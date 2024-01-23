JBL TOUR ONE M2：过年旅行的音乐伴侣

【天极网DIY硬件频道】过年旅行即将到来，想要享受高品质音乐的你绝对不能错过JBL TOUR ONE M2头戴式无线降噪耳机。

想要在购物狂欢的同时享受高品质音乐的你，这款JBL TOUR ONE M2绝对是不可错过的选择!让我们一起来探索这款耳机的卓越特点，感受它带给你的音乐盛宴。

卓越音质

JBL TOUR ONE M2头戴式无线降噪耳机拥有Hi-Res AUDIO金标，阻抗为32欧姆，而灵敏度为117dB，这也意味着无须专业播放器，只用一部手机也可以将它推动。驱动单元采用的是定制的40mm动圈，再加上LCP液晶聚合振膜，虽然是蓝牙耳机，但是依然拥有不俗的听感。

耳机能够支持无损音乐，而且还经过哈曼声学专家调校，试了几首歌曲感觉低音十分强劲，下潜足够，App中还提供了低音量动态均衡器，也就是说你可以在保持低音量的同时，将低音和高音适当增强，让声音的各种细节更加丰富。

开启三维空间音频后，声场瞬间变得十分开阔，特别是听交响会的时候，你可以清楚分辨乐器在台上的位置，解析力和穿透力都很强。

跨界旅行

这款耳机不仅支持有线连接，还拥有蓝牙 5.3无线连接功能，让你可以自由地享受到无线音乐的便利。无论是在飞机上、火车上还是长途汽车旅行中，你都可以随时随地感受到流畅、稳定的音乐体验。

JBL TOUR ONE M2头戴式无线降噪耳机采用了可折叠设计，对有携带出门需求的人来说很友好，耳罩可以90°旋转，也能向内翻折，放进收纳盒里小小的，不会太占地方，也不用担心被箱包里的其它东西磨花、挤压。附赠的收纳盒，也能保证旅途中耳机不被背包里其他数码产品蹭来刮去，导致外壳全花的烦恼。

收纳盒里还藏着耳机的一些配件，主要有3.5mm音频线、航空插头和Type-C充电线等，如果耳机没电了，插上音频线就能当有线耳机继续用，而航空插头则是在让你在坐飞机的时候可以使用耳机，不必再被迫使用飞机上那种夹头发又夹耳机的廉价耳机。

舒适佩戴

JBL TOUR ONE M2头戴式无线降噪耳机整体重量只有272克，外壳是采用了塑料材质，在磨砂工艺的加持下远看有种金属质感，但又因为塑料的属性使得自重大为减轻，戴上后的体验也相当不错。

由于佩戴者的头围尺寸各有不同，所以头戴式耳机都会配备可调节式头梁，而JBL TOUR ONE M2头戴式无线降噪耳机的这个头梁的伸缩结构还是比较科学的，阻尼适中，有一定的段落感，而且内部的金属板上还提供了刻度，这样就不会发生两边长度不一致的情况了。

头梁中间与头顶接触的部分是柔软的皮质材料，而两侧则是与耳壳一致的塑料材质。耳罩外部采用质感细腻的皮质材料，再使用记忆棉加以填充，弹性十足，再加上耳罩可以内翻，所以即使是我这种戴眼镜的人，戴上之后也不会觉得夹头。

持久续航

JBL TOUR ONE M2头戴式无线降噪耳机的电池容量为920mAh，关闭降噪时可以提供长达50小时的续航，而即使在开启主动降噪的情况下，也能够使用30小时左右。同时，它的充电速度也非常快速，充电15分钟即可获得5小时的续航，这意味着你无需担心耳机电量不足的问题，完全可以畅心享受旅途中的音乐盛宴。

智能功能

另外，JBL TOUR ONE M2头戴式无线降噪耳机还支持自家APP――JBL Headphones的丰富功能。

首先，Personi-Fi个人音效增强功能，它可以通过内置的麦克风，针对每个人不同的听觉敏锐度和耳道结构进行精确的音效测算，并实时优化耳内声场，从而定制与众不同的优化听感。这么说起来可能有些难懂，简单来说就是对个人的听力进行测试、建模，打造出最适合你自己的效果。

其次，SilentNow静噪功能，它其实类似于通勤管家功能。我正在飞机上，我就可以设置开始时间和持续时长，比如开始时间15分钟，持续时长4小时，开启后让耳机播放音乐，15分钟后我已经入睡了，耳机就会断开蓝牙，停止音乐，并开启降噪功能，让我好好睡一觉，4小时后响起闹钟将我唤醒，这也算得上一个特色功能了。

JBL TOUR ONE M2头戴式无线降噪耳机将成为你过年旅行中的最佳音乐伴侣，带给你极致的音质体验。不论是欣赏音乐、观看电影，还是在旅途中享受独处时光，这款耳机都会给你带来难以忘怀的音乐享受。

让我们一起，用JBL TOUR ONE M2头戴式无线降噪耳机，为过年旅行增添一抹美妙的音乐色彩吧!

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