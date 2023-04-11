舒适好音质，韶音首款分体式不入耳蓝牙耳机OpenFit舒适圈评测

【天极网DIY硬件频道】如今真无线耳机的种类是越来越多了，除了音质外，我们在挑选耳机的时候佩戴的舒适度也是一个很重要的考量指标。有些耳机戴着又重又疼的，不一会儿就会觉得耳朵胀痛难忍。

韶音OpenFit 舒适圈为韶音首款采用定向声场技术的分体式不入耳蓝牙耳机，没有采用之前的骨传导技术，OpenFit 舒适圈是韶音定位于专业运动的骨传导产品线，向大众全场景的首次扩展。接下来就一起看一下具体的体验吧。

独特外观设计

OpenFit舒适圈的充电仓采用磨砂质感，圆弧方形的充电仓外盒设计有别于其他品牌，更具特色。充电仓外观圆润小巧，扁平的外形也方便收纳于随身的小包与口袋中。

充电仓的手感很好，精致小巧，很光滑，开盖的阻尼感不错。充电采用Type-C接口，正反两面随心插，非常方便;即使是在夜晚光线不好的时候，也不用担心对不准了。

打开OpenFit舒适圈的充电仓，耳机同样采用磨砂材质，并且磁吸地非常牢固，防止摔落，造成不必要的损失。

OpenFit舒适圈耳机主体是不入耳的设计，单耳仅重8.3克，非常轻，几乎是无感佩戴。材质上，耳机机身整体使用亲肤的液态硅胶成型工艺，细腻富有弹性，具有一定的防滑性能，增强佩戴的稳固性;耳机芯与耳甲腔接触处采用“双层零度硅胶”，增加耳机芯与耳甲腔内壁的接触面积，减少压强，提升佩戴的舒适度。

另外，OpenFit舒适圈耳挂采用镍钛合金材料，回弹力强，柔韧耐用，稳固且适合不同尺寸的耳型佩戴。

丰富功能体验

音质方面，OpenFit舒适圈耳机采用18mm*11mm超大定制高振幅高灵敏度驱动单元，重现高保真细节，听感均衡透澈。边缘柔性上弧折环采用轻质高分子材料以及中部球顶结构采用双层超顺排碳纤维，能够为使用者带来充沛低音体验一共强劲而稳定的高频输出。

另外，韶音自己研发的Shokz OpenBass™低频音效增强算法，DRC动态调节音质，加上SBC和AAC高清解码，声音很自然，细节丰富，清晰悦耳，声场的表现也不错。调音上充分发挥了单元优势，宽松自然但低频量感和质感表现都不错，对于众多曲目都非常舒缓和优美。

例如在试听的曲目中，比莉・艾利什的沙哑气声和流行音乐就非常适合，低音效果非常明显。另外，迈克尔・杰克逊标志性的声音，独具穿透力，也有低频量感带来的包围感。

通话方面，韶音OpenFit舒适圈将双麦克风调校至黄金位置，自适应波束形成精准计算通话者人声方位，结合Ai智能通话降噪算法，保护人声的同时，有效消除环境噪音与通话回音。无论是办公室、还是上下班通勤，嘈杂环境也能清晰通话。在地铁的环境中通话，不用因为听不清楚声音而习惯性的大声喊，避免在公共场合成为路人的“焦点”，沟通更自然顺畅。

其他方面，官方续航数据是28小时，这几天每天早晚通勤在2小时内，除了第一次充满，之后也没充过电，一般使用一个星期问题不大。而且充电5分钟就能播放音乐1小时，即使晚上忘记充电，早晨起床利用洗漱的时间也能妥妥享受音乐。韶音OpenFit舒适圈还采用IP54防水抗汗，可抵挡日常运动和微雨天气。

OpenFit舒适圈配备蓝牙5.2技术，连接的速度和稳定性都不错。耳机的操作方式是双侧触摸式，无论是通话还是听音乐都更为便捷实用。

总体来看，这款OpenFit 舒适圈在“舒适”方面下足了功夫，加上超高的颜值，出色的音质和通话质量，比较适合通勤、轻运动等全场景下，需要经常长时间佩戴耳机的朋友们。