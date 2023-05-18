雷蛇推出天狼星V2系列PC游戏音箱 ― 音效全面升级、卓越沉浸体验

加州尔湾――Razer(雷蛇)，全球玩家生活方式潮流品牌(以下简称“雷蛇”)于今日发布了最新PC游戏音箱：Nommo V2天狼星V2系列，主打卓越性能、深度沉浸和便捷连接。其中，旗舰款Razer Nommo V2 Pro 雷蛇天狼星V2专业版是由全频驱动单元和无线低音炮组合的2.1音箱系统，加持THX® Spatial Audio 空间音效，更与酷炫的背投式 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩RGB 灯光相得益彰，让你无论玩游戏、看电影，还是听音乐都能身临其境。该系列还包括带有有线低音炮的 Razer Nommo V2 雷蛇天狼星V2，以及设计简约但功能强大的 Razer Nommo V2 X 雷蛇天狼星V2 X两款桌面音箱。

Nommo V2 Pro 天狼星V2专业版 - 带来沉浸式音频体验的终极游戏音箱

天狼星V2专业版拥有业界领先的功能，带有铝制相位锥的3英寸全频驱动单元，提供自然、清晰的音频效果。作为世界上第一款采用底向式无线低音炮的PC游戏音箱，可提供深沉、震撼的低音和无干扰的连接。为了获得真正身临其境的游戏体验，玩家还可以通过背投式雷蛇Chroma幻彩RGB灯光来充分渲染他们的电竞空间。

“今天，我们重新让玩家了解他们能够从他们的桌面音响设备中期待些什么。”雷蛇PC游戏部门负责人Barrie Ooi说，“天狼星V2系列绝不仅仅是一款声音放大装置 ― 它是为你能充分体验和沉浸在游戏中而经过了精心设计和优化。无论你是在第一人称射击游戏中追踪敌人的脚步，还是陶醉在最新RPG游戏大作的背景音乐中，天狼星V2系列的顶尖PC游戏音箱，都能带给你叹为观止且身临其境的视听体验。”

为了确保玩家体验到最好的音频质量，Nommo V2 Pro天狼星V2专业版是世界上第一款配备THX®空间音效的桌面扬声器系统，提供了宽广、栩栩如生的声场。在雷蛇的音箱阵容中，这也是首次引入THX游戏配置文件，内含专门精调的均衡器，以便为流行的游戏大作，如：《赛博朋克2077》和《怪物猎人崛起：曙光》，提供最佳的环绕声体验，并将有更多游戏整合其中。

雷蛇无线控制盘 C 便捷操控，尽在指尖

为了方便控制和无缝连接，我们还推出了Razer雷蛇无线控制盘。通过可旋转、可点击的转盘和音源按键，实现便捷的导航和直观的控制。你还可以利用它调节音量、播放/暂停曲目、切换均衡器模式等。蓝牙配对后，电池寿命可长达约8个月，性能持久。

雷蛇无线控制盘随附在天狼星V2专业版的包装内一起提供，并将从8月起作为独立配件销售，可适配天狼星V2、天狼星V2 X和其他部分雷蛇外设。

Nommo V2 天狼星V2和Nommo V2 X 天狼星V2 X

为满足不同玩家需要，雷蛇此次一并推出天狼星V2和天狼星V2 X两款音箱，进一步充实了音箱产品线。这两款音箱都各配有两个3英寸全频驱动单元，搭载THX®空间音效，以实现高保真、震撼整个房间的强大声场。天狼星V2还带有一个有线低音炮，支持背投式雷蛇Chroma幻彩 RGB灯光系统，以获得融合视觉和听觉的沉浸式游戏体验。而天狼星V2 X则是一个2.0扬声器系统，采用时尚、简约的设计，配备了后向式的低音端口，为你的各项娱乐提供准确的声音再现和绝佳的清晰度。

雷蛇天狼星V2系列兼容PC、PlayStation、Nintendo Switch和移动设备，让玩家能够通过强大的定位音频将游戏体验提升到全新的水平。

有关天狼星V2系列的更多信息，请访问cn.razer.com。

价格和发售时间

Razer Nommo V2 Pro 雷蛇天狼星V2专业版

零售指导价：3299元

上市时间：2023年5月19日

Razer Nommo V2 雷蛇天狼星V2

零售指导价：1999元

上市时间：2023年5月19日

Razer Nommo V2 X 雷蛇天狼星V2 X

零售指导价：1199元

上市时间：2023年5月19日

Razer Wireless Control Pod 雷蛇无线控制盘

零售指导价：399元

上市时间：2023年8月