运动潮玩新体验！Shokz韶音携全系运动耳机产品闪耀ChinaJoy 2024

【天极网DIY硬件频道】2024年7月26日至29日，主题为「初心游在，精彩无限」的第二十一届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy 2024)在上海新国际博览中心盛大举行。知名专业运动耳机品牌Shokz韶音不但携其全系产品亮相本届ChinaJoy，更是在展会现场搭建了一个”潮玩运动馆“，让嘉宾和粉丝们现场感受潮流、音乐、运动三者交融的极致Joy体验!

展会期间，第九届ChinaJoy黑金奖(BlackGold AWARD)正式揭晓。Shokz韶音新一代游泳耳机OpenSwim Pro，凭借着优秀的设计、领先的骨传导技术，以及卓越的防护性能和优质的双模音效，荣获2024年度黑金奖。

潮玩与运动兼顾，开放式聆听放开JOY

在ChinaJoy展会现场E3馆，编号B101的Shokz韶音展位设计别具一格，充满科技感与运动激情。展位中央，全球代言人李现的大幅海报吸引了众多粉丝驻足打卡。展位内，韶音全系列运动耳机产品悉数亮相，包括OpenRun Pro跑步骑行系列、OpenSwim Pro游泳铁三系列以及OpenFit健身徒步系列等。

特别值得称道的是，韶音在展位各个区域上分别布置了划船机、健身环游戏，甚至还有拳击擂台!观众与粉丝们纷纷排队体验，一展身手。

一位不愿透漏姓名的二次元粉丝一边体验韶音最新款OpenFit Air全场景运动耳机，一边接受采访表示：许多人传统印象里的二次元，往往是热衷居家打游戏。事实上，现在的二次元群体特别是热衷Cosplay和拍短剧的发烧友们，格外在意自己的健康形象和优雅体态，几乎都是狂热的运动爱好者，跑步、骑行、撸铁可以说样样不差。像韶音这样的开放式运动耳机，有别具一格的造型与黑科技加持，完全能get到二次元群体的心水。

作为专业运动耳机品牌，Shokz韶音的开放式耳机产品矩阵一直有口皆碑，从《滚石》高度赞誉的OpenRun Pro运动耳机，到前不久拿下VGP 2024 Summer金奖的OpenFit Air，他们的产品频频在全球知名媒体和相关机构的奖项评选中脱颖而出。

创新与体验并重，领跑运动耳机未来

细数韶音在开放式声学技术创新征程上的里程碑：2013年，韶音创新性地研发了LeakSlayer技术，搭载这项技术的Bluez 2也因此夺下爱迪生电子娱乐类产品金奖。2015年，搭载悬浮减震技术的Titanium发布，斩获德国红点设计奖和日本优良设计奖 ……直至搭载Shokz TurboPitch™ 低频增强技术的OpenRun Pro上市，极大增强了骨传导耳机的低频输出。也是从OpenRun Pro开始，采用骨传导技术的开放式耳机有了足以媲美传统入耳式耳机音质的实力，而此时的Shokz韶音，几乎已经成为骨传导运动耳机的代名词。

以展会上李现海报中的同款OpenSwim Pro游泳耳机为例。这款产品专为游泳及铁人三项运动设计，采用IP68级防水技术，支持蓝牙和MP3双模式，内置32GB存储空间，可存储超过8000首歌曲，满足水下长时间运动的音乐需求。同时，其通话降噪功能和双MIC设计，确保即使在嘈杂环境中也能保持通话清晰，真的做到了无论陆上还是水中，开放式聆听，放开JOY!

其实，Shokz韶音的技术基底远远仅非骨传导，舒适、开放、不入耳、运动潮流等耳机细分市场需求上，韶音同样是领先行业的存在。韶音在2024年联合中国标准化研究院发布了中国首个骨传导耳机团体标准，让运动耳机与开放式耳机行业从此有标准可循。最近一个引爆业内的新闻，来自于由IPR Daily发布的全球开放式耳机发明专利排行榜：Shokz韶音以1408件专利申请的公开数量排名全球第一，远远超过第二名，比第二、三、四名加起来都多。

正如本届2024上海ChinaJoy的展会主题「初心游在，精彩无限」，Shokz韶音也一直秉承做好专业运动耳机的初心，通过不断的科技创新与技术更迭，让开放式聆听的体验精彩无限。从展会上二次元粉丝和Z世代群体对于Shokz韶音的热忱，我们也相信开放式聆听技术与运动耳机的未来，会有更多的JOY!