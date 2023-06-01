打破常规 可以随身携带的HIFI音质，HIFIMAN SVANAR WIRELESS耳机评测

【天极网DIY硬件频道】在我们的日常生活中，难免会少不了听听音乐来放松自己，这时候肯定是会用到耳机，但是有线耳机太繁琐，不方便运动，真无线蓝牙耳机就成为了大多数人的首选。借助蓝牙技术的发展和续航能力的提升，真无线耳机正在疯狂地涌入市场。

好的音质带来的不止是使用上的感受更是心灵的慰籍，在“音质为王”的音乐圈里，高颜值仿佛成了另类。可以看到众多厂商潜心钻研“发声元件”、“发声系统”等，但很少可以看到会有企业在外观设计上下功夫的。

搭载了LDAC高清蓝牙+喜马拉雅R2R定制DAC+耳机放大模组+拓扑振膜耳机单元的发烧组合的HIFIMAN SVANAR WIRELESS天鹅真无线耳机，除了掀起了一场音质新革命，在外观设计方面也走出了自己的新风格。有了多重BUFF的叠加，SVANAR WIRELESS可以说是真无线蓝牙耳机界的TOP 1了。接下来就来具体看看吧。

SVANAR WIRELESS充电仓的颜值很高，外观非常时尚，开盖后仿佛是一个贝壳，给人一种类似珠宝、奢侈品的既视感。多面体造型的外盒设计有别于其他品牌，更具特色。精致的做工和用料，质感的拿捏很到位。

充电仓的手感很好，开盖的阻尼感不错。充电采用Type-C接口，正反两面随心插，非常方便，即使是在夜晚光线不好的时候，也不用担心对不准了。

打开充电仓，耳机采用磨砂材质，并且磁吸地非常牢固，防止摔落，造成不必要的损失。放入时，不用完全对准，耳机即会轻松磁吸进去，进行随时充电。另外，考虑到市场上绝大多数真无线耳机在使用较大尺寸的硅胶套时无法正常充电的情况，SVANAR WIRELESS在设计时增大了内部空间，充电时再也不用反复更换硅胶套。SVANAR WIRELESS对于手笨以及手大的朋友真的是非常的友好，不用再把耳机“扣”出来了。

耳机延续了SVANAR一样的人体工程学设计，不同的是在材料方面由SVANAR的黄铜改为碳纤维材质。作为一款真无线耳机如果使用金属材质的话会屏蔽信号，所以这次SVANAR WIRELESS把壳体材质换成碳纤维，重量减轻，气质也提升了不少。

SVANAR WIRELESS随机附赠了8对不同尺寸、不同材质的耳塞，基本能满足绝大多数用户的需求。

音质方面，耳机采用喜马拉雅R2R定制DAC+耳机放大模组+拓扑振膜耳机单元的系统组合，加上支持LDAC高清蓝牙格式，SVANAR WIRELESS可以说是将整个音频系统完整地塞入了一只小小的耳机当中，完成了跨越式的提升。此组合甚至能够媲美总价1.5万元的HIFIMAN天鹅+EF400播放24Bit/192Khz高清音乐，两者音质相似度达到95%。

这也得益于HIFIMAN的独家黑科技――拓扑振膜技术，这种技术是在动圈耳机振膜表面涂上纳米颗粒涂层，可以根据不同的调音需求来调整镀层的配方、厚度及几何形状来达到调节听感的目的。拓扑振膜单元的优点是可以有效降低振膜的分割失真，保留动圈单元宽阔声场、声音甜美的特点，同时又有效解决了传统高端动圈耳塞的分割、频响问题，不过想要驱动好还是有一定门槛，SVANAR WIRELESS搭载了独立的喜马拉雅R2R定制DAC和耳机放大模组，用它们来驱动自家独有的拓扑振膜单元无疑是最完美的组合方式。

试听的曲目中，在流行音乐方面，该耳机表现优异，特别是在舞曲和电子音乐中，低音响应更加立体饱满，在体现音乐节奏感和动感方面更是完美表达出。同时，高频和中频的部分，也展现出非常好的解析和细节层次，让人产生强烈的音乐沉浸感。

在古典音乐方面，SVANAR WIRELESS同样表现出色。花了一些时间去欣赏巴洛克音乐的清晰音质，各个乐器的音效以及调音师的精心混音都能够毫无保留地呈现出来，以至于让人仿佛自己置身于演出现场之中。

总的来说，这款耳机在各种音乐类型上的表现都非常不错，是一款值得推荐的产品。它完美地展现了音乐中的各种声音元素，音质清晰而真实，同时也符合不同用户要求的高保真标准。

降噪方面，SVANAR WIRELESS具备ANC主动降噪和ENC通话降噪功能。ANC主动降噪是通过内置麦克风采集外部各种环境噪音，并产生反向声波信号来抵消噪音，能为用户提供安静的听音环境;ENC通话降噪可抑制通话过程中的背景环境噪音，让通话的另一方听到清晰的语音，提升通话质量和体验。

同时，SVANAR WIRELESS配置了降噪、通透以及HIFI三种可供选择，基本兼顾了各种使用使用场景。ANC降噪的深度最高达到-35dB，能够精准识别周围噪音，通过内置的麦克风产品反向信号来抵消噪音。无论是在地铁上，还是市中心的人潮中，SVANAR WIRELESS都可滤除恼人杂音，瞬间沉浸音乐氛围，让用户全身心享受音乐。

当你在地铁站等车的时候，可以开启降噪模式，隔绝外界没有用的噪音信息，例如：嘈杂声、咳嗽声等，享受纯净的音乐和剧情，即使在拥堵的车厢内，一段美妙的音乐也能让你瞬息间回一半的血。

不太熟悉站名的乘客来说，在快要到站的时候，长按左耳3秒转换成通透模式，即可随时听到到站提醒，以免坐过站，耽误了行程。再按左耳3秒即可切换成HIFI模式，与“吵闹声”、“铁轨声”说再见，轻松追剧无烦恼，避免火车上有些噪音打扰回家愉快的心情。

在实际佩戴中，戴上SVANAR WIRELESS后周边的声音确实有所降低，特别是环境中的空调机声音过滤非常明显，在办公室等相对安静的环境下戴上耳机后便可降低周遭声音，就连同事敲键盘的声音都小了很多，而且音量也只需开到50%左右。不过音量大小的操作因人而异，同时也根据周围环境声的差异以及自己耳朵灵敏程度的不同而调整音量。

在实际通话中，对方表示声音非常清晰，使用者的耳机音量也不用放很大声，就能感受到声音的环绕感。在地铁等相对嘈杂的环境中通话，不用因为听不清楚声音而习惯性的大声喊，避免在公共场合成为路人的“焦点”，沟通更自然顺畅。

其他方面，充满电后，耳机单次可以使用7小时，配合充电仓使用续航可达28小时，这几天每天早晚通勤在2小时内，除了第一次充满，之后也没充过电，一般使用一个星期问题不大。SVANAR WIRELESS采用IPX5防水抗汗，可抵挡日常运动和微雨天气。

另外，充电仓采用支持Qi无线充电协议的磁吸充电盒。下班疲劳到家后，无需弯腰找充电线，只需将充电仓放在任何支持Qi认证的无线充电板即可充电。

SVANAR WIRELESS连接的速度和稳定性都不错，第一次连接好之后都是开盖秒连手机。双主机，左右耳机都可以单独使用，单双耳的切换也很快，而且支持佩戴感应，耳机取下音乐自动暂停，戴上继续播放，不错过每一个音符也更加省电。

操作方式是触摸式，很容易就能上手，并不用花费太多的学习成本。

这款SVANAR WIRELESS的表现非常出色。首先，音质方面极具震撼力，它拥有细腻的中音，清晰而放大的高音以及浑厚、力度感强的低音，使得听者在享受音乐的同时，能够感受到最高品质的音效。而且，它还支持高清无损音频解码，保证了最真实的声音还原效果。其次，在穿戴舒适度上，这款蓝牙耳机的设计非常贴合人体工学，搭配舒适的硅胶耳塞，即使长时间佩戴也不会感到疲劳或不适。

综合来看，SVANAR WIRELESS的各项表现都能表明它是顶尖的产品，无论从音质、外形、细节还是性能上都有卓越的表现。如果你是寻找最高品质音乐享受的人群，这款SVANAR WIRELESS将不会让你失望。