三大经典系列迎来全新进化 普乐之声与天龙共同推出家庭影院套装

【天极网DIY硬件频道】夏日热情如火，POLK普乐之声与DENON天龙共同呈现的“夏日狂欢”也如期而至，带来耳朵与心灵的双重享受，这两大经典品牌在历经磨砺后获得了全新进化。5月20日-6月30日活动期间，消费者购买套装将享受618狂欢钜惠，线上线下同价!

专业多声道5.1影音解决方案，打造卓越听觉盛宴

1972年，从约翰霍普金斯大学的三名毕业生，Matt Polk与他痴迷摇滚、志同道合的另两位伙伴创建了普乐之声Polk Audio音响品牌。至今，成立超过50年的普乐之声拥有家庭音响和汽车音响二大产品线，它在国际音响市场有着非常好的销售业绩。同时，POLK 普乐之声也获得了很多消费者包括发烧友们的口碑。在扬声器技术领域，普乐之声拥有50余种世界专利，其中最为突出的是低音反射孔气流控制技术(Power Port)，以及和当地大学共同研究开发的Dynamic Balanced锥盆制造技术。另外，普乐之声还独家研制ORTH奥斯分频器。虽然运作了多项黑科技，然而最终推出的普乐之声产品的订价却是很接地气。性能强大、设计方面总是能推出最符合消费者需求，而且售价平实的产品。

天龙DENON与普乐之声POLK同属一个集团旗下，创立于1910年的日本，从早年的专业录音室和广播设备器材供应商，到现在的高品质家庭影院、音频和软件产品制造商，天龙一直都在不遗余力地推动音响系统与音乐聆听体验的发展，打造高品质音频和视频体验。技术实现方面，经过百年的沉淀，天龙的自研技术如动态分离式环绕声电路、ALPHA 32 MULTI PROCESSING原音处理技术;定制系列高级部件如DHCT晶体管、SharcCGriffin Lite XP双核1Gz芯片;以及可支持独立式4低音炮、双调音系统等，都获得了专业人士与消费者热议与好评。

三大系列全面升级，延续震撼人心的好声音

普乐之声RESERVE系列

作为普乐之声旗下高端系列的RESERVE系列，凭借标志性的涡轮叶片型振膜，拥有难以置信高解析度的平滑中音，为音乐爱好者重现声音的每一个细节。需特别指出的是，RESERVE系列采用旗舰LEGEND系列相同的定制音频驱动单元，并融入了增强型Power Port低音技术，一系列技术的加持，让RESERVE系列拥有强悍旗舰音频输出性能，满足发烧友级用户严苛的影音需求与期望。

普乐之声Signature系列

在普乐之声的音频体系中，Signature系列的定位是为音乐和电影爱好者提供更胜以往的Hi-Res Audio和Dolby Atmos体验，这在新一代Signature系列中同样得到印证。Terylene 球顶高音与云母强化聚丙烯中低音单元在Power Port专利技术与动态平衡阵列的助力下将优势充分融合，缔造纯净音质。全新低音扬声器、升级分频器、非共振中密度纤维板箱体等设计的加入让整体音质更具震撼性和冲击力，带来了更胜以往的听觉享受。

普乐之声Monitor XT系列

普乐之声Monitor XT作为基础扬声器系列，一直以来都承担着让出色音质覆盖更广阔音乐爱好群体的重担，经过多年发展成功让Hi Res认证和Dolby Atmos认证的优秀声音以更亲民的价格走向了千家万户，全新升级的Monitor XT系列也同样延续了高性价比的优势，希望以更响亮的声音、更深沉的低音、沉浸式环绕声让更多用户体会到普乐之声的魅力。

套装配置性能强劲，体验触动感官的全景声音效

还原音质细腻情感，奢享原音套装之选：

POLK R700+R400+R900+HTS12搭配功放DENON AVR-X4800H

全新普乐之声RESERVE系列的R700落地音箱、R400中置音箱、R900反射音箱搭载Pinnacle环形“尖峰”高音单元。其“尖峰”高音十分清透、明快，绝无多余的音染或失真。本款“尖峰”高音单元采用精度调谐的波导管，更大提升高频能量频散，确保范围更广的“更佳监听位置”，而声学阻尼后腔有助于克服不必要的共振。R700与R900拥有专为旗舰产品开发的Turbine涡轮中音单元，确保人耳更敏感的中音浑然天成。涡轮中音单元将Polk专有的聚合物与特有的涡轮几何结构相互结合，显著提高了声音强度和声阻，但又丝毫不增加质量。R700已启用大获成功的增强型Power Port低音技术。除了精心设计的Power Port导流孔，让箱体中的空气自由流通，X-Port还增加了一组密闭的消波器，以调节箱体和导流孔共振。融合这两种技术的Power Port 2.0终于呈现出悦耳、细腻的音质。搭配8英寸双低音单元，不仅让低音更洪亮，更纯净，且更大限度地减少了湍流和导流孔噪音。R400更新专利技术X-Port配备Eigentone滤波器(ETF)，确保低音顺畅、无失真。X-Port由一组密闭的消波器组成，能够察觉并消除传统音箱的失真问题，以调节箱体和导流孔共振对低频上段和中音造成的影响，呈现如流水般传送、细节丰富的音效。

普乐之声HTS系列低音炮的HTS12采用先进的长冲程动态平衡技术12英寸单元、PowerPort专利技术和先进的400W D类功放，通过后部控制面板可轻松地设置音量、低通滤波器和相位校正。还可通过LFE(未滤波/禁用低通滤波)或立体声线路RCA输入端口进行连接。

天龙AVR-X4800H

天龙X系列的AVR-X4800H功放机功率强大，足以驱动9.4声道放大器。凭借 Dolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced和Auro 3D，AVR-X4800H可为空间较大的客厅带来激动人心的3D环绕声。还支持HEOS无线播放喜爱的音乐。

在带来出色音质、还原音效最细腻情感的同时，还可以提供深沉的低音效果，增强整个音响系统的音效表现，相比传统音频产品，这套迷人的组合非常适合那些追求最好的音响体验的用户。

感受音效身临其境，沉浸多维套装之选：

POLK ES60+ES30+ES15+HTS12搭配功放DENON AVR-X2800H

普乐之声Signature系列的ES60落地音箱、ES30中置音箱、ES15书架音秉承普乐之声美式Hi-Fi传统，将电影、电视和音乐视听效果提高到卓尔不凡的境界。三者借助普乐之声全新的Dynamic Balance设计声阵，在观赏电影和电视及聆听音乐时享受丰富、纯净的全频音效。全新设计的Terylene球顶高音能够提供高达40kHz的频率响应，可支持更新的高解析度音频文件，带来清晰、细腻的高频响应，令人声与乐器声真实再现。带丁基橡胶边框的云母强化聚丙烯中低音单元、四层音圈、大型陶瓷电机结构和耐高温Conex纤维弹波的组合打造出效率出众的驱动单元，带来清澈纯净的低音音效、更优越的线性度、更低的失真和更耐久的性能。普乐之声专利设计PowerPort可将音箱倒相孔的气流顺畅地引入聆听区域，搭配HTS系列的HTS12低音炮，实现更出色、更具冲击力的低音。

天龙AVR-X2800H

天龙X系列的AVR-X2800H功放机通过7.2或5.2.2声道的Dolby Atmos和DTS:X，让中等大小的房间充满更优美的声音。利用内置的HEOS，以无线方式播放在线音乐，并与其他房间中支持HEOS的扬声器进行共享。尽享令人难以置信的8K视频和沉浸式3D音频。

这套多声道5.1音响组合拥有出色的音质表现与还原效果，对于追求高品质家庭影院体验的用户来说，是非常不错的选择。

再现音乐独特魅力，性能优异套装之选：

POLK MXT70+MXT30+MXT15+MXT12搭配功放DENON AVR-X2800H

普乐之声Monitor XT系列的MXT70落地音箱、MXT30中置音箱、MXT15书架音箱呈现出水晶般清晰、准确的对白，流畅的低音，经济实惠，设计紧凑，可以摆放在任何位置。Terylene球顶高音单元可以播放超出人耳听觉范围的声音，更高可达40kHz，确保听众不仅能听到，而且能感觉到空气感、清晰感、力量感和空旷感。箱体内装有高效率动态平衡低音单元，确保中音纯净、开阔，低音有力、灵敏，人声和乐器清晰可分辨，电影配乐和音乐富有冲击力。Monitor XT支持更新Dolby Atmos和DTS:X环绕声的AV接收机以及4欧姆与8欧姆功放，无需专用设备就能发挥出色音质。普乐之声MXT12低音炮采用全新低音单元、功放和箱体设计，轻松百搭任一家庭影院或听音环境。庞大的12英寸动态平衡低音单元，搭配简洁、高效率的100W A/B级功放，低音可降至24Hz，增强音乐、电影和视频游戏的震撼力和冲击感。Monitor XT所有型号均为传递纯净音质而设计：镀镍接线柱保证直接的无损连接;托架式MDF箱体让低音与高音清晰可辨，阻断不必要的共振;可拆卸precision-fit格栅能够将声波干扰降至更低。

天龙AVR-X2800H

天龙X系列的AVR-X2800H功放机通过7.2或5.2.2声道的Dolby Atmos和DTS:X，让中等大小的房间充满更优美的声音。利用内置的HEOS，以无线方式播放在线音乐，并与其他房间中支持HEOS的扬声器进行共享。

这组迷人的套装拥有非常准确和平衡的音质表现，能够提供强大的低音效果，让用户可以感受到电影和音乐的力量。

聆听音质纯真自然，专业套装之选：

POLK MXT60+MXT30+MXT15+MXT10搭配功放DENON AVR-X1700H

普乐之声Monitor XT系列的MXT60落地音箱、MXT30中置音箱、MXT15书架音箱具有高保真音质，充满活力，低音流畅，将音乐、电影、电视和游戏魅力发挥到出色。并且都已获得高保真音频认证，兼容Dolby Atmos和DTS:X，经济实惠，设计紧凑，可以摆放在任何位置，彰显了Polk“划时代的美式音响”的一贯承诺。Terylene球顶高音单元可以播放超出人耳听觉范围的声音，更高可达40kHz，确保听众不仅能听到，而且能感觉到空气感、清晰感、力量感和空旷感。箱体内装有高效率动态平衡低音单元，确保中音纯净、开阔，低音有力、灵敏，人声和乐器清晰可分辨，电影配乐和音乐富有冲击力。

普乐之声MXT10低音炮拥有10英寸长冲程，高振幅的低音炮带来浑厚的低音，频率下潜至24赫兹。无论音量高低，强大的100W峰值D类放大器都能始终如一地传递出纯净乐音。带有下射口的箱体显著减少共振和噪音，让清晰、准确的低音流淌整个房间。借助可靠稳定的可变分频器、低通滤波器、极性开关和重低音音量控制，无论是稍稍增强的低频，还是震动房间的轰鸣，您都可按需微调声音。

天龙X系列的AVR-X1700H功放机支持Dolby Atmos?、Dolby Atmos Height Virtualization技术、DTS:X?和DTS Virtual:X?。还支持新视频技术，如8K/60Hz、在三个专用输入上选择4K/120Hz直通、Dolby Vision?、HDR10、HDR10+、动态HDR、HLG，并在所有HDMI输入上支持8K增强技术和HDCP 2.3(6个输入/1个输出)。前面板USB可用于轻松播放MP3和高解析度音频格式(WAV、FLAC、ALAC和DSD 2.8/5.6 Mhz文件)。借助蓝牙、Apple AirPlay 2和内置HEOS?的Wi-Fi，X1700H以无线形式支持多种音乐流媒体服务。

Monitor XT扬声器和低音炮的音色相辅相成，轻松呈现协调一致的标志性音质。马上搭配各种组件，打造出梦寐以求的音响系统吧!

体验音乐愉悦动人，入门套装之选：

POLK ES50+ES30+ES10+MXT10搭配功放DENON AVR-X550BT

普乐之声Signature系列借助普乐之声全新的Dynamic Balance设计声阵，在观赏电影和电视及聆听音乐时享受丰富、纯净的全频音效。ES50落地音箱、ES30中置音箱分别拥有一个1英寸高解析度Terylene球顶高音单元以及两个 5.25英寸云母强化聚丙烯单元，可实现清晰的高频响应，出色再现更新的高解析度音频文件，带来清澈纯净的低音音效、更优越的线性度和增强的动态中频音效。除了Dynamic Balance设计声阵、高解析度Terylene球顶高音单元、云母强化聚丙烯中低音单元的配置，ES10书架音箱还可作为任何5.x、7.x或9.x家庭影院配置的后置音箱，增高天空声道，感受全新震撼效果。

普乐之声MXT10低音炮拥有10英寸长冲程，高振幅的低音炮带来浑厚的低音，频率下潜至24赫兹。无论音量高低，强大的100W峰值D类放大器都能始终如一地传递出纯净乐音。带有下射口的箱体显著减少共振和噪音，让清晰、准确的低音流淌整个房间。借助可靠稳定的可变分频器、低通滤波器、极性开关和重低音音量控制，无论是稍稍增强的低频，还是震动房间的轰鸣，您都可按需微调低音响声音。

天龙AVR-X550BT

5.2声道的天龙X系列AVR-X550BT功放机采用全4K超高清、Dolby Vision和HDCP 2.2(HDMI输入支持)，让您欣赏到画面异常清晰的电影和节目。使用内置蓝牙串流播放音乐，或者通过前面板USB接口播放MP3、WMA、FLAC和MPEG-4/AAC曲目。向导式设置助手和测量麦克风使入门尽可能简单。五个HDMI输入(和一个输出)用于支持的媒体播放机。此外，X550BT支持蓝牙，享受无缝音乐流传输。

这套产品让大家同时拥有清晰而饱满的三频，而深沉立体的整体音效也令人回味无穷，音频保真度和画面清晰度大幅改变家庭影院的方方面面。

普乐之声和天龙的强强联手，为提升家庭影院整体声效，感受高品质环绕音效带来身临其境的感受提供有力的支持，并做到真实自然，给予用户追求另一种精神品质生活的权利。未来可期，技术发展无止境。普乐之声与天龙总是能推出最符合消费者需求，而且售价平实的产品。这个618让我们拭目以待，沉浸音悦!

关于Polk普乐之声

普乐之声(Polk Audio)1972年成立于美国，主打家用音响和汽车音响市场。普乐之声(Polk Audio)从创立之初，就奠定了为用户提供“划时代的美式音箱”的产品理念，从原材料开发、喇叭单元的设计和生产、音箱的设计和生产的整个流程，都有丰富的经验和完整的体系，公司的产品在家用高级音响和汽车音响业界中非常有名，一直以来，普乐之声走的是亲民路线，以其先进的技术，出色的声音获得用户的认可，致力于用声音美化生活。欲了解更多有关Polk Audio普乐之声品牌信息，更多最新资讯详情，欢迎关注微信会员小程序：Masimo Consumer 会员;微博：SoundUnited;抖音：SoundUnited。

关于Denon天龙

自1910年以来，Denon一直是高品质家庭影院、音响和软件产品的世界领先者。Denon在国际上以创新和突破性的产品获得认可，并拥有悠久的技术创新历史，包括开发和突破性的脉冲编码调制(PCM)数字音频和第一个13通道AV接收机的商业化。

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