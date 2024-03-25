Bose与LABELHOOD蕾虎合作 全新Bose Ultra开放式耳机亮相AW2024上海时装周

2024年3月25日，中国 ―― 今日，享誉全球的音频品牌Bose与中国领先的先锋时装孵化平台LABELHOOD蕾虎强强联手，亮相AW2024上海时装周，并带来全新的Bose Ultra开放式耳机。Bose 携手LABELHOOD精心打造时尚秀场，展现音乐与时尚的完美融合。

Bose作为上海时装周蕾虎先锋时装艺术节官方声动合作伙伴，和LABELHOOD共同打造Bose“音乐不暂停”声动发布，设计师Xander Zhou(周翔宇)的时装作品将在秀场特别环节亮相。这场时装秀展示了在一天之中的多个场景，从办公室到健身房，再到和朋友一起约会，音乐与时尚如何无间融合、相得益彰、自始而终。

Bose首席营销官Jim Mollica和LABELHOOD联合创始人Tasha Liu共同见证Bose“音乐不暂停”声动发布

Bose的两位品牌挚友第19届亚运会七项全能冠军郑妮娜力和世界街舞冠军席嘉琪作为特邀嘉宾，也参加了本次时装秀。

在现场，Bose Ultra开放式耳机为每一个走秀造型增光添彩。这款全新的可穿戴设备拥有同样出色的外观与音质，让你在不间断欣赏音乐的同时，也能感知周围的世界。Bose Ultra开放式耳机采用创新的耳夹式设计，其边缘光滑柔美，有着令人惊叹的外观设计。它们不会遮挡住你的耳朵，而是扣在你的双耳耳廓，因此它们看起来更像是一款时尚耳饰。它们并不会对你佩戴眼镜、帽子或珠宝产生影响。这款耳机提供舒适的全天佩戴体验，让你无需在沉浸式音频和感知周围环境之间做出选择。

为了进一步纪念双方达成合作，LABELHOOD联合创始人兼创意总监南朗为Bose Ultra开放式耳机的包装盒特别设计了限量版定制保护套。在时装周期间，你可以在Bose快闪店以及Bose 天猫旗舰店里购买。南朗的设计探索了青年时尚设计如何为可穿戴音频设备赋予青年创意灵感，还融入了其标志性风格中国传统水墨画和书法元素，为青年消费者带来启迪。南朗表示，“音乐和时尚都可以跨越语言，消弭隔阂。人们可以通过音乐自由地表达自我，同样，我们也希望通过独特时尚的设计赋予人们力量。”



