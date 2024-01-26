深耕运动，加速破圈：Shokz 2024 韶音展现品牌发展新愿景

【天极网DIY硬件频道】2024年1月24日，全球知名专业运动耳机和不入耳耳机品牌Shokz韶音在深圳举办主题为“声动未来”的2024年全国媒体沟通会。来自全国不同行业的头部媒体记者走进Shokz韶音，亲身感受不入耳的声学力与产品力。Shokz韶音中国区CEO杨云、产品总监张浩锋、中国区品牌营销负责人刘雅婷出席本次媒体沟通会并在会上透露了Shokz韶音2024年涵盖产品、市场等全新战略信息。

双旗舰领跑 展现声学创新力

不入耳耳机是如何从生产、组装到包装，如何确保用户买到手的每一幅不入耳耳机始终保持稳定的品质，韶音特地安排记着前往Shokz韶音制造中心，亲眼见证了耳机从发声单元到复杂的材料封装工艺，完整的抗疲劳耐久性测试，将制造中心开放给媒体参观也从侧面验证了Shokz韶音对生产制造的底气和自信。

2023年前11个月，韶音在中国骨传导耳机市场销售额占比为60.2%，开放式耳机市场销售额占比46.2%，两个细分品类均在该市场排名第一。2023年，中国耳机市场的三大热词分别是骨传导、开放式、不入耳。尽管有越来越多的玩家入局该赛道，韶音市场份额仍位居前列。Shokz韶音中国区品牌营销负责人刘雅婷在沟通会现场表示，就具体产品而言，韶音专业运动耳机旗舰款产品OpenRun Pro 在开放式-后挂式市场单品销量第一，舒适圈旗舰款产品OpenFit在开放式-耳挂式市场单品销量第一。

在上一次采访Shokz韶音中国区CEO杨云时表示，2023年Shokz韶音中国区耳机出货量超过130万支，销售额同比增长40%，全球市场出货量更是超过500万支。截止到目前，Shokz韶音在售区域覆盖超过60个国家，入驻超过30000家线下门店，全球用户超过1500万人，韶音在渠道上的大力拓展也显示出对于骨传导耳机市场和开放式耳机市场将持续加码投入。

Shokz韶音的强势增长离不开在核心专利的“护城河”和技术布局。产品总监张浩锋向记者们介绍，在骨传导、定向声场、佩戴科技三大技术层面，韶音已有超过3800项知识产权布局。而这背后，是强大的人才储备，韶音相关核心科研人员约40%毕业于清华北大。

2024第一波新品国内首次亮相

不久前在CES上展出的专业游泳铁三耳机OpenSwim Pro也首次在国内亮相，这款Shokz韶音专业游泳铁三耳机OpenSwim Pro刚通过了国家体育总局科学研究所的专业测试。Shokz韶音依旧在专业运动耳机领域持续迭代和领跑市场，这款专业游泳铁三耳机OpenSwim Pro将于2024年第二季度在国内正式上市。

Shokz韶音中国区CEO杨云在众多公开场合表示，韶音的做事方式始终贯彻“把一米宽的范围做一公里深”，成为全球用户运动耳机的第一选择是Shokz韶音的初心也是坚持不断迭代推新的源动力。2024年，韶音也将进一步深挖细分领域的运动人群，围绕世界顶尖运动赛事和品牌主题IP活动展开多维度营销举措。而在沟通会的尾声，杨云还抛出一颗“彩蛋”，2024年Shokz韶音将启用全球首位品牌代言人，借力明星势能，向大众市场进一步破圈。

韶音对不入耳耳机和专业运动耳机市场的发展充满信心，从此次沟通会中Shokz韶音释放出不少的信号。未来，韶音将继续深耕不入耳声学技术，不断创新，为用户带来舒适、安全、健康的聆听体验。同时，韶音也将持续关注并围绕运动爱好者的需求，开发更多功能强大、性能卓越的专业运动耳机产品。