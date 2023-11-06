创新可持续 感动向未来 索尼亮相第六届中国国际进口博览会

【天极网DIY硬件频道】第六届中国国际进口博览会正在国家会展中心(上海)举行，索尼(中国)有限公司以“创新可持续、启发未来”为主题，展示了其丰富的创新技术和成果。索尼的展台位于技术装备展区3A6-02，以多元化的方式呈现了在可持续发展领域的杰出表现。

索尼中国展示了一系列环保技术和产品，其中包括索尼的创新环境技术“协生农法”，以及三种环保材料(OBM、Triporous和SORPLASTM)的样本和实际应用。此外，索尼还展示了其在环保、社会公益和无障碍领域的项目成果和感人故事。

在进博会期间，索尼计划发布《索尼中国可持续发展报告2023》，首次推出智能协生App，用于支持其协生农法技术。此外，索尼还宣布引入YURU MUSIC(悠如音乐)音乐公益项目至中国市场。另外，一些索尼领先的技术和产品，如便携动作捕捉产品mocopi和裸眼3D空间现实显示屏，也在进博会的人工智能体验区亮相。值得一提的是，这是索尼首次以可持续发展为主题参展进博会。

索尼(中国)有限公司的总裁吉田武司表示：“在过去的四十多年里，索尼一直深耕中国市场，不仅致力于发展多元化业务，还将可持续发展视为公司经营战略的重要一环。我们渴望充分利用索尼的技术和创新能力，积极参与并为中国的高质量绿色转型提供支持，促进中国新质生产力的繁荣发展。同时，我们也期待在进博会上发掘更多的‘中国机遇’和‘进博机遇’，加深与中国合作伙伴们的交流与合作。”

作为一家杰出的企业公民，索尼将可持续发展视为一项重要议程，并将其融入公司各个业务领域的运营中。在进博会上，索尼将发布《索尼中国可持续发展报告2023》，这是自2006年以来索尼(中国)有限公司发布的第18份可持续发展报告，将全面披露索尼在中国过去一年取得的可持续发展成就。

技术创新赋能“零负荷”，助力中国“双碳”目标

在环境保护领域，索尼致力于通过其技术和业务为地球作出贡献，并自2010年起制定了"走向零负荷"的长期环境目标。在中国，索尼的业务连续三个财政年度，从2020到2022年，实现了100%的可再生能源电力使用，以减少碳排放。

索尼还积极实施绿色供应链管理，通过供应链节能挑战项目(Partner Eco Challenge Program)，与供应商分享与节能有关的专业知识，设定与科学碳目标相匹配的目标，并提供支持来获得认证。索尼正在中国推广这一项目，以推动整个价值链实现净零排放。

在索尼的展台上，参观者可以看到多项创新环境技术的展示，包括索尼创新的生态环境技术――协生农法，由索尼计算机科学研究所(Sony CSL)开发。该技术采用高密度混种各种有用植物，无需耕地、施肥和喷洒农药，而是依靠植物自身的力量来生产有用作物。为了更好地传播协生农法技术和相关文化理念，索尼在中国积极推广"微型协生角"(Syneco Portal)，这是一个约1平方米的六边形植物混种区，可用于灵活的空间展示和协生农法理念的传播。"微型协生角"已经在国内的商场、酒店、社区、老年护理中心以及索尼在华办公室等多个地点开设。在进博会上，索尼还首次发布了由索尼中国研发的协生农法智能App，该应用结合了索尼Spresense物联网低功耗开发板、云计算、人工智能等技术，实现了碳管理和植物生长观测的智能化和可视化。通过高度结合索尼的半导体技术和环境技术，该应用可以直接获取二氧化碳数据和植物生长数据，为气候变化应对和生物多样性保护提供了技术支持。

在索尼的展台上，他们展示了自主研发的创新环保材料以及它们的实际应用。这些材料包括原生混合材料(OBM)，由竹子、甘蔗纤维和消费后的再生纸制成，阻燃再生塑料(SORPLAS)，以及由生物质副产品稻壳制成的多孔碳材料(Triporous)。这些材料已经被广泛用于索尼的产品中，包括一些型号的索尼电视、耳机等产品的设计、制造、包装，以及与外部合作伙伴的产品制作。举例来说，索尼的WH-1000XM5和WF-1000XM5系列耳机的包装盒采用了索尼的OBM原生混合材料。此外，索尼展示的LinkBuds S真无线降噪耳机，其地球蓝配色是由回收和再利用废弃塑料瓶制成的。

值得一提的是，索尼展台的设计和搭建上，也用到了索尼的环保材料SORPLAS和OBM原生混合材料，充分响应“绿色、环保、可持续”办展理念，为低碳进博做出贡献。

为无障碍的未来提供创新

索尼将无障碍设施作为其可持续发展举措的重要组成部分，以"为无障碍的未来提供创新"为主题。索尼在整个集团范围内积极推广无障碍，与相关利益相关者合作，致力于在产品和技术研发中积极构建相关功能，以满足全球超过10亿有障碍的人们的需求。

为了确保每一位用户都能轻松地使用索尼Alpha?全画幅微单相机进行拍摄，索尼的开发团队积极与有视力障碍但对摄影充满热情的员工进行合作和讨论。他们共同开发了屏幕阅读器功能和屏幕放大功能，以便那些可能难以观看液晶显示屏的用户也能享受拍摄体验。在索尼的展台上，参观者有机会亲自体验Alpha 7CR相机，这款相机已经配备了上述无障碍功能，以确保更多人可以轻松地使用它。

索尼的太阳工厂与低视力员工合作，联合索尼软件团队，为Xperia智能手机开发了一项创新功能。这一功能可以在用户使用摄影大师应用进行拍照时，通过声音提示提供屏幕水平测量信息，从而帮助用户更轻松地拍摄。

索尼互动娱乐公司(SIE)与专家顾问和慈善组织合作，共同推出了Access?控制器，这是一款经过高度定制化的PlayStation?5(PS5?)控制器套件。这一套件的目标是使游戏体验变得更加无障碍，满足障碍玩家的需求。Access 控制器具备"开箱即用"的特点，使许多障碍玩家能够更轻松、更舒适，以及更长时间地享受游戏乐趣。在索尼的展台上，参观者可以通过视频介绍详细了解上述无障碍功能和产品。

借助创意和科技的力量，助力多样化人群可持续发展

作为一家拥有多元化业务组合的公司，索尼一直秉持着“用创意和科技的力量感动世界”的企业使命。他们充分整合集团的业务优势和资源，致力于在中国和全球范围内推动具有独特索尼价值的公益项目。

在这次进博会上，索尼将宣布正式引入YURU MUSIC(悠如音乐)项目，并首次公开该项目在中国的推进计划。YURU MUSIC项目由世界YURU音乐协会倡导，其理念是“让每个人都享受演奏乐器的乐趣”。项目开发了“YURU乐器”，旨在为音乐初学者、缺乏特殊音乐才能但热爱音乐的人，以及障碍人士等群体提供更多享受音乐的机会。这些乐器可以包括电子、声学或其他非传统的元素。索尼作为该项目的重要合作伙伴，长期以来为该项目提供技术开发、音乐内容和音乐人才培养的支持。目前，该项目已经开发了十余种YURU乐器，其中包括一款“超轻萨克斯”，它内置了索尼的Spresense物联网低功耗开发板，用户无需按下按钮，只需轻哼就能演奏出萨克斯的旋律。此外，索尼的创意机器人套件toio也可以用于音乐演奏、创作以及乐器开发。该项目此前已在日本、印度等地取得成功。

另外，位于进博会人工智能(AI)体验区的索尼展示了一些前沿的技术产品，其中包括索尼便携动作捕捉产品mocopi。这款产品由六个小巧轻便的传感器与专用的“mocopi”应用程序组成，用户可以利用智能手机实时进行动作捕捉和数据处理，以自由地驱动3D虚拟形象，实现创造性的表达，不受室内外的限制。mocopi以其轻巧便携、易于操作以及可自定义3D虚拟人物形象的特点，为虚拟主播、内容创作者和科技游戏爱好者提供了新的思路、启发和应用场景，帮助拓展了内容呈现的多种可能性。在展区内，用户可以亲身体验mocopi带来的乐趣，跨越时空感受虚拟与实际的交互互动，这代表了新未来趋势。

此外，索尼还展示了裸眼3D智慧校园的索尼空间现实显示屏(SRD)。通过利用索尼空间现实显示屏的裸眼3D效果，结合上海大学未来技术学院成功研发的全息数字校园技术，展示校园的各种场景和建筑，以数字孪生的方式呈现出来。这让观众可以轻松切换虚拟和实际之间，感受校园的历史、文化和建筑风貌。索尼空间现实显示屏采用了眼感应光场显示技术，借助高速视觉传感器、微型光学透镜和实时渲染算法，用户无需佩戴特殊眼镜或VR设备就能体验到高分辨率的裸眼3D效果。这种技术的实现，结合4K分辨率和便捷的内容制作流程，使索尼空间现实显示屏在展览展示、教育、医疗/健康、工业设计和建筑、媒体娱乐以及元宇宙数字资产可视化等领域得到广泛应用。