索尼HT-AX7积木音响：开启音频场景变革的序幕之作

【天极网DIY硬件频道】行业中对于音频技术的演进一直有着这样一句话：“音频技术的变革源自音源技术的迭代”。如今在家庭环境中家庭影院和桌面音箱起到的作用是重合的，特别是随着家庭娱乐从单一的客厅电视正渐渐转变为以笔记本、平板电脑为代表的移动娱乐，传统家庭影院固定摆位和老旧设备对流媒体支持的局限性，促成了更多有趣的家庭影院系统的新形态。

HT-AX7积木音响就是索尼在洞悉家庭娱乐形态变化之后的产物，将家庭影院的声学基因融入分体式桌面音响系统中，通过独特的可分离式箱体设计来实现灵活的场景切换和聆听体验：在卧室休息、厨房烹饪、野外露营等不同的场景，都能感受到家庭影院沉浸式的声音表现，索尼HT-AX7积木音响突破传统客厅娱乐空间的局限，将沉浸式的声音体验蔓延至家庭空间的每一个角落。可以说索尼HT-AX7积木音响的出现打破了传统音响功放的位置局限，揭开了多场景音频娱乐的变革体验。

外观：模块化设计 满足移动影像娱乐

索尼HT-AX7积木音响是隶属于索尼家庭音频系列的产品，自HT-A9家庭影音系统开始索尼就在探索家庭娱乐的新形态和新思路，无线化、空间声场应用等技术都成为索尼探索家庭娱乐新形态非常重要的手段。

作为一款能够分体组合使用的新形态音响，索尼HT-AX7积木音响外观延续了索尼一贯的简约轻奢风格――机体以灰白色编织面料配以深灰色基座，两个单体扬声器同样采用绒布覆盖。这样的设计不仅能提升视觉上的质感，而且灰色的绒布材质相较于其他材料更为耐脏。

两台小巧的分离式扬声器位于音响顶部，采用简洁的设计样式。在底部设有供电线路及开关，而线圈周围则装有磁吸装置。在使用时，只需将这两台后置扬声器放置于主机箱上，后置扬声器下方标有LR左右标识，并且采用圆形充电端子无须花费心思去调整位置，就可以轻易地把它放置在正确的位置上。

在操控方面，HT-AX7积木音响的设计同样简洁：电源开关、蓝牙连接、音量控制、Sound Field声场模式等触摸式按键都在音响主体的顶部面板上，操作设置非常便捷。同时也可以通过在手机上下载Home Entertainment Connect APP，在手机上控制HT-AX7积木音响。

索尼HT-AX7积木音响的底部是一个平整的椭圆形灰色底座，表面采用防滑处理，能够减少播放时机身少量振动的影响。

音质体验：多种场景模式 畅享沉浸聆听

在音频配置方面，索尼HT-AX7积木音响正面配备两个由X-Balanced扬声器单元驱动前置扬声器，能提高声音清晰度，让声音传播更广阔，左右两侧各搭载有振膜用于增强低频表现，带来厚重澎湃的音效。此外，索尼HT-AX7积木音响的两侧还有一组被动振膜单元，结合自身主动发声的 X-Balanced 扬声器单元，能够起到提升低频表现、增加声音厚度的作用。

不过要说索尼HT-AX7积木音响最核心的声音技术，还得是搭载了360SSM技术以及利用音响主机+左右两个后置扬声器的组合来构建身临其境的环绕立体体验声场。打开SOUND FIELD声场模式后，将顶部的发声单元取下并放置在使用者的左后、右后两个方位，就能自动构建起一套立体声系统。

在实际体验过程中，索尼HT-AX7积木音响真的可以做到开机即用，并且和市面上的很多音响一样，对空间和摆放位置都没有严格的限制。

客厅：摆脱位置束缚，怎么听都好听

不同于传统音响音响功放必须坐在沙发上，正襟危坐观影、听曲，获得悦耳的音质体验。索尼HT-AX7积木音响音响在能够打破这种传统束缚，它既可以像主流的蓝牙音响一样摆放在任意的地方，连接手机、iPad、笔记本电脑等任意一款移动设备主打一个随心所欲。同时也可以“前置音响音响+后置音响音响”的组合方式，体验媲美传统音响功放的震撼体验。

在使用索尼HT-AX7积木音响音响，并打开SOUND FIELD模式下，观看《蜘蛛侠》、《流浪地球2》等特效大片时，笔者感觉空间声场的感觉就会更加明显，将HT-AX7积木音响的后置扬声器摆放在笔者的左右两侧，形成一个三角区域，就可以感受到声音在前置音响音响和后置音响音响之间的移动过程。相较于其他蓝牙音响需要配对构建环绕声场且声场较为分散的情况，HT-AX7积木音响一台设备就可以实现相同的功能，甚至环绕效果更加真实，有种媲美回音壁的效果。

卧室：床头、枕边...随心摆，聆听别样精彩

日常的观影娱乐，卧室往往扮演着重要角色，而索尼HT-AX7积木音响同样可以带来不一样的聆听体验。其特有的SOUND FIELD声场模式为将分离式带来的环绕音效充分发挥，提供极其沉浸式的音效表现。无论我们是坐在床边观影还是躺在床上听音乐，开启该模式都可以沉浸在逼真的音效中，仿佛亲临现场。同时还可以通过模块化的设计，在关闭该模式后进入背景声模式，将一台音响变为三台音响进一步扩大音效范围，使其成为绝佳的派对背景音效，提升氛围，在睡前播放一段冥想音乐也是个不错的选择。

在聆听音乐的时候，笔者整体听下来最明显的感觉就是索尼HT-AX7积木音响能够保证声音在细节上的表现。无论是播放《千年祈》、《遥远的旅途》这样的纯音乐还是《奢香夫人》、《浮夸》这样的流行歌曲，低频直来直去，每一下都有足够的力道。

野外露营：“影院”体验带到郊外 体验氛围倍增器

如今野外露营正在逐渐成为新的家庭休闲方式，而索尼HT-AX7积木音响同样可以在露营帐篷里给予家庭影院般的体验。索尼HT-AX7积木音响可随意在投影、电视、手机、平板还是笔记本电脑等多种设备上，清晰无杂音、环绕立体声，从而为露营带来自由而舒适的娱乐体验。

便携&续航：摆脱有线束缚 随时随地体验环绕立体声

除了相对优异的音质表现，索尼HT-AX7积木音响在便携性上同样有着媲美单体音响优势。索尼HT-AX7积木音响的整体重量约为1.8kg左右，平时把它塞进双肩包，带到野外露营或者带到公司，也不会是太大的负担。

无论是会议室还是卧室、书房，只要2个饼型后置扬声器可单独拎出来放在身后，也可以直接磁吸在主音响上方，全程自动识别，非常丝滑，放在一起和声，拆开则分离不同声道，形成立体音或360环绕音。

而在续航方面，索尼HT-AX7积木音响在满电状态下单次使用时长约为30小时，而且它还支持了快充模式。只需通过机身底部的Type-C充电口，使用附赠的充电器充电 10 分钟之后，索尼HT-AX7积木音响就能播放 2.5 小时，正常使用可以说续航基本无压力。

经过实际的体验下来，笔者认为索尼HT-AX7积木音响音响是一款极具创新性的音频产品，它通过无线、模块化的设计颠覆了人们对传统家用音响的认知，巧妙地融合了室内和室外使用的功能，让普通消费者能够零门槛体验环绕立体声。无论是想要在家中轻松提升个人聆听体验的用户，还是想要在室内、野外等更多场景获得立体音效的影音爱好者，索尼HT-AX7积木音响都是一个相当理想的选择。