延续经典 旷世创新，JBL AUTHENTICS音乐世家500/音乐世家300评测

【天极网DIY硬件频道】一直以来,JBL以其对纯正、卓越音质的执着追求和不懈创新,不断推陈出新,致力于为消费者带来更好的聆听体验。历时70多年,JBL创造了一系列的经典产品,至今仍备受追捧。

在1970年,JBL发布了标志性扬声器JBL L100音箱,凭借其经典外观以及出色音效,成为JBL有史以来最畅销的扬声器。JBL L100音箱方正的箱体设计和标志性Quadrex泡沫格栅成为了经典元素,并在此后很多JBL的产品上都得到了传承。

而在今年,JBL推出全新的JBL AUTHENTICS 200/300/500音乐世家系列高保真桌面式音箱,将经典复古外观与现代声学技术有机结合,碰撞出新一轮的高音质火花。

今天就先来看看JBL音乐世家500和音乐世家300究竟怎么样。

复古碰撞经典,质享轻奢生活

外观方面,AUTHENTICS系列正面采用JBL最经典的设计元素之一,标志性Quadrex扬声器格栅。不同于JBL L100,最新AUTHENTICS系列不再棱角分明,使用更为流畅柔和的线条设计,棱块边缘逐渐淡化,覆盖着由再生纱线制成的现代面料。AUTHENTICS系列可以营造奢华质感空间,彰显品质生活。

另一个瞩目的元素是环绕扬声器格栅的PowerLine铝质金属边框搭配皮革质感贴面,以温柔皮革碰撞硬朗金属,在复古与创新之间找到了平衡,构筑独有的声音美学。边框上刻有高精度AUTHENTIC SOUND BY JBL 字样,来提升整体的设计感。

得益于现代工业技术的发展,JBL将AUTHENTICS系列顶部的旋钮与按键进行了重新设计,更为精致友好。旋钮调节的阻尼感非常好,旋转的时候周围会有相应的灯光亮起,同时JBL ONE APP上的EQ曲线也会有相应的变动。

AUTHENTICS系列的两款产品延续了非常典型的家族化特征,设计语言高度一致。箱体采用了皮革与金属材质,使得全新的AUTHENTICS系列更具活力,也更具轻奢工业风。

强大声学配置,尽享品质聆听

作为一款音箱产品,音质是最核心的竞争力。JBL音乐世家300配备2个25mm丝膜球顶单元,1个5.25”全频扬声器以及1个6.5” 被动低音震膜。

我选取了大热的BTS、AESPA等K-POP组合,在JBL音乐世家300的演绎之下,歌曲的韵律节奏让人拥有立刻随之跳动的欲望,也有低音带来的震撼感与包围感。而且强大的低音表现没有影响中音人声,人声质感不错,没有刻意修饰的痕迹。高音部分表现也很稳定,整体听感很不错。

用JBL音乐世家300体验嗓音辨识度极高的阿黛尔·阿德金斯,能够还原空灵声音,呈现独有的穿透力,其低音包围感和音域宽广也能表现得淋漓尽致。

JBL音乐世家300被动低音震膜

而JBL音乐世家500内置3个带有号角设计的25mm铝质高音球顶单元,3个2.75”中频扬声器组合,并且搭载JBL专业音响中著名的波导成像技术(Image Control Waveguid),以实现无失真、更精确的高音表现。外加1个独立下沉式6.5”低音炮,以实现令人难以置信的低音表现。

我选取了几首歌曲,例如:英国乐队Tears For Fears的《Advice For The Young At Heart》中,JBL音乐世家500能够丰富、细腻地展示曲目中打击乐器的演奏,也能带来音乐空间的空旷感。相对于温和的低音部分,在纯人声歌唱的时候,没有发生刺耳的现象。

而在Wild Beasts主唱Hayden Thorpe的《Diviner》中,JBL音乐世家500展现出了他丰富而丰满的嗓音,具有很好的表现力,伴奏中钢琴琴键发出的每个音符也很好地还原。最后英国乐队Massive Attack的《Angel》的迷幻曲风下,JBL音乐世家500在连续低音的表现上非常稳定,音质出众。

JBL音乐世家500独立下沉式低音炮

值得一提的是,JBL音乐世家500在箱体背面还增加了两个JBL SLIPSTREAM™ 导向孔,能够提供更为深沉、清晰、强劲的低音效果。

JBL音乐世家500 SLIPSTREAM™ 导向孔

实际体验中,JBL音乐世家500对于高音与低音的还原是要比JBL音乐世家300更加出色一些的,当然由于两者在使用场景上的不同,JBL音乐世家500在配置上提升也是显而易见的。

得益于JBL音乐世家500独立下沉式低音炮以及SLIPSTREAM™ 导向孔,使得低音更加浑厚有力,鼓点下潜很足,有种拳拳到肉的感觉。在人声的表现上清晰柔和,背景音乐的乐器分离更加明显。再加上JBL音乐世家500还支持Dolby Atmos,无论是在音质、解析力还是声音氛围感上的表现都令人满意。

便携的JBL音乐世家300三频都比较均衡,整体耐听奔放、气势澎湃,而且其便携性的特点能够使用户不管在室内,还是户外,都能享受到原汁原味的音乐,相比同价位的其他品牌产品来说还是略胜一筹的,是非常不错的选择。

个性化便捷操控,智享音乐世界

AUTHENTICS系列搭载最新连接技术,Wi-Fi流媒体和蓝牙5.3,为用户提供智能化聆听。用户可下载JBL官方的JBL One APP添加自己喜欢的音乐流媒体运营商,实现多台互联,生成完善成熟的云音乐方案。还可根据自身的音乐偏好调节均衡器、提示音、自动关机(仅限JBL音乐世家300)等进行个性化设置,让聆听更加随心自在。

由于JBL音乐世家300更具便捷性,所以在操作面板上比JBL音乐世家500增加了一个电源键,方便音乐爱好者随时携带。用户不管是通过JBL ONE APP,还是面板上的长灯条,都能直观地了解JBL音乐世家300电量情况。

JBL音乐世家300

JBL音乐世家500

JBL从现代摩登生活的需求出发,为JBL音乐世家300配备了电池和可折叠手柄,能够提供8小时的续航。无论是室内使用亦或是庭院里亲友小聚都更为随心。

当然AUTHENTICS系列还可以选择网线、模拟音频AUX、Type-C接口,为用户提供更多的连接选择,来适配不同的需求场景。

AUTHENTICS系列是对JBL经典的传承和发扬,不仅仅简单地沿用经典设计元素,同时也融入了最新声学技术,使其与新时代需求相结合。无论是 JBL音乐世家200的室内桌搭,还是JBL音乐世家300的庭院小聚或户外露营,亦或是JBL音乐世家500的精致居家,JBL推出的全新AUTHENTICS音乐世家系列,都能以经典外观、便捷操作为用户提供优质的选择,覆盖多元空间场景,带来出色聆听体验。

JBL AUTHENTICS 300音乐世家300:

https://item.jd.com/100063070378.html

JBL AUTHENTICS 500音乐世家500:

https://item.jd.com/100063070424.html