AVC-A1H强势回归，DENON天龙合并功放体验评测

【天极网DIY硬件频道】作为世界高品质家庭娱乐产品的领先制造者，DENON天龙以富于革新和开创性的产品而闻名于世，具有百年的声学设计及研发工艺。旗下多款产品都满足了发烧友们对音乐细节、精准性能和多音源的需求。

此外DENON天龙的功放产品也在HI-FI发烧友心中留下了深刻的印象，其主要原因是同样拥有悠久的制造经验和强大的专利技术，被广大消费者们奉为家庭影院第一品牌。而熟悉DENON天龙品牌的发烧友们都知道，在众多功放产品中A1系列是一个非常特别的存在。

A1系列的历史

1996年3月，天龙推出了支持杜比数字格式的家庭影院前级功放AVP-A1，同年11月，天龙推出了以A1命名的5.1声道合并式影院功放AVC-A1

1998年12月天龙在A1的基础上增加了对DTS格式的解码功能，推出了AVC-A1D

2000年8月天龙推出了全球第一台支持DTS-ES 6.1声道的家庭影院功放AVC-A1SE

2002年1月，天龙推出了AVC-A1SR，由此开启了7.1声道的时代

2005年11月，天龙推出了震惊影音行业的巨无霸合并机AVC-A1XV(A1XVA-1080p)

2006年，推出了支持1080p全高清格式的A1XVA

2007年5月，随着次世代音轨格式的出现，天龙推出了前级功放AVP-A1HD和10声道后级功放POA-A1HD

而从2007年后，DENON天龙便再未使用过A1这个名字。直到15年之后DENON天龙全新发布AVC-A1H，它拥有15个声道的放大功能，单通道功率为260W，支持高达9.4.6的扬声器配置。这是否象征着曾经代表天龙最高水平的技术和做工的产品，又再次回到了人们的身边呢？那今天我们就要来体验下这款旗舰级家庭影院合并机AVC-A1H。

硬件部分

作为一款代表A1系列强势回归的产品，从AVC-A1H拥有目前最多声道数和重达32公斤的重量，就能看出其硬实力的是有多强劲。据悉，在此次AVC-A1H的开发过程中，DENON天龙聘请了两位大师：高桥佑规和山内慎一，由前者负责硬件设计，由后者负责调声。据了解光是调声就花了一个月以上的时间，而如此精细的调试在DENON天龙研发的历史上可谓是史无前例。

外观上AVC-A1H延续了天龙X系列功放的外观设计风格。其尺寸为17.1*19.4*7.7英寸(约为434*493*196 mm)，整体与AVC-X8500H非常接近，宽度和高度近乎相同，只不过在长度上多出了16mm。另外在重量上前面有提到AVC-A1H约为32公斤，而AVC-X8500H的重量约为23.6公斤，足足8.4公斤的差距可见新款AVC-A1H在用料上非常扎实。

背部接口

将AVC-A1H转到它的背面，可以看到机身背面布满了密密麻麻的接口。看似复杂的排列其实可以将其分为上、中、下三部分，上部以HDMI输入、输出接口为主，中部为RCA、XLR前级输出接口，下部为17组扬声器接口。

HDMI接口为7个输入接口和3个输出接口，它们全部支持2.1的规格和8K 60赫兹的格式。此外，AVC-A1H配置了四路低频输出端口和四路平衡输出端口，当用户需要采用多低音炮配置时，会有2条-3条连接线较长。导致在传输过程中产生底噪。而平衡接口的最大优势，就是抗干扰能力强，从而有效避免了底噪的出现。

低频输出端口的左边，是17声道的前极信号输出端口，它们让用户能在杜比全景声和Oro 3D两种不同的9.1.6声道的布局之间，进行方便的切换。除了这些端口，AVC-A1H还配置了其他的数字信号和模拟信号的输入端口，如此一来便能让用户连接更多的播放设备。

内部拆机

用料十足的AVC-A1H内部究竟是什么样的呢？我们对其进行了拆机。拆机后我们可以看到，其内部用料与线路整体设计非常精密。机身内部采用模块化的线路设计，左右两侧分别为功率放大模块，左边有7路，右边有8路，大风量的散热风扇隐藏在机身底部，巨大的电源变压器与两颗33000μF/80V容量的大型滤波电容位于机身中央，机身尾部可以看到内置了HEOS模块。

在两侧功率放大模块上可以看到功率管采用的是天龙和三肯合作研发的DHCT-A3/DHCT-C3功率管，额定输出功率达到了150W(8Ω，20-20kHz, THD 0.05%)。值得留意的是，AVC-A1H对散热处理相当到位，功率管采取铜铝结合的高效散热模块，并且除了内置HEOS模块之外，音视频处理器与输出模块还采用了大量的铝制散热片，为强大的音视频解码提供了稳定了散热能力。

再看一眼内部电路，AVC-A1H内部上层是叠层安装的几块电路板，每张电路板负责不同的工作，中间是电源、两只滤波电容和一只变压器，左右两侧是15声道的功率放大电路板。此次AVC-A1H使用了一枚21593芯片，其运算能力相对AVC-X8500H上的21573芯片有大幅度提升。

AVC-A1H还对功放电路板里的铜箔厚度进行了升级，使用的是70微米厚的铜箔。通过降低电流通路里的电阻和电感，达到降低信号噪声的目的。另外，它还对功率管和散热器之间的铜板厚度进行了升级，AVC-A1H的铜板厚度达到了4毫米，可以防止热量积累和波动，实现更加稳定的功率放大。

听音感受

AVC-A1H支持17声道，我们主要测试功放效果，就搭设了一套标准的5.1声道系统进行测试。为了更好的展现AVC-A1H的实力，此次采用了普乐之声LEGEND传奇系列5.1环绕套装：普乐之声L600落地音箱、L100书架音箱、L400中置音箱和 HTSSUB12低音炮。

此图为普乐之声LEGEND传奇系列5.1环绕套装展示，非实际环绕布局

此图为5.1环绕布局示意图

AVC-A1H不负众望在立体声音频和多声道方面同样表现出色，它提供强大清晰的前置音场，让声音听起来干净、细腻且精准。此外，其立体声成像很出色，能够很好地定位整个房间前部的设备。中频通透、高频清晰，同时低音得到了很好的扩展，不会令其他频段显得拥挤。

音乐方面，选择了邓丽君的漫步人生路，以及童安格的一世情缘。AVC-A1H轻松的推动着音箱，高中低三频均衡，人声吐字清晰，搭配普乐之声LEGEND传奇系列5.1环绕套装，让聆听者似乎与歌手近在咫尺的感觉。

对于男生而言，观看电影最重要的是要有震撼力和紧张感，并且影片中的空间感和真实质感也需要得到很好的呈现。例如，在《哈利波特与魔法石》中的魁地奇比赛是一个非常经典的场景。整个剧情在金色飞贼出现时达到了高潮，而得益于AVC-A1H功放和普乐之声LEGEND传奇系列5.1环绕套装的协同合作，在比赛时，紧张刺激的音效被发挥到了极致，让观众仿佛置身于现场一样。同时，施展法术的魔幻音效也得到了生动体现。

使用总结

如果你从未接触过类似AVC-A1H一样的产品，那你一定会为其强大的能量和气势所震撼，并且这是在不用添加任何后级功放，即可轻松推动9.4.6声道音箱的革命性视听体验。而此次搭配普乐之声LEGEND传奇系列5.1环绕套装，基本上可以满足大多数家庭的音乐及观影的需求，同时即便是日后升级，也预留了足够的空间。

此图为Denon天龙AVC-A1H和普乐之声LEGEND传奇系列5.1环绕套装展示

对发烧友来说，DENON天龙重启A1系列让人兴奋不已。而全新推出的AVC-A1H有着完善的功能配置：最多的声道数、最大的总输出功率、最重的体重与最精良的制作，以及出众的音视频表现：澎湃而又惊人的音乐表现力。足以让AVC-A1H成为当下家庭影院旗舰级的解决方案。