纯净降噪 享受自我，Bose QuietComfort消噪耳机Ultra评测

【天极网DIY硬件频道】对于热爱音乐的人来说，一副耳机就可以随时随地让你逃离世间的纷扰，沉浸在美妙的音符中。随着各类“大屏”设备逐渐侵入我们的生活之中，生活中也或多或少有不少噪音的存在，可能是家中电视的嘈杂声，也可能是路上公交地铁的声音，亦或是单位里同事聊天的声音，多种噪音在频繁的影响着我们的生活，那么有没有一种方式，可以让我们能在嘈杂的环境中也能安静下来呢？

如果你是“音质党”，头戴降噪耳机或许就是一个不错的选择。相比于真无线耳机的便携易用，头戴耳机则能够带来更优秀的音质享受。

BOSE推出的Bose QuietComfort消噪耳机Ultra，将音质与降噪再次完美结合的科技之作，全面提升音质和静听到新的维度。接下来一起看看吧。

・外观

Bose QuietComfort消噪耳机Ultra外观采用磨砂质感，轻量化的设计能够精巧地收纳在附赠的耳机包内并随身携带。

轻巧机身仅250克，搭载柔软的蛋白皮耳罩、可调节头带，并具备适中的头梁加持力，可满足不同头型用户的佩戴需求。蛋白皮材质的柔软耳罩能够很好地包裹住耳朵，更为舒适透气，持续聆听也久戴不累。提供有力的物理降噪的同时也不会影响配戴眼镜的用户。

耳机机体上的操作方式采用物理按键与触控条结合的方式，操作简洁的同时防止误触。Bose QuietComfort消噪耳机Ultra除了可同时连接两台蓝牙设备外，耳机也支持有线模式。附赠的2.5mm转3.5mm音频线，更贴心照顾到发烧音乐迷的需求，也可用它玩转PC游戏。

・音质

此次Bose QuietComfort消噪耳机Ultra搭载了Bose沉浸空间音频超越了特效。此项技术通过呈现出更为宽广、深邃的声场，无论是何种音频平台或设备，都能够使音频内容实现多维和多层次的呈现，从而让所有聆听者都能享受沉浸空间音频体验。让用户在虚拟空间中置身于最佳聆听位置，声音仿佛触手可及。

从传统的技术层面，当通过耳机聆听录制内容时，声场会被压缩进入两耳间的大脑区域。Bose沉浸空间音频能够释放出声音的真实深度，通过虚拟方式将声音置于您面前，从而实现声音的空间化处理。

Bose沉浸空间音频带来了两种聆听模式：“静态”或“动态”模式。当用户不活动的时候，建议选择“静态”模式，这种模式下的音频非常适合您坐下来感受固定在特定位置的音效。“动态”模式则让音频随您而动，萦绕耳畔，这种模式非常适合旅途场景，让用户完全沉浸于音频之中。

例如在试听的曲目中，阿黛尔・阿德金斯标志性的声音，独具穿透力，也有低频量感带来的包围感。 声音除低频以一种更为宽松的方式进行展示外，中高频也加入了轻微的味道带来更好的艺术和情感诉求，并且提供了同样干净通透的听感，给予人们更好的聆听体验。

・降噪

Bose QuietComfort消噪耳机Ultra作为Bose品牌的旗舰款头戴式耳机，取代了消噪耳机700，将Bose沉浸空间音频、享誉全球的消噪技术和CustomTune智能耳内音场调校的强大功能融为一身，展现出头戴式耳机无与伦比的性能。Bose沉浸空间音频和CustomTune智能耳内音场调校技术协同运作，为用户的双耳奉上全面优化的环绕音效。

该系统经过重新设计，包括Bose专有的信号处理技术、强大的芯片组和先进的麦克风阵列。所有这些创新不仅能够改进消噪和CustomTune智能耳内音场调校技术，而且还支持采用 ActiveSense噪音动态感应技术的Bose通透模式和出色的语音拾取功能。Bose QuietComfort消噪耳机Ultra使用波束阵列将您的声音与周围360度空间内的杂音区分开来，为用户和朋友、家人、客户、同事提供清晰的通话质量，并且VPA带来了令人赞叹的准确性，在调用播放列表、文本或说明时，提供无缝衔接，十分便捷。

并且Bose QuietComfort消噪耳机Ultra具备“消噪”、“通透”与“沉浸式”三种降噪模式。针对飞机、地铁、公交等强噪环境，消噪更干净，并兼顾音质。当你在地铁站等车的时候，可以开启“消噪”模式，隔绝外界没有用的噪音信息，例如：嘈杂声、咳嗽声等，享受纯净的音乐和剧情，即使在拥堵的车厢内，一段美妙的音乐也能让你瞬息间回一半的血。

不太熟悉站名的乘客来说，在快要到站的时候，转换成“通透”模式，即可随时听到到站提醒，以免坐过站，耽误了行程。再开启降噪模式，与“吵闹声”、“铁轨声”说再见，轻松追剧无烦恼，避免火车上有些噪音打扰回家愉快的心情。

而在家中或是长途旅行乘坐飞机时，“沉浸式”则可以让你随时享受纯净音乐带来的满足感。

在实际佩戴中，戴上Bose QuietComfort消噪耳机Ultra后周边的声音确实有所降低，特别是环境中的空调机声音过滤非常明显，在办公室等相对安静的环境下戴上耳机后便可降低周遭声音，就连同事敲键盘的声音都小了很多，而且音量也只需开到20%左右。不过音量大小的操作因人而异，同时也根据周围环境声的差异以及自己耳朵灵敏程度的不同而调整音量。

在实际通话中，对方表示声音非常清晰，使用者的耳机音量也不用放很大声，就能感受到声音的环绕感。在地铁等相对嘈杂的环境中通话，不用因为听不清楚声音而习惯性的大声喊，避免在公共场合成为路人的“焦点”，沟通更自然顺畅。

其他方面，官方续航数据可达24小时(关闭Bose沉浸式音频模式)，而开启沉浸式音频模式时，单次充电使用时间可达 18 小时。这几天每天早晚通勤在2小时内，除了第一次充满，之后也没充过电，可以轻松满足一周通勤所需。

・APP个性化定制

通过Bose Music App，用户可以在软件中根据自己的喜好习惯对音乐的音效进行自定义个性化的设置。还可以根据所在环境随时切换多种聆听模式。

另外，Bose QuietComfort消噪耳机Ultra还支持双设备连接，可以将耳机同时连接两台有连接记录的蓝牙设备，自由切换，随心所欲。

总体来看，这款Bose QuietComfort消噪耳机Ultra还是不错的。超高的颜值，出色的音质和降噪质量，加上舒适的长时间佩戴感受，比较适合通勤需要经常佩戴耳机并且想在喧闹的环境中享受片刻自我的朋友们。