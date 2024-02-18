汇集沉浸式音频世界 Bose推出全新Bose Ultra开放式耳机

2024年2月17日，中国 ―― 今天，Bose宣布推出一款突破性的音频可穿戴设备，让你在不间断欣赏音乐的同时，也能感知周围的世界。全新Bose Ultra开放式耳机采用创新的耳夹式设计，具备出色的外观和聆听体验。这款耳机提供舒适的全天佩戴体验，让你无需在沉浸式音频和感知周围环境之间做出选择。音乐不停，畅听一切。

全新Bose Ultra开放式耳机即日在中国市场开启预售，售价为2,299元，消费者可在Bose官方线上平台进行预订。

Bose首席产品官Raza Haider表示：“仅使用单个耳机的现象是真实存在的。我们了解到，大家希望在听音乐的同时，仍然能够与周围世界保持连结。因此，我们着手于彻底重塑可穿戴音频设备的未来，并提供更出色、更美观、更舒适的产品，以实现两全其美。Bose Ultra 开放式耳机便做到了这一点。现在，你可以同时聆听音乐和感知生活。”

开创可穿戴音频设备的未来

Bose Ultra开放式耳机可全天佩戴。由于它们不会遮挡住你的耳朵，所以你可以听到周围发生的事情，并与周围环境保持交流，同时享受你生活的配乐。在边遛狗边听播客时，你可以听到即将经过的自行车的声音;在边看视频边排队等候时，你可以听到餐厅叫你的号码;或者在与朋友跑步聊天时，你可以在背景中播放最喜欢的运动音乐。

Bose Ultra开放式耳机拥有令人惊叹的设计，其边缘光滑柔美，搭配磨砂处理的金属设计，看起来更像是一款时尚配饰，而非传统的可穿戴音频设备。而且，因为耳机是扣在你的双耳耳廓，它们并不会对你佩戴眼镜、帽子或珠宝产生影响。耳机的设计还充分考虑了佩戴的舒适性和稳定性，它通过一款涂有超软硅胶的特殊柔性带将发声单元与电池仓相连接，因此，即便你佩戴数小时依然觉得它舒适轻柔，同时，这款开放式耳机提供了轻盈的佩戴感，保证其可稳固佩戴于不同耳型。

Bose OpenAudio 开放式音频技术 和Bose沉浸空间音频技术

Bose Ultra开放式耳机采用Bose独有的OpenAudio开放式音频技术，提供高质量的音频。这项高超的工程技艺将强大的传感器与紧密控制的声学结构相结合，可以精确地将高清的声音传递到你的耳朵，且声音几乎不会泄漏到周围环境，所以只有你才能聆听并感受到音乐的每一个节拍。

由Bose专有数字信号处理软件和板载 IMU加持，Bose Ultra开放式耳机还拥有Bose沉浸空间音频技术，带来空前真实的听感，仿佛它就在你面前的舞台上播放，让你在虚拟空间中置身于最佳聆听位置。Bose沉浸式音频通过呈现出更为宽广、深邃的声场释放了音乐的真实深度，提供三维、多层次的聆听体验，模拟了我们在现实生活中听到音乐的方式。无论是何种音频平台或设备，它都能兼容，让所有聆听者都能享受沉浸空间音频体验。

Bose沉浸空间音频有两种聆听模式：“静态”或“动态”。当你不活动的时候，建议选择“静态”模式，这种模式下的音频非常适合你坐下来感受固定在特定位置的音效。“动态”模式则让音频随你而动，萦绕耳畔，这种模式非常适合旅途场景，让你完全沉浸于音频之中。

“自适应音量调节”功能、兼容性和SimpleSync 技术

Bose Ultra 开放式耳机拥有经典黑和晨雾白两种颜色，并在耳后的电池仓顶部配有一个易于使用的物理按键，可实现播放、暂停、跳过、调节音量等简单操作。此外，你也可通过Bose 音乐 APP启用“自适应音量调节”功能选项。“自适应音量调节”功能可在周围环境的音量发生变化时，智能调节音量，让你始终保持最舒服的聆听感受。Bose Ultra 开放式耳机具有 IPX4级的防水和防汗性能，经久耐用。

当关闭Bose沉浸式音频模式时，Bose Ultra 开放式耳机单次充电电池续航时间长达 7.5 小时;当开启沉浸式音频模式时，单次充电电池续航时间可达4.5小时。Bose Ultra 开放式耳机还可提供长达 48 小时的待机时间，续航持久。因此，你可以全天佩戴耳机，在不使用时也能保持连接状态。此外，随附的充电盒还能提供长达 19.5 小时的额外续航时间(或长达 12 小时的沉浸式音频播放时间)，耳机一小时即可充满电，而10 分钟的快速充电可提供长达两小时的播放时间。

Bose Ultra 开放式耳机采用Snapdragon Sound™骁龙畅听技术，支持最新Qualcomm® aptX Adaptive自适应编解码技术，包括无损和低延迟功能。Snapdragon Sound™还可与高端安卓设备进行更加无缝、更稳定的连接。

Bose Ultra 开放式耳机还可与Bose SimpleSync技术兼容。通过SimpleSync技术，Bose Ultra开放式耳机可与Bose家庭娱乐扬声器之间实现声音同步，使用独立的音量控制，即可在调低扬声器声音或使其静音的同时，保持耳机的音量最大，享受私人聆听体验。