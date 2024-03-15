Shokz韶音专业游泳铁三耳机OpenSwim Pro首秀AWE2024

【天极网DIY硬件频道】AWE 2024(中国家电及消费电子博览会)于3月14日在上海新国际博览中心盛大开幕。本次展会以“智能科技，创新生活”为主题，旨在展示智能科技如何为日常生活增添价值，打造消费者理想的生活方式。知名开放式耳机品牌韶音在本届展会上展示了多款备受瞩目的产品，其中包括今年在CES展会上首次亮相的专业游泳耳机OpenSwim Pro。参观者可以充分体验这些产品，满足他们对于高品质音乐体验和品牌卓越服务的追求。

Shokz韶音正在进行全面的产品系列重塑，目前已清晰划分为耐力运动、健身出行、游泳铁三和通讯会议四大系列。据悉，今年韶音将推出4款全新开放式耳机产品，涵盖耐力运动、健身出行、游泳铁三等多个细分领域，为开放式耳机领域的发展奠定坚实的基础。

Shokz韶音的专业游泳铁三耳机OpenSwim Pro首次在国内展示，该耳机已通过国家体育总局科学研究所的专业测试。它采用了骨传导技术与PremiumPitch 2.0 Plus技术，进一步加强了Shokz韶音在音质和佩戴方面的技术实力。

OpenSwim Pro具备IP68级防水性能，可抵御尘埃、汗水和雨水的侵蚀，同时能在水下长时间稳定运行，非常适合游泳和铁三运动爱好者使用。该耳机还配备了最新的蓝牙5.3技术和内置麦克风，提供稳定的无线连接和通话功能，让用户专注于运动而不受干扰。电池续航能力长达9小时，能满足长时间训练或户外活动的需求。

OpenRun Pro作为韶音全系列的旗舰款，引入了先进的骨传导声学技术和最新一代的Shokz TurboPitch低频增强技术，这些创新技术的结合使得其在中低频段输出的优化方面表现出色。通过这些技术的应用，OpenRun Pro打造了立体环绕、层次分明的听音体验，让用户仿佛置身于音乐的包围之中。这种独特的音质表现吸引了大量观众进行试戴体验，深受好评。





除了技术上的突破，OpenRun Pro还注重用户体验的细节。其舒适的佩戴设计和人性化的操作界面，使得长时间佩戴也不会感到不适。同时，耳机的稳定性和耐用性也得到了进一步提升，为用户带来更加可靠的使用体验。这些因素共同促使OpenRun Pro成为了市场上备受瞩目的产品，展现了韶音在开放式耳机领域的领先地位。

而OpenFit舒适圈不入耳蓝牙耳机则采用了全新的挂耳式设计，机身采用亲肤硅胶材质配合超轻细的钛合金耳挂，提供温润细腻的贴合触感。为解决不入耳式耳机可能出现的漏音和音质差等问题，创新地采用了DirectPitch定向声场技术，搭配定制的高振幅高灵敏度驱动单元，不仅有效解决了漏音问题，还极大地提升了音质体验。即使是低音表现通常不理想的不入耳式耳机，韶音OpenFit也展现出了非常惊艳的表现。

在上海新国际博览中心的W4馆，您将在4F01展位发现Shokz韶音展示的最新科技成果，这家品牌成立于2011年，专注于运动耳机领域已有十几年历史，成功将“运动的DNA”融入了品牌基因和产品设计中。坚持“双耳开放”理念的韶音，或许将成为耳机领域下一个关键的推动者。如果您期待亲自体验韶音创新耳机技术，诚挚地邀请您莅临Shokz韶音的展台。您不仅可以近距离欣赏产品的精湛工艺，还能亲身感受运动耳机带来的独特听觉体验。