开箱即用易上手 索尼HT-AX7积木音响发布

变革从不是人们想要的，直到它成为他们需要的――比尔盖茨

传统家庭影院系统的门槛是什么？几千到几万的预算、相匹配的空间声学改造、功率放大器、音频源、各种复杂的线缆。进入数字串流时代过去繁琐且高成本的家庭影院理念应该被推倒重铸，音频技术的变革源自音源技术的迭代，当我们身边充斥着Hi-Res 24bit/192kHz，当数字串流技术解决了数据压缩并保留更多音频细节的时候，是应该有一款让更多人能轻而易举的接触到家庭影院系统的产品，索尼HT-AX7家庭音频系统就这样应运而生。

索尼影音产品及解决方案市场部主管 陈涵先生介绍产品

数字串流技术让原本停留于客厅的家庭娱乐延展至每个房间，除了在客厅，我们同样希望在洗澡时、做菜时、做家务时能感受到家庭影院沉浸式的声音表现，索尼HT-AX7突破传统客厅娱乐空间的局限，将沉浸式的声音体验蔓延至家庭空间的每一个角落。

声场由距离决定

索尼HT-AX7家庭音频系统以全新的分离式新形来突破家庭影院的传统挂念，俗话说“突破既是进步”， 小巧的体积扩展出家庭娱乐影音的多种玩法，源自索尼在家庭音频系统领域的技术沉淀，标配HT-A9同样的360SSM智能穹顶声场技术、可分离的一对中高频喇叭无需严格的放置要求，只需将后置环绕音响轻松摆放在身后，即可实现身临其境的全方位声场。其一体化视觉设计自然融入各种室内装饰风格，可随意在投影、电视、手机、平板还是笔记本电脑等多种设备上，出色的音效满足多种生活场景，带来自由而舒适的娱乐体验。

特有的Sound Field声场模式为将分离式带来的环绕音效充分发挥，提供极其沉浸式的音效表现。当您独自观影时，可随时开启该模式，沉浸在逼真的音效中，仿佛亲临现场。而在多人聚会时，关闭该模式后进入背景声模式，三台音响将同步发声，进一步扩大音效范围，使其成为绝佳的派对背景音效，提升氛围，在睡前播放一段冥想音乐也是个不错的选择。

Sound Field声场模式基于HT-AX7立体声音频升级技术，将音效提升至全方位环绕声。索尼通过新开发的升频引擎+数字信号处理器(DSP)+索尼360SSM技术，用户无需循规蹈矩的测量位置和距离，只需随意摆放音响，对音频格式也没有严苛的要求和繁琐的设置，即可享受符合当下空间和距离的穹顶式广阔声场。

40年音频硬实力

40多年的音频行业积累和技术优势充分浓缩在索尼HT-AX7的硬件规格上，HT-AX7的正面配备两个X-Balanced扬声器单元，这种设计有助于提高声音的清晰度和分离度，并采用了偏中心设计，使声音传播的幅度更为的广泛，大幅扩大有效声场的范围。此外，左右两侧各搭载了一个大面积被动振膜，约为49mm×71mm，有效地增强了低频的性能，带来了深沉而强劲的音效。

HT-AX7的后置扬声器采用了独特而轻薄的饼形设计，内部采用了索尼独家的浅振膜设计，以提供更出色的音频细节表现。此外，这些扬声器的发声单元朝上放置，有助于实现声音在360°空间的传播，并减少因观众位置变化而导致的声音差异。

在音频技术方面，HT-AX7配备了索尼高品质的数字放大器S-Master，索尼数字放大器S-Master能有效抑制音频信号的失真以及高校的能量利用转化率，并有助于保持音频的原始质量，听到更多音乐的细节。

易上手还好用

通过索尼的Home Entertainment Connect App，用户可以直观的对HT-AX7进行可视化界面的操作，降低了学习成本。内置多种模式，以满足不同场景和音效需求。

索尼HT-AX7积木音响支持多点连接，实现智能设备切换，提升了使用的便捷性。例如，当您接到来电时，音响会智能地切换到接听电话的设备，通话结束后又会自动切回原始设备。

为了方便充电可拆卸的饼形扬声器，采用了圆形充电端子设计，只需将其接触下方大体积扬声器提供的触点，即可启动充电。

在续航方面，HT-AX7在充满电的状态下，可以使用约30小时，支持快速充电，仅需充电10分钟，即可使用约2.5小时。

此外，HT-AX7通过减少外包装体积，避免使用减震泡沫，采用双封装的设计，增强了产品的稳定性和耐用性。这不仅方便了使用，还有助于环保。

纵观索尼HT系列家庭音频系统的产品，有别于传统的家庭影院系统和回音壁系统，从HT-A9开始就在尝试无线化、灵活组合和开箱即用等特性，对于年轻的家庭娱乐用户来说，简单好用、多场景和高复用性才应该是家庭影院的样子，HT-AX7是索尼40多年的音频技术底蕴和对市场需求洞察相结合的产物，当越来越多的品牌加入到这种全新形态的家庭音频系统时，索尼HT-AX7可能是这个品类中最佳的选择。

索尼“积木音响”HT-AX7建议零售价3990元，于10月下旬开启预售，11月正式发售。