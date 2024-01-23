JBL SOUNDGEAR SENSE音悦圈开放式真无线耳机 你的运动音乐好伴侣

【天极网DIY硬件频道】你是否想要一款既能带给你清晰音质又能自由运动的耳机呢？JBL SOUNDGEAR SENSE音悦圈 开放式真无线耳机绝对是你的最佳选择!让我们一起来看看这款耳机，为你带来更多的音乐乐趣。

传奇音质

JBL SOUNDGEAR SENSE音悦圈具有定向声音投送技术，集中能量投送到耳部，同时减少声音的外泄，16.2MM大尺寸驱动单元，采用多层振膜科技，让声音的细节和瞬态更加优秀，经过JBL声学团队的专业调教，能够提供强有力的低频，同时可以做到优异的三频均衡，以及柔和的中频和清晰明亮的高频表现，能够实现高保证音乐的输出，真实还原音乐中的每一个音符和场景，带来标志性的JBL传奇音质。

JBL SOUNDGEAR SENSE音悦圈能够为你带来高品质的音乐享受。无论是细节还是低音的震撼感，耳机都能准确还原音乐的真实情感，让你沉浸在动感的旋律中，尽情享受运动时刻带来的快乐。

自由运动

这款耳机采用了开放式的耳挂设计，珍珠白的配色能够适用于各种使用场景，不会显得异常突兀。而充电仓的造型圆润，握持的手感非常丝滑，像极了一块精雕细琢的温润玉石，做工极为精致。

耳机耳挂部分采用了亲肤材质设计，佩戴舒适非常不错。这种类肤材质手感细腻，并且还具有一定的防滑性能，实际佩戴舒适性优秀。无论是跑步、健身还是户外活动，你都能享受音乐的同时保持运动量。

另外，这款耳机的的耳挂还能支持3D转轴多角度地自由调节，可以适配不同用户的耳朵尺寸，让耳机更好地贴合我们的耳朵，让扬声器靠近我们的耳道，佩戴更加牢固地同时，也能带来更好的声音效果，这对于很多喜欢和热爱户外运动的用户来讲，变得尤为重要。

不仅如此，对于有更为激烈运动需求的消费者来讲，耳机可以配合包装内的颈挂，通过连接耳机耳挂尾部，就能秒变颈挂耳机，任你动作再大，依旧能够做到狂甩不掉，体验更好。

持久续航

续航方面，耳机提供6小时续航时间，充电仓能够提供额外18小时的续航，整体实现24小时的超长续航表现，按照一天4小时的使用时间来计算，大概可以满足用户近1周的使用时间，并且耳机还支持快速充电，充电15分钟，就能获得额外4小时的续航时间。无需担心耳机电量不足的困扰，让你可以专注于运动，享受音乐带来的动力和激情。

环境音传递

不想完全隔绝外界声音？这款耳机开放式的设计相对于传统的入耳式耳机，舒适性提升的同时，还能够让我们更好地感知周围的环境，当我们在户外进行运动的时候，可以及时感知车辆鸣笛等声音，这样能够有效避免周围的危险，提升户外锻炼的安全性。确保安全又不影响音乐的欣赏。无论是在城市中或是在自然中，你都能保持警觉并与音乐共舞。

智能控制

JBL SOUNDGEAR SENSE音悦圈配备智能触控按键，让你可以轻松调整音量、切换曲目，更重要的是，它还支持语音助手功能，让你只需简单一声令下就能操控耳机，让运动更加便捷。

当然，在JBL HEADPHONES APP中，用户还可以自定义音效，APP中预设有5种音效模式，用户可以根据自己的需求进行选择，也可以按照自己的音乐喜好定制EQ曲线，实现个性化的EQ音效。

另外，这款耳机还具备IP54级别的防水功能，能够轻松应对日常户外锻炼时的汗水问题，即便在一般的小雨天气，这款耳机依旧完全可以正常运转，丝毫不受影响，满足更多户外锻炼用户的需求。

JBL SOUNDGEAR SENSE开放式真无线耳机将成为你运动音乐的好伴侣，让你在运动中轻松享受音乐的魅力。不管是户外探险、健身房挑战还是家中瑜伽，这款耳机都能给你带来无与伦比的音乐体验。

让我们一起，用JBL SOUNDGEAR SENSE音悦圈开放式真无线耳机，感受音乐与运动的完美结合吧!

购买链接：

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