舒适

倍思M2s降噪蓝牙耳机单耳仅重3.8g，佩戴起来非常舒适，搭配柔软的硅胶耳塞，长时间佩戴耳朵也不会有明显的异物感。而且即使是在跑步、骑行等运动的条件下，也能够稳固戴在耳中。

同时3种不同尺寸的耳塞套装，可以根据个人耳孔的大小进行选择。

降噪：相对满意，还有提升空间

由于倍思M2s降噪蓝牙耳机采用了ANC主动降噪技术，据说能够实现48dB的深度降噪。光是这些主动降噪参数就可以说是相当给力了，要知道同价位的耳机降噪深度也就在28dB~42dB之间，降噪深度能够达到48dB的蓝牙降噪耳机的价格，普遍价格都在500+以上。因此笔者对于它的表现还是比较期待的。

在体验测试中，笔者分别体验了它的通勤模式、室内降噪以及室外降噪等三种降噪模式：

在乘坐地铁时，笔者打开了倍思M2s降噪蓝牙耳机的通勤模式。发现它确实能够在一定程度上削弱周围的人声、地铁的杂音，但是整体效果相对有限。其中地铁车轮与轨道的摩擦声、车厢连接处的响动、车门开关时的机械声、车厢内的报站声依旧能够清晰地传入耳中;

在室内工作时，打开室内模式确实将周围的声音削弱，不过偶尔还是能够听到旁边同事敲击机械键盘的声音;

而在室外步行、骑车听歌时，打开室外降噪模式在降噪的同时则会产生极大的风噪(骑行时更为明显)，这时选择正常或者通透模式则会好上许多。

而在这三种模式之外，倍思M2s降噪蓝牙耳机还有自定义降噪模式，可以根据自己的降噪需求进行深度调节(一共10档)，这对于首次尝试降噪耳机的用户十分友好。

当然好的降噪体验也不是一味的追求与世隔绝，过度的追求降噪深度，往往也会给耳朵带来负担，引发不适。其实笔者认为目前倍思M2s降噪蓝牙耳机的降噪效果就已经很不错了。而从个人日常的使用角度，笔者认为更需要考虑的是如何能够无缝实现降噪模式与环境音的智能切换，从而给予大家更好的体验。

音质：三频均衡声场开阔

倍思M2s降噪蓝牙耳机由倍思声学团队专业打造，采用高动态振膜喇叭，具有高灵敏度、低失真的特点，能够出色还原更丰富、更鲜活的音质。

在实际试听过程中，笔者分别选择了几种不同风格的音乐，在关闭EQ模式下进行了试听：

笔者在试听蔡琴的《渡口》时，M2s降噪蓝牙耳机在EQ自定义模式下(即关闭所有音效模式)，中高音的表现清晰明亮，特别对乐器的细节相对出色，民谣吉他和小提琴也没有被掩盖住;

而在试听纯音乐唢呐曲《日出峨眉》时，高音不会刺耳，也没有出现低音轰头的情况，个人感觉比较舒服;

而在试听流行歌曲《直到世界的尽头》时感觉要活泼很多，无论是略带沧桑的人声还是低频的鼓点，听起来都非常有感觉。不过整体体验下来，个人感觉它在聆听流行音乐时的体验似乎要更好一些。

而在通话音质方面，M2s降噪蓝牙耳机则可以通过四麦通话降噪技术，利用机身麦克风结合智能降噪算法，来消除背景杂声、风噪的噪音，并对语音进行加强，从而实现高清通话。笔者尝试过在人流密集的地铁站进行通话，发现它的整体效果相对不错。

BISA 空间音效：有点惊艳的沉浸体验

所谓空间音效，也叫做全景声音频，可以通过重新渲染立体声的听觉算法，模拟不同空间下的多声道音效，以营造强烈的空间感，在耳机中模拟出在音乐现场收听的感觉。而空间音效的加入，也让倍思M2s蓝牙耳机可以拥有更加逼真的立体声音效。

目前在倍思APP中，分别可以体验“音乐”与“影院”两种不同模式：打开音乐模式聆听音乐，个人感觉声场会变得更加广阔，立体感、空间感强烈，相比于正常模式有种难以言表的浑厚感;而在影院模式观看一些场面宏大的电影时，以《复联4》中的最终大决战时打斗、爆炸等的音效体验上往往更有临场感，有种身临其境的感觉。

续航&充电：冲得快，听得久

在续航方面，M2s降噪蓝牙耳机相当不错。在实际使用过程中，打开主动降噪模式听歌/观看B站视频1小时(音量70%)，左耳剩余80%、右耳剩余90%。耳机电量从100%到左右耳机没电断连，整个续航时间将近6小时。搭配充电仓使用，续航时间可以达到23小时左右。

而在充电方面，M2s降噪蓝牙耳机虽然不支持无线充电，然而它的瞬时快充技术足以弥补这项缺憾。使用三星45W旅行充电头为其充电，实测1小时左右即可充满。

防丢、低延迟：感知很强 值得推广

在M2s降噪蓝牙耳机身上还有一些用起来很棒的功能，譬如它双侧的耳机触摸区域可以通过双击、长按、三击进行切歌、空间音效、环境音等功能切换，更多的手势操作使用起来非常方便。

而它的定位防丢功能同样很实用，通过倍思APP搭配首页右上角的耳机发声可以很方便地找回不小心遗失的耳机。对于笔者这种经常遗失耳机的马大哈来说，这项功能还是很管用的。

同时倍思M2s降噪蓝牙耳机的”低延迟模式“打开之后，应付《和平精英》、《原神》等主流手游时几乎没有延迟，这个表现相比于我之前常用的有线耳机，在体验上也毫不逊色。

总体评价

作为一款200+价位的无线蓝牙耳机，倍思M2s降噪蓝牙耳机可以说是性价比拉满的存在。而空间音频技术的加入，也让倍思M2s降噪蓝牙耳机的使用体验更加惊艳。不仅拥有更好的临场感与环绕度，在听歌、看电影等具体体验中，都能够带来相对明显的提升。更关键的是，这项技术出现在200+价位的手机上本身就是不小的突破，未来也希望这个价位段能够出现越来越多支持空间音频的耳机。

总之无论是舒适的佩戴体验、不俗的降噪功能、超长的续航等各个方面，倍思M2s降噪蓝牙耳机可以说是将这个价位能给到的都给到了。如果你喜欢音质高、降噪强，同时性价比还非常高的真无线蓝牙耳机，那么相信它应该不会让你失望!