2024年9月2日，音响界的翘楚Bowers & Wilkins宝华韦健荣耀发布其最新力作， Zeppelin Pro第六代飞艇无线蓝牙音箱。宝华韦健Zeppelin飞艇系列已延续了超过15年，自发售以来，就赢得了全球音乐爱好者的推崇，无数的音乐发烧友成为Zeppelin飞艇的忠实粉丝。

Zeppelin Pro的问世，预示着音频技术的飞跃和艺术的升华，以其超凡脱俗的音质表现和前卫时尚的设计，引领无线蓝牙音箱行业到达新的高度。它不仅是一次科技革新，更是一部艺术作品，为音乐爱好者们带来了前所未有的听觉盛宴。

Zeppelin Pro第六代飞艇延续了Zeppelin飞艇系列经典的宽HiFi声场设计，结合三段式“蜂窝”前网罩设计和悬浮对称式滤震结构，营造更好的立体感和空间感，将音乐的每一个细节和情感，以最真实、最动人的方式呈现给听众，让每一次聆听都成为身临其境的听觉盛宴。

技术革新，缔造卓越性能

Zeppelin Pro第六代飞艇采用全新新一代钛膜球顶高音单元，来自于宝华韦健开发全新的600 S3系列音箱，首次应用于Zeppelin Pro。新一代钛球顶高音扬声器，尺寸为1英寸/25毫米，它让高音部分的纯净度达到了前所未有的水平，使高音声音传播更开放，歌手和乐器声像更好，如临音乐会现场。

不仅如此，3.5英寸FST中音单元经过升级，内部添加了声学PVA涂层，让音乐的每一个细节都绽放出更加丰富的色彩，中音部分更加清澈透明。同时FST中音单元与新的阻尼Damper相匹配，改善了对空气泄漏的控制。通过减少漏气可减少中音失真，让音乐呈现更自然，中音听感更清晰。

而6英寸长冲程低音单元，搭配扩展磁铁技术，将低频下潜至35 Hz，为用户带来了深沉且富有力量的低音体验。同时，Zeppelin Pro第六代飞艇配备5个大功率声道，使用宝华韦健自主研发生产的喇叭单元，总计240W功率，顶级原音的原装配置，代表着宝华韦健对Zeppelin更高的品质要求。

Zeppelin Pro第六代飞艇的诞生，是工程师团队无数次实验和调校的结果，它凝聚了宝华韦健对音乐的热爱和对完美的执着。从旗舰800钻石系列的工程师团队，到全新DSP调音的优化，Zeppelin Pro的每一项技术，都体现了宝华韦健对音质的极致追求，每处细节都透露出大师级的精湛工艺，令人赞叹不已。

设计美学，匠心打磨精致外观

在设计上，Zeppelin Pro第六代飞艇如同一件精雕细琢的艺术品，每一处线条都流淌着宝华韦健对美学的深刻理解。15色氛围灯的个性化设置，让用户可以根据个人喜好和环境氛围，自由调节灯光效果，提升沉浸感。全新混色声学网布的使用，它不仅增强了声音的穿透力，让音乐的每一个音符都清晰可辨，更在视觉上为用户带来了一场盛宴。网罩面板与机身之间的悬浮对称式连接结构与三段式"蜂窝"前网罩的巧妙融合，显著的提升了声学性能。这种设计不仅让音质更加纯净、层次分明，更赋予了产品一种独特的视觉魅力，彰显了宝华韦健对细节的精益求精和对完美的不懈追求。

Zeppelin Pro提供了两种全新的色彩选择：Space Grey太空灰和Solar Gold晨曦金。这两种色彩代表了宝华韦健对家居审美的深刻理解，让Zeppelin Pro能够成为家居的亮点，它不仅仅是一件音响设备，更是一件精心雕琢的艺术品。它的存在，为生活的每一处空间增添了一抹优雅与格调。

智在体验，沉浸音乐之旅

Zeppelin Pro在用户体验上也做出了重大升级，新增的蓝牙实体按键，使用户操作更为直接便捷。此外，Zeppelin Pro支持高保真(24位/96kHz)音频和多种音乐流媒体服务，通过Bowers & Wilkins Music应用，用户可以享受到真正的无损音乐体验。

Zeppelin Pro第六代飞艇的无线功能也得到了全面升级，支持AirPlay 2、蓝牙AptX Adaptive等多种音乐源。用户不仅能享受到Zeppelin Pro带来的卓越音质，还能通过与其他宝华韦健无线产品互联，打造一个多房间的宝华韦健家庭音乐生态系统。这种无缝的连接技术，让音乐在各个房间中自由流动，营造出一个连贯而和谐的音乐空间，让您在家中的每一个角落都能享受到无与伦比的音乐体验。

Zeppelin Pro第六代飞艇无线蓝牙音箱的亮相，完美继承了宝华韦健对音质极致追求的基因，更以前卫的设计理念和尖端技术，精准迎合了用户对音乐品质的高标准和期待。

未来，宝华韦健将继续以其创新精神和对音质的不懈追求，激发全球用户的无限惊喜与深刻感动。宝华韦健将以卓越的音质体验，传递每一个声音的纯粹与壮丽，让每一次聆听都成为一次心灵的触动。