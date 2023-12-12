30年，只是起点： DTS离我们的生活远比影院更近

【天极网DIY硬件频道】唯一束缚我们的，是我们的想象力――Erik Johansson

DTS创立之初是Digital Theatre System的缩写，即数字化影院系统，总公司位于美国加州洛杉矶。自1993年创立以来，DTS通过在影院、家庭影音、移动设备、汽车及其他领域提供开创新音频解决方案，构建出一套完整的业务板块，不断为世界带来更好的声音。

DTS的创始人之一特雷・比尔德先生在创建DTS之前，已经在好莱坞从事电影声轨研究超过二十年。当时，电影声轨直接附在胶卷上容易导致播放损耗，使声音不够清晰。为了解决这一问题，特雷・比尔德先生推出了DTS Digital Surround的首个版本。这一技术在声音的定位和现场感方面超越了普通立体声，为电影观众提供了更优质的听觉体验。

DTS走红的契机是史蒂文・斯皮尔伯格的《侏罗纪公园》。斯皮尔伯格与环球影业一直在追求一种能够兼顾画面和声音再现的最佳系统，而DTS Digital Surround的推出正是解决这一问题的完美方案。得到了斯皮尔伯格的强力支持后，DTS技术成功应用于大型科幻电影的制作，使其在好莱坞声名鹊起。《侏罗纪公园》的成功为DTS赢得了广泛关注，使更多人认识并信赖这一卓越的音效技术。

心理声学应用落地

2023年，DTS迎来了成立30周年，伴随着数字娱乐内容的多元化和用户在不同场景中寻求多样化娱乐的趋势，公司技术经过三十年的演进，已从最初的平面听觉多声道技术发展为如今更为沉浸式的音频技术。不仅仅升级了音轨定位，更是引入了基于对象的独立位置信息编码定位，这一创新不仅丰富了声音的层次，也摒弃了传统的摆位要求。声像定位不仅更为准确，同时移动连续性也得到了显著的提升，为用户呈现出更加卓越的听觉体验。

DTS 品牌三十周年密友会活动上海站于 2023 年 12 月 8 日举办。这是继今年 9 月的北京站之后，DTS 核心解决方案全场景应用展示及体验活动的第二站，更是 DTS 三十周年系列事件的收官之作。活动上，DTS将聚焦在影院、家庭影音、移动终端、游戏和车载娱乐等不同应用场景的代表性解决方案进行了全面且深入的展示。

DTS最擅长的就是利用心理声学原理来对声轨进行编码，心理声学涵盖听觉感知、音乐心理学、环境心理声学、言语心理声学、听觉认知，心理声学的本质是研究声音对人类感知和情感产生影响的一门学科，关注声音是如何被听觉系统接受、处理以及对其产生心理影响。

在此次上海站的活动中DTS展示了专门针对电脑、移动设备和游戏体验而打造的解决方案DTS:X Ultra、DTS Headphone:X 和 DTS SoundUnbound，可精准还原音源方位、全方位增强游戏环境音效感知，为用户打造沉浸式的游戏音频体验。

首个以无线方式轻松连接电视、扬声器、条形音箱、低音炮等设备的无线环绕声技术 DTS Play-Fi 与 IMAX Enhanced 专属片源的强强组合，是家庭娱乐体验区的重头戏。

而在“DTS沉浸式音频制作”环节，则有机会充分体验DTS:X专业渲染和制作工具进行沉浸式音频创作的过程。

DTS未来核心技术：多点开花

在活动期间天极网有幸与Xperi 公司(DTS 母公司)副总裁、大中华区总经理郎正武先生进行了交流，围绕车载娱乐和IMAX Enhanced等进行了深入且全面的对话。

针对DTS目前在车载娱乐方面的进展，朗正武先生表示在国际市场上，DTS最近与宝马展开了合作，涵盖了两个主要领域。首先是针对声音体验的合作――"DTS AutoStage"解决方案，旨在将声音的交互性和内容互动融入座舱内。其次是关于安全性的合作――"In-cabin Monitoring System"(座舱监控系统)，专注于驾驶状态的侦测。这两方面的合作将安全性与车内娱乐相结合。

Xperi 公司(DTS 母公司)副总裁、大中华区总经理郎正武先生

这使DTS成为目前唯一一家能够在汽车领域提供这两个相辅相成解决方案的软件供应商。由宝马开启的这一独特应用的合作，寄予座舱丰富的娱乐和安全相关的解决方案，相信未来汽车制造商都将会快速的跟进。汽车行业开拓新的解决方案应用合作周期长且有严苛的产业链匹配，作为目前行业内唯一的娱乐+安全的解决方案提供商，DTS有信心将这一成功的合作及经验延展出更多的机遇，与车企合作伙伴共同探索车舱娱乐的新形态，并将其赋能给更多的车企品牌。

DTS在声音技术领域耕耘30年，在数字消费端正从单一声音处理技术拓展至整个数字内容全生命周期的每一个环节，从源头的内容制作端、客户端的分发，终端设备都需要进行进一步的技术渗透。

内容制作端部分，在中国目前有10多家后期制作室已经部署了DTS:X多声道混音，其中不乏获得中影等奖项的混音师和录音棚;且今年到目前为止，国内票房前十名的电影里有八部都采用了DTS:X。

而说到内容制作就不得不提到的IMAX Enhanced是DTS与IMAX合作的产物，IMAX对图像处理技术十分严格，IMAX影片必须由专业团队在专业环境中利用专业设备制作。这样的严苛条件也使IMAX Enhanced的内容制作保持专业水准。

许多厂商都很支持IMAX Enhanced这个项目，包括TCL、海信、小米以及活动上使用的飞利浦等。而在内容方面，腾讯、爱奇艺、优酷也都有专门的IMAX Enhanced内容专区。

虽然IMAX Enhanced的内容产出过程稍显耗时，疫情和好莱坞前段时间的罢工也对此产生了影响，导致片源的产出受到一些阻碍，目前的影片主要以国内为主。不过，近期国内已经开始放宽对海外影片进口的限制，随着海外影片引入量的逐步加大，IMAX Enhanced内容库将获得持续且可观的增长。

DTS不仅仅存在于影院，它已经深入到我们日常生活中与影音娱乐相关的各个方面，如电视、音响、手机、电脑、平板、汽车、视频平台等。

在成立三十年的历程中，DTS与国内外主流的消费电子、汽车等品牌全面展开合作，共同将创新科技与优质产品相结合，以呈现最优质的用户体验。这种合作助力DTS不断在全球范围内推动音频技术的进步，让用户能够在各种场景中享受到卓越的音频效果。