轻松奏出内心的旋律 索尼YURU MUSIC公益音乐项目将感动照进现实

【天极网DIY硬件频道】绳索和棍棒是人类最早发明的工具。绳索可以留住美好，棍棒则可以驱赶危险。两者皆是我们最早的朋友，皆由我们创造。有人的地方，就有绳索与棍棒 ――摘自 安部公房 《绳》 ”

音乐是一门没有国界的语言，它超越了文字和文化的障碍，能够触及人们的内心深处，引发情感共鸣。无论你来自哪里，无论你说什么语言，音乐都能以其独特的方式传达情感和意义。音符和旋律是一种全球通用的表达方式，它们能够跨越国家和民族的界限，将人们连接在一起。音乐的美妙之处在于，它能够传达欢乐、悲伤、爱和希望，而这些情感是人类共通的。

索尼在第六届中国国际进口博览会上正式宣布引入公益音乐项目“YURU MUSIC”(悠如音乐)，并带来了该项目还处在PoC(概念验证)阶段的有趣YURU乐器(悠如乐器)“超轻萨克斯”，目前以“YURU MISIC”项目为目标开发的YURU(悠如乐器)乐器已有十余种，开发目的就是希望能让任何人都能轻松的简单的上手乐器，能随性的去演奏并享受音乐带来的快乐。

YURU MUSIC(悠如音乐)的由来

索尼中国副总裁添田武人先生告诉记者，YURU MUSIC(悠如音乐)项目源自日本YURU(悠如)世界协会，该协会的宗旨就是希望每个人都能享受到乐器带来的乐趣，在日语中YURU翻译成中文表述为放松、休闲、高兴的意思。所以YURU MUSIC(悠如音乐)希望通过科技创新的力量能轻松随性的演奏音乐，不需要乐理门槛也不需要花费大量的时间练习，每个人都有享受音乐带来快乐的权利，并与伙伴们一同感受音乐带来的感动和魅力，YURU MUSIC(悠如音乐)就是为此而生。

索尼中国副总裁添田武人先生(中)

索尼通过技术创新与YURU(悠如)世界协会一起推动公益音乐项目YURU MUSIC(悠如音乐)，并陆陆续续开发了十余种有趣的YURU乐器(悠如乐器)，所有的YURU乐器都遵循任何一个人都能轻松的演奏音乐的初衷。在这次进博会索尼也带来了其中一个YURU乐器――超轻萨克斯。

超轻萨克斯采用了索尼的Spresense物联网低功耗开发板并借鉴了传统萨克斯的造型，当然它和传统的萨克斯演奏完全的不同，你不需要有吹奏萨克斯的基础，也不需要有乐理知识，你只需要对着超轻萨克斯哼唱，超轻萨克斯就能按照你哼唱的频率自动转化成对应的音符，这种非常直觉式的演奏方式让任何人都能吹奏出曾经听到过的旋律。

索尼中国可持续发展部总监高峰英纪先生介绍，YURU乐器能让任何人轻易地上手演奏出内心的旋律，其中也包括残障人士。据数据统计，在全球有六分之一的人口有残障缺陷，残障并不能剥夺他们对音乐的热爱。在一场残障儿童的活动中，一位从未演奏过乐器也没有看见过乐谱的视障儿童，与他的伙伴通过YURU乐器“超轻萨克斯”完整地演奏出了一整首歌，演奏完之后不仅残障儿童和他的伙伴非常的愉悦，儿童的父母们也为孩子们的表演感到骄傲和开心，这种感动和开心的连接正是基于YURU乐器为媒介，音符作为纽带将这种快乐播撒给每一个人。

添田武人先生在采访中表示，如果一定要给YURU MUSIC(悠如音乐)定一个KPI(关键绩效指标)，那就是因为这个项目带来的感动而产生的笑容和快乐，并可持续的让更多人感受到愉悦，这比任何硬性的指标和数字都更具有说服力。

乐器创客马拉松启动

索尼在此次进博会上正式宣布公益音乐项目YURU MUSIC(悠如音乐)引进中国之后，除了还在开发中的乐器之外，随后索尼也将在中国启动“YURU MUSIC(悠如音乐)乐器创客马拉松”活动，通过这个活动贴近内容的制作者和内容的消费者。从内容的消费者角度来看，索尼在中国有六大版块其中娱乐内容的强大优势能为YURU MUSIC(悠如音乐)触达更多的内容消费者。同时索尼的黑科技也能快速的将奇思妙想的YURU乐器构思落到现实，创造出更多的感动和快乐。

YURU MUSIC(悠如音乐)乐器创客马拉松项目是希望在中国征集更多YURU乐器的巧思，从11月18日左右，索尼就会开始在全国收集各种有趣的YURU乐器的想法，通过筛选后会给到索尼的Spresense物联网低功耗开发板和索尼创意机器人toioTM等技术支持，最终在明年从春季邀请这些YURU乐器的开发者来到线下演奏自己制作的YURU乐器，

2025年大阪将举行世博会，期间世博会组委会有一个官方的活动“共创挑战”，YURU MUSIC(悠如音乐)也会参与其中，希望通过各种微小的感动汇聚成一个没有国界人人都能感受到的，大大的快乐。

在整个采访中我深刻的理解索尼引进音乐公益项目“YURU MUSIC(悠如音乐)”的初衷，这是一个将艺术和技术融合在一起的社会公益项目，就像序言中的绳和棍，将人与人的感动因共情而连接在一起。就像添田武人先生对索尼公司表述：索尼是一家建立在坚实技术基础上的创意娱乐公司，创新可持续，感动向未来。