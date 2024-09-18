Bowers & Wilkins 推出 Px7 二代升级款与 Px8 新配色

【天极网DIY硬件频道】2024年9月18日，上海――英国知名音响品牌宝华韦健Bowers & Wilkins正式发布旗下屡获大奖的无线降噪头戴式耳机 Px7 二代升级款及 Px8 新配色。此次发布的新配色不仅在设计上凸显了奢华质感，也展现了品牌在追求卓越音质与美学平衡上的不懈努力。Px7 二代升级款推出了全新的宝石红配色，而 Px8 则增添了深林绿配色，两款配色的推出为用户提供了更多选择，同时延续了宝华韦健一贯的精湛工艺。

宝华韦健作为高端音响设备的引领者，一直以其独特的设计理念和卓越的音质表现而闻名。此次发布的 Px7 二代升级款和 Px8 新配色在设计上依旧传承了品牌的核心理念。Px7 二代升级款的宝石红配色优雅大气，突显了耳机的时尚感与现代科技融合的设计理念。而 Px8 的深墨绿色Nappa皮革更是为耳机增添了一丝奢华气息，进一步提升耳机的整体质感。

从材质到工艺，宝华韦健一直秉承“忠于原音”的理念， Px7 二代升级款和 Px8 均采用了优质材料打造，头梁采用轻量化铝制结构，记忆泡沫耳垫则保证了长时间佩戴的舒适度，设计与功能的无缝结合让这两款耳机既是一件艺术品，也是一款专业的音响设备。

除了在外观设计上的革新，Px7 二代升级款和 PX8 依然在音质上保持了行业领先水平。Px7 二代升级款搭载了定制的40毫米驱动单元，通过高效的数字信号处理(DSP)引擎，能够带来丰富细腻的低音和清晰透彻的高音。这款耳机支持 aptX™ 自适应技术，确保在不同设备之间切换时音质不打折扣，无论是智能手机、平板电脑还是笔记本，用户都能享受到无缝的无线音乐体验。

Px8 作为宝华韦健的旗舰产品，采用了碳膜音盆驱动单元，进一步降低了失真并提高了音质解析力。这种驱动单元与耳罩内部的精密设计相结合，带来了沉浸式的音场体验，令音乐爱好者仿佛置身现场，感受到艺术家每一个细微的情感表达。

在主动降噪功能上，Px7 二代升级款和 Px8 均表现出色。两款耳机均采用了六个高性能麦克风，协同工作以优化降噪效果，即使在嘈杂的环境中，用户仍然可以享受到纯净的音质。而且这两款耳机还支持自适应降噪技术，能够根据环境自动调节噪音抑制效果，无论是在繁忙的街道上，还是在安静的办公环境中，都能提供极致的聆听体验。

续航方面，两款耳机的表现同样优异。Px7 二代升级款和 Px8 均拥有30小时的超长续航，满足用户全天候的使用需求。快速充电功能也进一步提升了用户的便捷性，充电15分钟即可获得长达7小时的使用时间。

宝华韦健的Px7 二代升级款和 Px8 新配色的推出，体现了宝华韦健在追求卓越音质的同时，也不忘对美学的极致追求。宝华韦健的每一次产品更新，不仅满足了市场对高品质音频设备的需求，更引领了音频设备设计的新潮流，让每一次聆听都成为一次对美好生活的探索和享受。

关于Bowers & Wilkins宝华韦健

Bowers & Wilkins宝华韦健自1966年于英国诞生以来，一直秉承“忠于原音本真”的信念，以前瞻性的技术创新、艺术感的外观设计及缜密精细的制作工艺，成为影响行业的传奇品牌，并四次荣获英国女皇奖。宝华韦健是音乐爱好者、专业录音室及众多高端汽车品牌的挚爱之选。

目前，宝华韦健旗下产品包括传统Hi-Fi扬声器和新媒体产品两大类别，涵盖家居音响、无线音乐系统、随身耳机及汽车音响等领域，提供各种场景下的纯净原音听觉体验。

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