哈曼专业闪耀2024广州国际专业灯光音响展

【天极网DIY硬件频道】近日，第二十二届广州国际专业灯光、音响展在广交会展馆隆重举行，吸引了近11万名专业观众到场参观。作为全球专业音视频领域的佼佼者，哈曼专业此次携旗下10大品牌，以创新之姿，再度亮相展会现场。本次参展，哈曼专业精心打造多场景主题区域，将多元创新的产品矩阵与实景体验深度融合，让现场观众都能亲身感受到哈曼在专业音、视、灯及智能控制领域无限魅力与卓越实力。展会期间，哈曼专业还举办了新品发布会和哈曼专业璀璨之夜等活动，全方位彰显了哈曼专业强大的行业影响力。

哈曼专业亮相2024广州国际专业灯光音响展

与时俱进，打造多场景整体解决方案

本次广州展上，哈曼专业对于展区进行了细致的划分，打造包括KTV陈列区及G/HYBRID包厢、线阵列区域及软件一体机互动区在内的13个各具特色的主题区域，展示了针对KTV娱乐、主题乐园，教育设施等场所打造的定制化、多样化的产品矩阵。值得一提的是，哈曼专业摒弃了传统布展形式，通过在展馆内营造真实的使用场景，让观众在G/HYBRID专业娱乐旗舰新品试听室体验派对氛围，在AKG+Martin舞台观看现场表演，感受AKG专业麦克风优秀的拾音能力和舞台表现。让产品“活过来”，让感受“具像化”，哈曼专业致力于让更多用户能够身临其境地体验产品的独特风采。

哈曼专业G/HYBRID专业娱乐旗舰系列产品

在此次亮相广州展的产品中，荣获2024年红点设计大奖的JBL Entertainment G/HYBRID系列产品吸引了许多人的关注。作为JBL Entertainment进入第二个十年后开发的全新产品，G/HYBRID整合了哈曼全球高精研发资源及北美生产优势，代表了当前先进的扩声科技水准。它不仅顺应如今娱乐市场迈入KTV+时代的潮流，更能够满足歌唱、Party K等多种使用场景的需求。不仅如此，哈曼专业打造的酒吧系列产品、固定安装解决方案等产品，都针对使用场景进行了一定的调整升级，展示了哈曼在不同细分领域对于消费者需求的深入了解。此外，哈曼还在展会期间发布了JBL Professional Venue Synthesis(简称VS) 3D声学模拟软件，作为哈曼专业全新一代软件产品，VS采用了更直观的用户界面和更先进的声学引擎，能够让系统设计师和工程师更便捷、更精准的预测JBL扩声系统的声场覆盖和机械配置，协助其日常工作。以VS为代表的软件系统，除了展现哈曼专业在垂直音频领域的深度探索，更向客户输出音、视、灯光、智能中控整体解决方案，充分体现了哈曼在打造更全方位的专业体验方面的实力。

哈曼专业线阵列区域软硬件产品

互利共赢，共同迈向璀璨未来

展会之外，在精彩纷呈的哈曼专业璀璨之夜上，现场多位哈曼专业大咖发表致辞，AKG、JBL Professional等多品牌汇聚一堂，带来一场集合音乐、灯光的沉浸大秀。现场更举行了多轮抽奖和游戏，将气氛烘托至高潮。哈曼专业与合作伙伴共同打造了一个充满激情与震撼声光效的精彩之夜。全国经销商大会的同期举行，也进一步巩固了哈曼专业与合作伙伴之间的关系，哈曼专业与合作伙伴一起共同探索市场前景，迈向更加璀璨的未来。

哈曼专业璀璨之夜现场

哈曼专业与合作伙伴共话行业未来

通过此次展会，哈曼专业不仅展示了在声学模拟、扬声器、扩声系统等领域的技术实力，更实景化地展示了品牌如何满足专业用户在不同应用场景下的需求。这充分展现了哈曼强大的产品实力，也彰显了哈曼专业锐意进取、追求卓越的品牌风范。未来，哈曼专业将继续凭借自身的创新实力，推出多场景适配的专业产品，为专业音视频领域注入新的活力。