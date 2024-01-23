跟上潮流，JBL炫酷购物指南

【天极网DIY硬件频道】想要时尚又充满音乐激情？JBL TUNE BUDS琉璃豆真无线降噪耳机和JBL TUNE BEAM琉璃荚真无线降噪耳机将成为你不容错过的时尚音乐新宠!让我们一起探索这两款耳机的潮流动感，为你带来更多的音乐时尚。

外观

JBL TUNE BUDS琉璃豆和JBL TUNE BEAM琉璃荚都是采用了“透明材料”，从耳机充电仓到耳机本体都选择了能看清内部的精密的元器件设计，充分彰显耳机神秘前卫的空间未来感，内部结构也针对性地使用了白色的PCB板传递炫酷的科技感。

JBL TUNE BUDS琉璃豆

JBL TUNE BEAM琉璃荚

JBL TUNE BEAM琉璃荚的充电仓外壳采用透明聚碳酸酯材质，内部无线蓝牙模块和电池等部件一目了然。其表面经过镜面打磨和抛光工艺处理，透明度与光泽度恰到好处，非常有质感。而充电盒与耳机主体均配有指示灯，方便用户判断设备状态。

背部的设计也十分优雅科幻，背部的电池区域利用了白色的斜纹板进行了装饰，顶部还能看到耳机盒盖的弹簧装置，十分有趣。

耳机本体也采用了相同的设计，透明的壳体下面可以看到白色的PCB板上面带有蓝牙芯片、主控芯片、功放芯片、电阻、电容、电感等，排列整齐且富有质感，非常能满足科技迷对于美感的需求。采用了色度较冷的白色，顶部的涡体采用了透明材质进行拼接，可以看到里面振膜系统与电池的结构。得益于出色的封装与制造工艺，让耳机支持IP54等级的防尘防水，并且这类材质可以带来更加轻巧的机身，让单耳的重量只为 5.4g，佩戴起来几乎无感。

而JBL TUNE BUDS琉璃豆的充电仓前面采用了较多的斜纹装饰，耳机盒背部则是全透明设计，清晰的PCB板纹路和对称的电路图元器件分布，加强科技感。

归功于JBL的先进人体工程学设计，这两款耳机能够轻松适应各种耳道形状，保持佩戴的稳定且无额外空间，避免了可能的不适和疼痛感。随机附赠多尺寸硅胶耳塞，可以满足不同用户对舒适度和稳定性的需求。无论是短暂地佩戴还是长时间的使用，这种设计都能保证舒适体验。

音质

同时，两款耳机都采用了来自哈曼声学专家精心调教的声学系统，高品质10毫米高品质动圈驱动单元保证了出色的发音取向，ANC主动降噪的加入，让用户可以随时沉浸在音乐的独享海洋中。

JBL TUNE BUDS琉璃豆

得益于JBL颇具经验的调校功底，耳机展示了出色的性能。首先在低频部分得到了精细的处理，其表现出的深沉而饱满的音质，为听者带来沉浸式的体验。对于那些节奏感强烈的音乐，如电子舞曲和摇滚乐，这款耳机都能够完美地再现低频的震撼力度。而对于那些依赖于精细低音质感的音乐，如爵士乐和古典音乐，这款耳机也能提供足够的细节和清晰度。

JBL TUNE BEAM琉璃荚

这款耳机的中频处理得十分平滑，为人声和乐器提供了丰富的层次感和清晰度。在流行音乐中，主唱的声音能够清晰地从背景中突显出来，至于高频部分，这款耳机表现出亮丽而不刺耳的特点。尤其在演奏小提琴或独奏钢琴时，它能够带给听者足够的空气感和细节，同时也避免了高频过于尖锐而影响听感，给人一种宽阔的音场感。

续航

这两款耳机都配备了蓝牙5.3芯片，提供了更稳定、更快速、更流畅的无线连接体验。同时，由于蓝牙5.3版本的低功耗特性，它在保证连接稳定性的同时，也大大延长了耳机的使用时间。配合充电仓使用可以最长提供48小时的续航能力。这意味着你无需频繁充电，即使是长途旅行或者连续几天的工作，它也能轻松应对。

个性化

另外，两款耳机配合JBL HEADPHONES APP也能够体验更多的功能。APP上清晰地展示了用户日常会用的功能，包括降噪的开关、均衡器、手势以及语音感知模式，整套程序的开关都罗列在一个页面中，没有出现跳转2级菜单的情况，带来了非常友好的用户体验。

JBL TUNE BUDS琉璃豆

JBL TUNE BEAM琉璃荚

JBL TUNE BUDS琉璃豆真无线降噪耳机和JBL TUNE BEAM琉璃荚真无线降噪耳机成功将高品质音效、时尚设计与舒适佩戴融为一体，是追求个性化和音质体验的用户的理想之选。这两款耳机将成为你的时尚音乐新宠，为你的潮流购物增添无穷乐趣，点亮你的时尚风采。

JBL TUNE BUDS琉璃豆真无线蓝牙耳机购买链接：

https://item.jd.com/100050913052.html

JBL TUNE BEAM琉璃荚真无线蓝牙耳机购买链接：

https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w5003-24765537477.3.1d666cb2TLp3Gq&abbucket=10&id=712508257761&rn=70d463747c3f4b7d1f0c356385745e76&skuId=4993561373039&scene=taobao_shop