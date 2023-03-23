旷世力作打造澎湃声场，马兰士AV 10前级功放和AMP 10后级功放体验评测

【天极网DIY硬件频道】提起Marantz马兰士就会让人想到奢华、Hi-Fi、高级、原音重现等标签。这个历经70年沉淀的美国品牌始终致力于推动音频播放领域的不断进步，使其成为了全球领先的高保真音箱设备制造厂商。马兰士的每款产品都力求将音乐本色原汁原味重现，多年来早已是用户心中高保真音响和Hi-Fi的代名词。而在近几年，为追求更加精益求精的视听体验，马兰士对品牌进行了全新升级，并带来了造型奢华、性能优越、音质出众的全新CINEMA功放系列。

马兰士AV 10

CINEMA功放系列是由一个旗舰级沉浸式前置放大器/处理器以及配套的16声道放大器组成，其中最受人关注的便是AV 10前级功放和AMP 10后级功放。AMP 10拥有16声道放大器，而AV 10拥有离散电路和7个HDMI输入，再加上基于马兰士独有的HDAM技术，能轻松打造一整套优秀的Hi-Fi音响系统。

马兰士AMP 10

一套完整的Hi-Fi音响系统是如何诞生的

通常来说一套完整的Hi-Fi音响系统通常由音源、前级功放(或AV前级处理器)、后级功放(或AV功率放大器)、扬声器(或音箱)、信号线和电源线等多个部分组成。它们各自在这套系统中有着不同的职责，每个部分都至关重要，直接影响音响系统的音质和表现。

音源：音源是指提供音频信号的设备，例如CD/DVD播放器、数字音乐播放器、手机、电脑等。音源是音响系统中的重要组成部分，直接影响音质的好坏。

前级功放(或AV前级处理器)：前置放大器是指放大音源信号的设备，主要负责音量调节、声道切换、音频处理等功能，可以优化音源信号的质量。

后级功放(或AV功率放大器)：后级功放是指将前置放大器处理过的信号进一步放大的设备，主要负责输出电流和电压，驱动扬声器产生声音。

扬声器(或音箱)：扬声器是音响系统中最直接产生声音的设备，负责将电信号转化为声音信号。一般情况下，扬声器由低音炮、中音单元和高音单元组成，不同的音箱具有不同的声音特点和适用场景。

信号线和电源线：信号线和电源线是音响系统中的连接线材，负责将各个部分的信号和电力连接起来，保证音响系统的正常工作。

前级功放和后级功放的重要作用

从前文中对各部分的简述中我们可以发现，前级功放的作用主要是优化音源信号，它是放大器电路的第一个部分，由它接收来自音源的弱信号，并将其放大到足以驱动后级功放的信号级别。前级功放对音质有较大的影响，它决定了放大器的增益和频率响应特性。一个优秀的前级功放能提高音乐的细节和清晰度，并减少噪音和失真。

后级功放的作用就是驱动扬声器，它是放大器电路的第二个部分，接收来自前级功放的信号，并将其放大到足以驱动扬声器的电平。后级功放对音质的影响较小，它只负责将信号放大，而不会改变信号的特性。不过，后级功放的输出功率非常重要，它决定了扬声器的音量和动态范围。

因此无论是前级功放还是后级功放，他们在Hi-Fi音响系统都扮演着非常重要的角色。

马兰士AV 10前级功放和AMP 10后级功放

毫不夸张的说，AV 10前级功放和AMP 10后级功放是目前CINEMA系列的顶流产品，两者搭配后能够实现超凡性能和一系列可定制式功能，并以其富有魅力的设计，成为家庭观影的新标杆。

马兰士AV 10

马兰士AMP 10

AV 10是一款参考级的15.4声道8K AV前级功放，它拥有非常高的兼容性，七个HDMI输入(全部为8K)，加上数字、模拟和唱机输入，以及扬声器和前级功放输出，确保能连接上现有的几乎任何其他组件。搭载了全沉浸式环绕编解码器，包括杜比全景声、DTS：X Pro、IMAX Enhanced和 Auro 3D 等流行的3D格式。并能通过分离式HDAM、电流反馈功放及其他技术大幅度提升用户的视听效果。

除此之外AV 10还具备了空间校正技术，其原理是利用Audyssey MultEQ XT32技术让用户将扬声器调整至理想状态。而更专业的发烧友们，还可以使用“Dirac Live”的升级功能，通过个人电脑或智能设备来进行更专业的远程校准。

马兰士AV 10

操控方面，AV 10配有直观的高清屏幕，能清楚的看到对设备的设置过程，可通过遥控器、面板控件或是语音命令对设备进行设置。音源方面它内置HEOS技术，可接受无线传输来自各种免费和品质的流媒体服务的音乐，或将内容共享给其他空间内支持的HEOS的设备。

AMP 10是一款拥有16声道的放大器。通过Marantz Sound Masters技术，搭配马兰士特有的HDAM-SA2技术和新开发的D类放大技术，激发其最佳性能。AMP 10能将大功率输出与 16 声道的强劲功率巧妙的结合(8 欧姆时，额定功率为单个声道 200W;4 欧姆时，额定功率为单个声道 400W)，以获得出众的音质。

马兰士AMP 10

16声道的功放优势非常多，它能够为多声道音频系统提供更加高效、精确的功率放大和驱动，并带来更加逼真和震撼的音效体验。AMP 10不仅如此，它的16声道均可独立运行，且双声道也能切到双功放模式，或者切换到BTL桥接模式，变为8声道，单声道功放翻倍，满足用户更高、更专业的输出需求。

AV 10前级功放和AMP 10后级功放拆机展示

将AV 10前级功放和AMP 10后级功放拆开后可以发现，两款产品沿用了经典的纯分立件制作的模拟放大线路、HDMA模组等，这些设计造就了马兰士独一无二的声音风格。

马兰士AV 10

马兰士AMP 10

AMP 10拥有8片立体声放大电路模块，由马兰士工程师自行设计的新型D类放大器模块，并非第三方购买的标准模块。因此放大器模块内运用了诸多马兰士HDAM放大模块，让声音更加的还原，高速响应时细节也能完美呈现。

马兰士AMP 10

AV 10内有九十多个HDAM(最新SA3版本)超动态功率放大模块，它能实现严苛要求的噪音控制，并达到快速的解码信号响应，将非常弱小的声音信号进行快速放大。从而在音频信息量非常大的情况下，也能可以让用户听到更多的细节。

马兰士AV 10

相比于其他产品，AV 10和AMP 10内部构造做了四层的结构。众所周知，分层越多越高级，功放越重越高级。顶级的功放最高是达到了六层分层，马兰士多声道的影院功放已经达到了四层，在目前同类产品中属实罕见。

第一层是处理模拟信号，第二层是所有的阶梯线路的电路板。第三层是电源供应电路，最后一层是模拟信号和数字信号的处理。

马兰士AV 10

马兰士AMP 10

此外，两款产品内部设有多个屏蔽板，内部线材就此隔开、屏蔽互相工作之间产生的电信号的干扰和物理干扰，所有这些都是为了在它运行的过程中消除失真。

马兰士AV 10

马兰士AMP 10

为确保大功率处理速度和信号不失真，AMP 10内部采用了铜制电流条。每块功放板后面都有四块纯铜电流条，以保证很好的电流导通率，增加传递效果。每个部分都有专用屏蔽罩去隔开，保证它们互不干扰。

马兰士AMP 10

现场听感体验

此次体验的是一套9.4.6全景声音响系统，搭建在一个近60平的试听室中，由马兰士AV 10、AMP 10推一对宝华韦健802 D4、宝华韦健800系列HTM82 D4中置声道音箱、3对狄芬尼提DI6.5LCR嵌入式中置音箱作为侧环绕和后环绕、3对狄芬尼提 UIW RLS II嵌入式环绕音响作为天空音箱、4台狄芬尼提Descend系列(2个DN15;2个DN12)作为低音系统，摆放位置完全按照官方9.4.6ch进行部署。

AMP 10在8欧姆负载全频工作状态下，每声道功率为200瓦、4欧姆负载全频工作状态下，每声道功率为400瓦，对于常见的客厅来说，听音距离在3-4米音箱灵敏度在86分贝以上就能获得95分贝不失真声压级。

前置左右声道是家庭影院系统中的灵魂，大部分的声音信息均通过左右前置声道和中置来表现，特别是AMP 10拥有参考级16声道，甚至可以通过桥接实现400瓦的单声道功率。很多人认为多声道产品就是为了家庭影院环绕音效设计的，随着音乐内容制作格式和录音技术的进步，音乐播放同样也可以作为多声道音响系统的用途，马兰士向来不局限于偏重电影音效，始终秉承电影与音乐齐头并进的姿态，沉浸感是双声道音响无法还原出的临场效果，多声道多点位能将录制时的沉浸感充分的还原出来。

在《喜马拉雅》、《侏罗纪世界2》视听中，3对天空音箱和3对环绕音箱将雪山和雨林的氛围感营造犹如身临其境，雪山上雪崩时的震撼程度以及雨林内各种动物的暗鸣空间定位精确，在复杂的声音环境中层次感分明，不同频段的解析力极其的细腻。

Pink Floyd最经典的一场live演出《Time》，完全不同意二声道的扑面而来，犹如在雨中漫步般的包围感，声音密度高且浓密，利用Audyssey把超低音输出调整在恰当的量级，仅略微的压迫感，且空间感立体丰满，甚至还有余力让一对前置802 D4左右声道喇叭负责更多的低频段发声。

前置音箱和中置音箱表现写实，且极具亲和力，偏暖的音色中带着自然的光泽感，高频顺滑鲜润，中频饱满而绵密，人声表现有血有肉。整体声音层次连绵，形成清晰的画面感与声场纵深度。器乐的音色细腻甜润，同样的在人声部门也亦如此，在锐度的控制上恰到好处体现出质感的特质。

低频是没有指向性的，经过AMP 10和AV 10的组合低频部分展现出厚实低沉且透彻的难得特质，沉浸感的好处就是通过多声道去感受音乐的清晰度、冲击力、速度以及极低频音高丰富的高清晰度的低频量感。

前置音箱负责大多数乐器与人声的表现，环绕和中置则更多的扮演还原空间声音的角色，明确的声音定位、体量、厚度在多维空间包围感中，还原的淋漓尽致。

体验总结：

相较于家庭影院的规格，要将多声音音响系统应用于音乐空间的打造，对整体系统的音乐调性、响应的把控提出了很多的挑战，AV 10搭配AMP 10打造的16声道200瓦功率就像是一台潜力无限的音乐空间平台，能满足市面上的主流和非主流搭配。

作为高品质家庭影院产品的新标杆，马兰士AV 10和AMP 10彰显了出众的音质、匠心的设计和个的性造型，是专为用户打造的旗舰级沉浸式前置放大器/处理器以及配套的16声道放大器，不仅为高品位电影和音乐爱好者提供了惊叹的家庭聆听效果，更是将无限的创意权利交给用户，让用户真正感受到“声”临其境的至臻体验。

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