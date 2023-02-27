厂家的任性 用户的福音，森海塞尔IE 200有线耳机使用体验

【天极网DIY硬件频道】如今，耳机逐渐成为大多数人身边的主要物品。耳机的功能不仅仅是聆听音频，也正慢慢地变成一种支持生活方式的物件。相对于无线耳机来说，有线耳机的音质表象更强，且由于工艺的成熟和不用考虑无线耳机传输的问题，所以有线耳机也成为了很多用户坚持不变的最爱。

说到有线耳机，那么问题来了。大家最不希望遇到的事情就是放在包里和其他物件缠绕在一起，之前上班路上想听歌，解个耳机线的功夫，地铁都到站了。

最近森海塞尔推出了经典的IE系列新产品，今天就来尝试用用。

冬天的早晨总是最难起床的，最后减少的便是出门前准备的时间。随手将桌上的耳机、钥匙等物品扫入包中，也不管是否带齐，只要桌上没东西就是带齐了。

到了地铁站，戴上耳机，享受自己的一片小天地。从包中拿出IE 200，约1.3米长的耳机线得益于不易缠绕柔软材质的线材，很容易就能和其他物品分开，一个上车时间就能开始享受音乐带来的满足感。

挂耳处的材质也非常柔软，可以任意弯曲，方便佩戴后调整弧度，从而获得更加贴合和舒适的佩戴感。

虽说目前使用的这款IE 200没有线控功能，但是配备了具有可拆卸设计的镀金Fidelity+ MMCX接头，用户能够自行对线材做更换或升级，听说未来森海塞尔还会推出一条带有线控功能的新线材。这种材质的接头还能够随意旋转，同时接头位于外壳表面下方底座中，确保了提供出色的应力消除和很好的稳定性。改进的编织线缆提供了卓越的性能以及可靠的质量，并可有效降低触摸噪音。

到了办公室后，采用了3.5mm立体声L型插头的IE 200，相比直插头其适用性、兼容性上会更佳。相比无线耳机在两个设备上聆听时需要切换连接，不仅烦琐还费时，有线耳机则可以瞬间完成手机到PC的切换，插上即可马上听到声音。虽说无线耳机提供开盖即连的功能，但是毕竟不是物理连接，不去手机里确认一下总是不放心，生怕摸鱼的时候，万一蓝牙信号断了，小电影的声音外放可就尴尬了。

IE 200耳塞小巧且低调，采用人体工程学设计，随机附赠了硅胶耳垫和记忆海绵耳垫，非常适合办公编辑长时间佩戴，不会有任何负担。作为码字编辑来说，相对“安静”的环境是非常重要的，灵感来的时候，就怕被外在的声音打扰，所以音乐的陪伴是少不了的。IE 200的7mm超宽频TrueResponse换能器以及记忆海绵耳塞入耳式的设计，能够隔绝办公室存在的一些嘈杂的声音。

特别是环境中的空调机声音过滤非常明显，在办公室等相对安静的环境下戴上耳机后便可降低周围的声音，就连同事敲键盘的声音都小了很多，而且音量也只需开到20%左右。不过音量大小的操作因人而异，同时也根据周围环境声的差异以及自己耳朵灵敏程度的不同而调整音量。

听音体验方面，IE 200三频非常均衡，没有显著的短板。低音有一定的冲击力，但并不轰头;中频解析力很出色，人声和乐器表现出彩，尤其人声很清晰;高频部分明亮不刺耳。另外，IE 200的成像也不错，左右定位准确，在聆听交响乐时很明显。能够胜任绝大多数风格的乐曲，适合所有人的听音喜好。

傍晚下班后，回到家躺在沙发上来一局游戏缓解疲劳。无线耳机常常会因为使用环境或是设备的原因，导致声音有延迟，或者玩游戏时忽然没有了声音。所以有线耳机比无线耳机在声音延迟上表现更为优秀，能够帮助我顺畅的听清脚步声等细节。

吃完晚饭，拿着滑板出去溜达一圈消化一下。音乐和运动是分不开的，IE 200挂耳出色的稳定性能够保证耳机在滑行和跳跃中不易丢失落下。

一天疲劳的工作，需要晚上睡前冥想来改善一下。戴上IE 200放上一首流水白噪音，集中精神、放松心灵，寻找内心深处的平静。减轻睡前焦虑，快速入眠，迎接第二天的来临。

IE 200黑色耳机机身加上灰色线材的百搭设计，在第二天的穿衣搭配上也不用过多考虑。

森海塞尔IE 200是一款非常不错的听音设备。凝结了森海塞尔专业的音频技术，适合长时间佩戴的人体工程学设计，提供非凡音质的改进核心发声模块，无处不体现出森海塞尔的匠心品质。