For The Music为音乐而生 音频世家索尼举办2023分享交流会

9月22日，“2023索尼音频分享交流会”在上海BEACH NO.11音乐艺术空间完美落幕。这是一场融合索尼工匠精神、业内领先的索尼黑科技及解密产品研发背后故事的交流盛宴，同时展示了索尼在音乐生态领域的综合实力――从创作、录制制作、到版权发行、播放聆听――浸润音乐领域已经有70余年历史的索尼，凭借自己的技术、内容、产品和服务，为音乐领域贡献着不可或缺的力量。

For The Music――2023索尼音频交流会

从创作到聆听的完整生态链展示

这次交流会不仅为观众带来了近距离亲身体验索尼高品质音频产品的机会，还汇聚了索尼工程师、创作者和音乐爱好者的精彩互动。索尼产品研发工程师分享了C-80和MDR-MV1等专业音频产品的诞生故事;四十余年Walkman的发展之路背后，索尼的变与不变。百万UP主、知名声音演员胖雪人，分享交流了索尼音频专业产品对自媒体的强大赋能;而知名音乐人贾轶男和歌手贾子叶也亲临现场，与观众共享索尼产品为他们的工作和生活带来的感动体验。

秉承“For the Music”(为音乐而生)品牌理念，凭借完整音乐产业链优势和积累的索尼音频业务，在当今数字流媒时代，通过标杆级好产品、黑科技，构建创作者、音乐爱好者无缝交流的桥梁。此外，索尼一直以来秉承着积极参与顾客交流活动，聆听顾客反馈和心声，以顾客为导向不断推出优秀产品。每个人都能成为创作者的今天，享受卓越音质和体验的同时，畅快表达音乐的力量!

索尼影音产品市场部高级总监陈巍

技术引领，索尼构建创作者和聆听者沟通的桥梁

直播间、主播、自媒体、家庭录音师……这些词汇单独看来普普通通，组在一起却成为了折射当下时代的一面棱镜。在新媒体的滚滚浪潮下，需求与使用场景的变化如何推动音频产品的变革，此次交流会中，麦克风设计工程师S原追蚝耳机声学设计工程师潮见俊辅给出了他们的答案。

麦克风设计工程师S原追

从业近35年的S原追颍分享了C-80的诞生故事。C-80传承C系列麦克风60多年的研发经验，采用与被业界称为传奇一代的C-800G相同的振膜材料、延续大师级麦克风C-100的同款拾音头结构，以更加轻巧灵活、亲民的价格，践行“每个人都可以是声音创作者”的产品理念，让音频收录不再局限于专业演播室。这款产品，凭借精巧的、用料扎实的产品设计(麦克风拾音头、外壳结构)以及方便实用的硬核技术(PAD(定制衰减)功能，LCF(低切滤波)等)，即使给众多歌手、制作人、乐器手等专业创作者使用，也获得了很高的赞誉。

耳机声学设计工程师潮见俊辅

一直从事耳机声学设计工作的潮见俊辅，分享了2023最新发布的索尼首款开放式监听耳机MDR-MV1的诞生背景，从音质、佩戴舒适性、连接性和易用性等多方面详细介绍了音频黑科技，讲述了如何通过一个耳机实现空间音频创作中，传统13声道音箱的效果。此外，交流会上也展示了他与创作者沟通的心路历程。

MDR-MV1设计理念与好音质的缘由展示

听感为王、不断革新，大浪淘沙、始见真金

过去，一台Walkman足以让你成为街上最靓的仔;如今，数字音乐崛起，音乐形式一直变化，Walkman四十余年发展历程，既求初心、也求出新。一直聆听用户需求的索尼，在引领并适应听音趋势的同时，保持对音质的坚守与追求，使Walkman于音频发展的历史长河中仍是高品质音质的代名词。

索尼影音产品经理杨勇

此次交流会开启了一场关于“音效变革”的记忆回溯，既通过讲演诠释了索尼Walkman的变与不变，同时展出了极具代表性的Walkman便携音乐播放器――享誉业界的索尼金砖二代NW-WM1ZM2和”小黑砖”NW-ZX700系列。

解析索尼金砖二代NW-WM1ZM2

这两款新一代播放器用料考究、技术精益、匠心独运，同时不断升级数字音频技术，搭载安卓操作系统，并支持流媒体与Wi-Fi网络，显露出索尼紧跟潮流的创新能力，始终践行“让用户享受高品质聆听体验”的不变使命。

通过详细的讲解和对播放器的切身体验，我们足以见得索尼四十余年来不变的高品质初心，坚守“听感为王”的纯粹信仰，以及尊重用户与市场的诚心实意。

NW-WM1ZM2(上图左);NW-WM1AM2(上图右)

用心传递情感之声，始终与创作者同行

在人人都能成为创作者的当下，索尼作为一家拥有完整音乐产业链的创意娱乐公司，愿以技术为创作者们赋能，让产品成为创作者随时创作的得力助手，以及向听者传达创作意图与情感的结实纽带。此次交流会，索尼便将麦克风递给了音乐创作者们。

配音演员、声音工作者胖雪人

胖雪人是一名拥有独立声音制作工作室的配音演员、音频工作者，也是一名B站UP主。对他来说，声音演绎是立命之本，而麦克风是声音呈现效果的重要工具。用过多种麦克风的他，选择了索尼C-80电容麦克风作为他的常用录音设备之一。于他而言，C80是一支符合当下人声主流审美的好听的话筒，和索尼其它音频产品一样，有着无微不至从用户出发的各种设计，用创意和科技的力量，给予满满的工作幸福感。

胖雪人分享到，C-80外观黑色，小巧精致，有着索尼一贯的精致格调，且在画面中低调不抢戏。声音呈现上，C-80对人声和吉他弹奏声的收录效果均很好，符合主流审美，简单、易用，干音直出也令人满意。这得益于C-80对经典之作C-800G与C-100高品质拾音技术的延续，与“低切滤波”和“定值衰减(PAD)”等实用性能，令创作者在简易环境中可以获得更接近录音棚级别的录制效果，方便如胖雪人一般的声音工作者或自媒体人在多种场景下进行高品质的录音。

知名制作人，编曲人，职业乐手贾轶男

此外，这次交流会还特别邀请了知名制作人，编曲人，职业乐手贾轶男，有业内“全能吉他演奏大师”荣誉的他，在现场为大家带来了他在音乐创作过程中被索尼C-100、C-80、IER-Z1R触动的惊喜瞬间和感动体验。熟知索尼在音乐领域发展历史和实力的他，赞誉到：“某种程度上，这个世界上太多太多的音乐与声音，是索尼先听见，进而才被世人们所听到”。

此次交流会贾轶男和他的女儿贾子叶现场演绎了父女二人共同创作的歌曲《summer light》。更值得纪念的是，这是贾子叶签约“环球音乐”后的第一张EP内的主打歌曲，并且发布当时所用的麦克风便是传奇话筒C-800G。

贾轶男、贾子叶现场演绎《summer light》

“索味”音乐绽放于耳，品质之音声声入心。交流分享后，观众们近距离体验了索尼产品，包括C-80、PCM-D10、MDR-7506、MDR-MV1、WM1M2、ZX700、MDR-Z1R，IER-Z1R， Just ear等，精彩纷呈，体验无限。从创作、录制制作、到版权发行、播放聆听，从工程师、创作者到爱乐者，索尼不负四十余年的行业引领与品质坚守，不负“For The Music”(为音乐而生)的品牌理念，一直致力于跨越不同人群，打造沟通桥梁，丰富聆听体验，让音乐穿梭于耳，让情感流动于心。

索尼音频交流会的活动合影