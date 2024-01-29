Shokz韶音杨云：深耕运动细分场景深度 运动耳机赛道“破圈+深耕”践行者

【天极网DIY硬件频道】自2022年12月底，Shokz韶音在深圳卓悦中心开启第一家品牌旗舰店起，截至目前，Shokz韶音在北京、上海、深圳、成都、杭州、沈阳等高端商圈开设了近30家专卖店，预计在2024年韶音将在全国布局超过70家直营门店。Shokz韶音中国区CEO杨云曾经在公开场合表示，专卖店并不是重点，在一定程度上它是Shokz韶音营销的起点，而未来的发展将更加注重深度挖掘市场潜力。

近几年，韶音中国区增速超过蓝牙耳机大盘，并且实现连续4年的增长，Shokz韶音在渠道侧的发力也从侧面验证了近两年品牌的知名度的日渐增长，面对强势增长的局面作为中国区的舵手，Shokz韶音中国区CEO杨云将采取何种措施来有效应对未来的挑战呢？

Shokz韶音中国区CEO杨云(右)Shokz韶音产品总监张浩锋(左)

带着疑问我们前往深圳，参加Shokz韶音在深圳举办主题为“声动未来”的2024年全国媒体沟通会，在会上Shokz韶音中国区CEO杨云、产品总监张浩锋围绕“先聚焦，再拓展”进行了深入的交流，揭示了品牌在未来市场中的发展方向。

深耕运动戏份场景深度

Shokz韶音依旧会持续聚焦运动场景、运动体验、运动人群，在声学领域深厚的沉淀和积累，从最初的Titanium到口碑爆棚的OpenRun Pro，再到全民买爆的OpenFit，韶音的优势在于对于用户需求的理解以及对于极致体验的追求。杨云表示韶音对于每一代的产品都很有信心，并认为这些产品都能满足用户需求以及对于品牌体验的极致认知。

Shokz韶音持开放的态度对待越来越多品牌加入运动耳机领域。随着更多品牌进入这一竞技场，韶音认为大厂的优势在于有助于教育消费者，有助于提升用户认知、增加用户基数。无论是大厂、小厂，独舞不如众舞，方可百花争艳。

产品总监张浩锋强调，Shokz韶音目前仍致力于深入优化产品的材料和舒适性，着重解决行业内最为困扰的音质和佩戴难题。在骨传导和定向声场两项技术领域，韶音取得了显著的突破。与此同时，品牌在佩戴科技方面也进行了重要的布局和重大升级，包括成立新的实验室和研发中心等举措。在软胶、金属材料以及表面处理方面，韶音也取得了显著的进展。这些技术积累为韶音未来的发展提供了坚实的基础。

拓展新兴领域宽度

产品总监张浩锋指出，Shokz韶音对AI的探索备受行业瞩目，他认为AI是未来开放式耳机的重要机遇。开放式耳机的最大优势在于其长时间可佩戴性，这也是耳机作为可穿戴设备的核心优势之一。在2024年CES展会上，全球科技品牌普遍将焦点投向AI。Shokz韶音看好未来开放式耳机与AI的结合，认为这是一项极具潜力的机遇。目前，韶音正积极推进相关的研发和创新工作。作为一名韶音的用户以及对韶音开发非常熟悉的人之一，希望Shokz韶音在开放式AI技术方面，让我们能尽快的感受到声音在AI方面的沉浸式体验。

与此同时，Shokz韶音正在进行全面的产品系列重塑，目前已经清晰地划分为耐力运动、健身出行、游泳铁三和通讯会议四个系列。品牌在这些系列围绕不同的细分场景进行产品开发，以更有针对性地满足用户需求。韶音一直将运动视作其基本盘，通过深入了解各种具体场景，不断洞察更多用户需求，并相应地开发更具针对性的产品。这一战略将有助于进一步提升品牌在不同领域的竞争力，满足用户多样化的使用场景和需求。

在定价策略部分，从今年开始Shokz韶音终于决定逐步形成两个价格段，一个是1000元以上旗舰机的价格段，另外是700元左右及以下的中端价格段，丰富的价格区间也能让不同预算的用户都能体验到Shokz韶音的产品，让更多人人生中第一副开放式耳机选择Shokz韶音。

把一米宽的范围做一公里深

Shokz韶音始终秉持用户至上的理念，因此在制定营销策略时，将用户所在的平台视为首要考量。无论是小红书、知乎、微信、微博还是B站等社交媒体平台，韶音均努力确保品牌活动全面覆盖，以迎合不同用户在各类社交场景中的需求。通过有针对性的营销动作，韶音致力于在用户常用的社交媒体上建立更紧密的互动，提升品牌曝光度和用户参与度。

Shokz韶音将赛事和活动视为连接用户的纽带，因此积极参与各类体育赛事、健身活动以及相关领域的展会。通过在这些场合展示品牌实力，与用户近距离互动，以及借助赛事合作进行品牌推广，Shokz韶音致力于深入运动社区，打造具有影响力的品牌形象，并希望通过赛事和活动的参与，与用户建立更加紧密的情感联系。

除了社交媒体和体育赛事，韶音还积极拓展其他相关场景，包括但不限于健康生活、科技展会等。通过在这些场景中展开营销活动，韶音努力满足用户在多样化场景下的需求。这种多元化的营销策略有助于进一步拓展品牌在不同领域的用户基础，使更多的潜在用户能够深入了解并体验Shokz韶音的产品。

随着耳机成为用户除手机外使用时长最多的电子产品，对耳机舒适度的关注也成为用户痛点。然而，在此之前，市面上很少有主打佩戴舒适的耳机产品，对于佩戴舒适性的针对性设计更是罕见。

从韶音的角度来看，需要持续坚守品牌理念、推动产品创新和灵活市场策略，不断提升技术实力和服务水平。杨云表示：“韶音的做事方式是‘把一米宽的范围做一公里深’。在开放式不入耳耳机领域，对于用户需求的理解、解读以及技术创新和产品开发能力，我们很有信心。

通过本场沟通会，我们不难看到韶音的愿景和期许：是让每个人都享受到开放式、不入耳耳机所带来的改变，让每个人都能用耳朵感知世界，用声音表达自我。站在整个行业的角度来看，这不仅是韶音的使命，更是消费者的福音。通过开创性的不入耳耳机设计，用户迎来了更加舒适、自由的音乐体验，这不仅满足了用户的期待，也为整个耳机行业注入了新的活力。