水陆音乐无缝衔接 Shokz韶音游泳铁三系列OpenSwim Pro游泳耳机首评

2019年，我有幸在泳池中首次体验了OpenSwim游泳耳机，在我那么多年音频体验经历中那是一种难以忘怀的时刻。和传统入耳式的游泳耳机不同，开放式的佩戴令水体本身仿佛转变成了一套精心调校的音响系统，让我沉浸在饱满而生动的声音之中。这种独特的感受既神奇又令人满意，仿佛音乐与水的波动完美融合。





韶音OpenSwim游泳耳机

当时OpenSwim唯一的遗憾在于耳机还未能支持岸上的蓝牙连接功能，这限制了它在陆地上的使用潜力，一副只能游泳使用的MP3耳机劝退了一部分精明的用户。

韶音推出游泳铁三系列OpenSwim Pro游泳耳机

时至2024年的今日，韶音推出游泳铁三系列OpenSwim Pro游泳耳机，采用招牌的PremiumPitch 2.0+骨传导技术，具备IP68级防水性能，并提供蓝牙5.3通信和MP3双播放模式，电池续航能力长达9小时。

MP3+蓝牙双模式

OpenSwim Pro兼顾了陆地运动与游泳的双重需求，除了将机内存储提升到32G之外(上一代4GB存储空间)，通过APP或是实体组合键就能快速在，蓝牙和MP3模式之间切换，无论是在户外跑步还是泳池中畅游，都能享受到自由的音乐体验。

沿用韶音深厚的人体工学后挂设计，夹紧力恰到好处，即使在高强度大幅度的冲刺训练或蹬壁转身时也能保持稳固，并且全程音乐都不间断，给你的运动带来持续的节奏和动力。IP68深度防水功能，支持2米水深畅游，无论是冲洗还是浸泡，耳机都能轻松应对，当然在洗热水澡的时候请记得一定要取下来。不入耳的设计，不仅佩戴舒适，还能保持耳道的清爽，搭配随产品附赠的耳套使用，避免“游泳耳”的困扰，同时开放聆听的设计让运动更加安全。

物理实体按键的设计，让用户即使在水下也能轻松操作，无需担心触控失灵。盲按无压力，轻松切换歌曲、调节音量。在蓝牙模式下，耳机续航可达9小时，而MP3模式下续航时间也能达到6小时，满足用户长时间的使用需求。

OpenSwim Pro采用了新一代骨传导技术，与上一代骨传导技术相比，通过优化声音的传导路径和振动频率，提高中高音通透性及低频的饱满力，为用户带来无与伦比的音乐享受。

新一代的PremiumPitch 2.0+骨传导技术在继承了上一代三重复合震动系统的基础上，对音质和减少漏音方面进行了进一步的优化。通过调整骨传导扬声器与人脸接触的角度，从直接垂直振动改进为以一个倾斜的角度进行微搓动，这样的改变大幅降低了用户感受到的振动强度，进而显著提升了用户的佩戴体验，并通过先进的数字信号处理技术，控制相位反向声波来实现漏音问题，使得在嘈杂的环境中也能保持清晰的音质表现。

特别是在水下，专属的游泳模式能够提供360°环绕立体声的震撼体验，让用户仿佛置身于音乐的海洋之中。此外，耳机内置的三种音效模式(标准音效、人声音效、游泳音效)能够根据音乐风格和运动场景的变化快速切换，确保音质始终如一。

水陆音效一致性

在日常的运动场景中，音质体验无疑是用户最关注的元素。在夜晚世纪公园的马路旁跑步环境中，车流量适中，周围环境伴随着间歇性的嘈杂声，PremiumPitch 2.0+骨传导技术能够确保中高音区域的音质保持清晰和稳定。尽管在这种环境下，低音的表现力可能会受到一定的影响，显得稍微不足，但整体而言，耳机在跑步时的晃动感得到了有效控制，对于跑步速度较慢的用户来说，音质的稳定性和音量的一致性并未受到影响。

当转换到游泳场景进行测试时，通过组合按键启用耳机的游泳模式，水下音质的表现立刻显现出其优势。依旧和第一代一样出色额水下音质表现。配合耳机附带的专用耳塞使用，不仅消除了背景噪音的干扰，还增强了立体声效果的感知，同时还能防止耳道内进水。特别是在低音区域，音质的提升尤为显著，为用户带来了更加丰富的听觉体验。在水下环境中，用户不仅能够聆听到音乐，还能感知到水花的声音，特别是自由泳和蛙泳这种间隙离水的动作，在声音的一致性方面保持的非常不错，仿佛进入了一个充满魔力的水下音乐世界，感受到了一种与水共舞的愉悦体验。

韶音再次迭代游泳耳机是我没有想到的，毕竟作为一种耐力性运动，受到场地限制和气候的影响受众人群的基数并不如跑步和自行车，然而OpenSwim Pro不仅强化了水下音效的表现，蓝牙模式的加入也让这幅耳机扩展出丰富的场景应用。

在年初采访Shokz韶音中国区CEO杨云先生时就表示，Shokz韶音围绕不同的戏份场景进行产品开发，并积极的深入优化产品的材料和舒适度，着重解决开放式耳机最为困扰的音质和佩戴难题。“把一米宽的范围做一公里深”是杨云在采访时一直在强调的一句话，在一个领域经精耕细作，通过技术创新和迭代力求将产品做到行业领先水平。

据悉本次OpenSwim Pro、OpenFit Air两款新品发布的同时，Shokz韶音还联合中国标准化研究院发布了中国首个骨传导耳机团体标准，运动耳机与开放式耳机行业从此有标准可循。

在过去的采访中，Shokz韶音曾透露他们对开发游泳专用耳机的构想早在2016年就已经着手规划。这一战略布局是基于公司在骨传导技术领域的核心竞争力，旨在将这一独特技术推向更广泛的应用场景。

Shokz韶音的目标是让更多消费者有机会了解、体验并最终爱上骨传导运动耳机所带来的非凡听觉享受。通过这样的努力，韶音不仅扩大了骨传导技术的应用范围，也成功地将这一创新技术介绍给了更广泛的运动爱好者群体。