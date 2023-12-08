宝华韦健606 S3书架箱+PMA600功放发烧级HiFi套装 为你带来震撼原音享受

【天极网DIY硬件频道】在无尽的音乐海洋中，拥有一套卓越的音响系统至关重要。今天，就来看看宝华韦健606 S3音箱与天龙PMA600功放的HiFi套装，强强联手，必将为你带来震撼的音响享受。

首先，让我们来看看宝华韦健606 S3音箱。606 S3采用了宝华韦健独创的声学设计，搭载了钛膜高音单元，能够还原出完美的音频细节。木质音箱外壳使得音质更加温润饱满，同时造型时尚简约，拥有黑、白、相思木色、橡木色及樱桃红色五种配色可选，适合各类家居环境。不论是欣赏纯音乐，还是欣赏电影，606 S3都能将现场音效带入您的生活空间。

宝华韦健606 S3书架音箱配备了1个25mm的钛膜高音单元，还配备了1个130mm的Continuum(钢听能)中/低音单元，兼顾中高低音，让它拥有更均衡的声音还原能力，能够满足不同用户群体的视听需求。

它还对每款扬声器都进行了全面的技术升级，钛膜球顶高音单元替代上一代铝质双球顶高音单元，辅以加长高音导波管系统，不仅呈现更净透的高音，还因为球顶后方共振频率的减少，实现了更自由开放的音质;此外，新的高音单元受益于800珍藏版系列同款全新高音单元网罩，同时获得更好的频散、更开放的声音体验。

当然有好的音箱当然也不能少了功放的加持，天龙PMA600功放就是一台非常全能的设备，它支持有线(光纤、同轴)无线(蓝牙)两种的连接方式 ，如果你家里已经提前做好布线工作，直接用线是最稳定的连接方式。当然也可以使用蓝牙来进行无线连接，轻轻松松打开手机等播放设备里音乐，来享受音乐给你带来的快乐。

PMA600采用了AHC单推挽高电流设计，输出功率达到70W+70W，完美满足了日常音箱的功率需求，让你可以尽情享受高音质和丰富细节的音乐。

这款功放支持蓝牙连接功能，您可以轻松地播放手机或APP里的个人音乐收藏。无论是在家中还是在办公室，只需一部手机就能随时随地享受心爱的音乐。同时，天龙PMA600具备PCM192KHz/24bit解码能力，使得音频解码更加精准，带来更加真实逼真的听觉感受。

除此之外，天龙PMA600还支持低音炮输出，并可连接电视机、机顶盒等设备输出的数字音频信号。这使得您可以将功放与其他设备结合使用，打造出更加震撼厚实的低频效果。

当606 S3与PMA600强强联手时，绝对能够带来震撼的音响享受。高保真的音质、卓越的音箱外观、精湛的数字功率放大技术，统统集于一身，无论是用于卧室、客厅还是影音室，都能让您深陷其中，流连忘返。

如果你真诚地热爱音乐，那么宝华韦健606 S3书架箱与天龙PMA600功放套装将是你不可多得的选择。让美妙的音乐伴随你的生活，为你带来无与伦比的听觉盛宴。

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