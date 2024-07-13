人气歌手LiSA联名索尼定制版耳机惊喜回归

【天极网DIY硬件频道】应广大音乐爱好者和粉丝的热切呼声，索尼Just ear LiSA! 联名版耳机将重磅回归：2024年7月12日索尼官网与线下直营店将同步开启预定，索尼Just ear LiSA! 联名版耳机为您的音乐世界带来更为丰富的聆听体验，尽享为您定制的专属感动。

这款联名耳机的回归，不仅是对音乐热爱的再次致敬，更是对LiSA音乐旅程的一次重新诠释。源自内心深处对音乐的执着追求，LiSA凭借《红莲华》、 《unlasting》和《炎》等代表作品席卷日本唱片大奖，成为亚洲动漫音乐的先锋人物之一。为了能让更多怀有梦想与热爱的乐迷享受音乐感动，索尼Just ear与LiSA在2021年携手推出了联名款定制耳机XJE-MH/L1SA，一上市便受到了音乐烧友和LiSA迷的热情关注。

深入探索这款产品的独特之处，XJE-MH/L1SA不只是一款定制耳机，还代表了LiSA音乐理念与索尼工匠精神的精妙结合。作为限定机型，“XJE-MH/L1SA”以专为LiSA调音的Just ear “XJE-MH1”为模板，在注重乐曲现场氛围的同时，兼顾了贝斯的律动感和人声的鲜明感，能够为其他用户提供与LiSA同频的听觉体验。左右耳机的外壳上还刻印了LiSA 喜欢的那句话 “★ANOTHER GREAT DAY★”字样，耳机外包装也是由LiSA本人设计的，同时随附了印有LiSA亲笔签名和寄语的明信片。融合匠心手工工艺与前沿科技，索尼Just ear LiSA! 联名版耳机2024年惊喜回归，为爱乐者打造专属聆听体验，和音乐创作者更贴近，同频LiSA音乐感动。

【Just ear LiSA! 联名版耳机XJE-MH/L1SA】

Just ear LiSA! 联名版外包装和明信片

LiSA评语

“我由衷希望大家能够聆听我打造的声音，体验我喜欢的声音。同时享受音乐带来的快乐吧!”

匠艺精制 将现场音乐的震撼直送耳畔

非定制耳机往往“千耳一机”，无法满足不同个体耳部构造的多样性，一定程度上会出现贴合不牢、影响佩戴和音质等现象。相较之下，Just ear定制耳机则会根据个人的耳道进行量身定制，通过细致的数据采集、精密的材料、日本专业匠人的手工打磨，实现“千耳千机”，从而带来舒适贴合的佩戴体验和更好的音质。

首先，索尼会采用先进的耳部数据采集技术，通过专门开发的采样模具捕捉用户耳道的每一个细微角度和形状偏差，以确保留样的耳部轮廓模型完整无误。而后，这些数据被送往日本，索尼专业工匠会依此对耳机进行手工打磨调整，完工后的耳机外壳将更适用于用户的耳道，带来非同一般的舒适贴合体验。

为了能让每一款Just ear定制耳机更适应定制者的耳型，索尼特别研发了Just ear耳型采样用头戴式检测仪。该设备能够对用户的耳部形状进行合理的模拟布局，使驱动单元贴合外耳道，从而设计出符合个人耳型的耳机佩戴方式。音乐响起时，出色的音质能够在耳内得到充分展现，不受外界干扰，让听者与音乐紧密相拥。在设计交流中LiSA也赞叹，“这就像是在宏伟的音乐厅中现场聆听一样”，充分证明了Just ear定制耳机能够将音乐现场的震撼力栩栩如生地呈现于用户的耳畔。

精准打磨 满足你对音质的卓越追求

每个人对于音乐风格的偏爱不尽相同，但是对于出色音质、舒适音频的追求却是共通的。为了呈现更为卓越的音质以及播放效果，Just ear定制耳机采用大直径动圈驱动单元加动铁单元混合型音响结构，利用动圈式驱动单元展示舒展浑厚的低音域，在清晰纤细的中高音域则采用动铁驱动单元。而且这款耳机在低音域的动圈驱动单元采用了直径约13.5mm的大振膜，为用户带来了丰富且自然的音质享受。此外，Just ear定制耳机采用了声学分频技术，而非传统多单元耳机所依赖的电子分频，这一技术的应用使得这款耳机的声音更加纯净自然，达到了更高的音质标准。

耳机作为乐迷高频佩戴的数码产品，常因连接线损耗、短路等问题而令人头疼，一根线断掉也许就会导致整个耳机设备的报废，加重了使用成本。而Just ear定制耳机从用户切实需求出发，采用了可更换连接线设计，只要耳机部位不受损害，线材的故障可以通过更换连接线解决。与此同时，XJE-MH/L1SA定制耳机还提供3.5mm和4.4mm两种型号以供用户选择，极大的延长了耳机的使用寿命并降低了使用成本。

Just ear定制耳机不仅是单纯的音乐播放工具，也是乐迷和音乐之间的桥梁和纽带。秉承着认真对待每一双热爱音乐的耳朵的理念，Just ear定制耳机已渐渐得到越来越多的音乐人和乐迷的高度认可。

长久以来，索尼作为一家“建立在坚实技术基础上的创意娱乐公司”，不仅拥有大家熟知的电子产品业务，旗下的影视、音乐、游戏以及动画公司也创造出了诸多脍炙人口的影音作品和游戏IP。此前，Just ear已经和动漫界音乐人泽野弘之以及动漫歌手春奈露娜、蓝井艾露等歌手和艺人发布联名款定制耳机，此次和LiSA联名的定制耳机XJE-MH/L1SA的回归，则是进一步践行了索尼耳机“For The Music”的精神使命。我们期待着，在Just ear定制耳机的陪伴下，更多的音乐爱好者能够在生活的每一个角落发现音乐的无穷魅力，让每一次聆听都成为一场心灵的触动，每一秒体验都成为一种生活的升华。