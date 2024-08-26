绿色创新，责任领航 哈曼构建可持续发展未来

作为智联汽车、时尚生活音响、专业音响及灯光照明解决方案、数字化转型解决方案领域的佼佼者，哈曼在不断推动科技创新，打造优质产品的同时，积极推进其在可持续发展领域的战略目标，致力于为社会和环境带来积极影响。

在追求高效且务实的可持续发展道路上，哈曼于2021年推出了企业可持续发展规划，承诺于2025年实现范围一和范围二*内的碳排放减少40%，所有工厂100%使用可再生电力，运营电力消耗减少15%、生产过程中废弃物零填埋等目标，至2040年实现碳中和。同时，哈曼还积极履行企业社会责任、提高员工的可持续发展意识，为全球的可持续发展作出积极贡献。

(*范围一：企业直接控制的排放，范围二：间接能源的相关排放)

多措并举，推动产品环保转型

为切实降低碳排放，哈曼从产品包装设计、工厂生产和供应链管理三个方面入手，降低企业全链路碳排放水平，让消费者享受到优质且环保的产品体验。

在产品包装设计方面，哈曼主要采取两类优化措施：降低不可回收材料比例和使用更多可持续的新材料。近年来，哈曼对产品外包装设计进行一系列优化，通过缩小产品包装尺寸，有效减少原材料浪费。同时，哈曼在产品包装当中减少了不可回收材料，尤其是塑料制品的使用。目前，哈曼旗下很多耳机和音响产品均已采用经FSC(森林管理委员会)认证的纸张替代了原有的塑料内涂盘和塑料绑带。这不仅减少了塑料的使用，同时也能够更好地保护森林资源。除了塑料之外，近年来哈曼推出的新产品还将产品原本的磁吸式设计改为抽拉式设计以减少磁铁的使用。

在减少不可回收材料使用的同时，哈曼还在产品包装中加入了创新的可持续材料。针对某些产品中不可或缺的塑料部件，如塑料挂钩孔等，哈曼会使用100%回收聚丙烯和50%回收PET材质的塑料来替代原生塑料。同时，部分产品中的快速入门指南、保修/安全卡等物件也都由再生纸张制成，助力可回收资源的循环利用。此外，哈曼还在95%的产品包装印刷中用大豆油墨替代传统石油油墨，减少了化石原料的使用，缓解了地球资源紧张。而且大豆油墨所需的挥发性有机物质不如石油油墨多，减少了空气污染。

通过一系列创新的可持续举措，哈曼显著减少了旗下消费电子产品包装中的不可回收材料的使用，有效控制资源浪费。以JBL为例，其耳机产品在包装尺寸上能实现高达17%的缩减，同时塑料使用量降低了85%。JBL TOUR PRO 2音乐商务舱二代作为热销产品之一，通过使用再生塑料和再生纸张等举措，产品包装减重16%，尺寸缩小了12%，进一步减少了原生塑料的使用。JBL旗下的另外两款明星产品 JBL CLIP 5无线音乐盒五代和JBL XTREME 4音乐战鼓四代在包装上都使用了可回收材料与大豆油墨，产品本身也采用再生织物包裹，这不仅减少了产品的碳排放，也促进了资源的循环再利用。

深化环保理念，共筑可持续生态发展

哈曼不仅在产品本身及其包装上追求环保，更在生产和物流过程中实施一系列的创新环保措施。哈曼在中国建立了两家世界级的制造工厂，分别位于丹东和苏州。苏州工厂自2006年建成投产以来，一直专注于汽车音响等产品的生产与研发。丹东工厂则在2011年投产，主要业务覆盖汽车音响及专业音响等。在生产过程中，哈曼中国致力于将绿色理念贯穿于生产制造的每一个环节，打造符合可持续发展标准的绿色工厂。哈曼苏州工厂于2023年新引进的磁悬浮系统采用了高效节能的新技术。根据实际监测结果，新系统将能减少每年近千吨的碳排放。这些措施不仅提升了能源使用效率，也体现了哈曼对环境保护的坚定承诺。同年，哈曼中国苏州工厂也凭借对于绿色能源的使用，获得了国家可再生能源信息管理中心颁发的“绿色电力证书”。哈曼丹东工厂则遵循“三同时原则”――即设计、施工、投产同步进行，确保从项目启动就将环境保护纳入考量。此外，丹东工厂还新建了危险废物储存库并按月定期监测，有效防止出现新的污染源。在与供应商的合作中，哈曼也利用人工智能、机器学习等技术，数字化、智能化管理全流程碳排放和资源消耗，打造绿色、透明、可循环的供应链。

哈曼的环保行动和可持续发展的成果获得了国内外众多企业和机构的认可。2020、2021年，哈曼凭借优秀的可持续发展表现连续两年荣获通用汽车最佳供应商奖项;2022年，哈曼中国丹东工厂也因其在节能减排、绿色生产方面的不懈努力，以接近满分的成绩荣获沃尔沃汽车颁发的质量卓越奖。这不仅体现了哈曼在生产、研发过程中对于环境保护的重视，也彰显了哈曼推动可持续发展的坚定决心。

以身作则，履行企业社会责任

除了持续推动绿色可持续发展，哈曼还积极履行企业社会责任，同时努力构建包容、平等、多元化的工作环境，促进员工成长和职业发展。在中国，哈曼积极投身公益事业。哈曼中国多次与偏远地区的贫困学校和残障学校合作，让孩子们得到切实帮助。此外，哈曼中国还与艺术家和公益基金合作，通过艺术课堂等形式，帮助更多小小音乐家们实现音乐梦想。

在企业内部，哈曼中国着力于打造良好的工作环境和长足的发展平台。公司始终坚持将员工放在首位，通过哈曼大学等多元化的职业培训和激励制度激发人才潜能，与此同时，哈曼中国制定了完善的福利制度和员工关怀计划，致力于打造关爱员工身心健康的企业文化和有温度的职场工作环境。对于可持续发展观念的培养也是哈曼中国重点关注的领域之一，企业通过组织多样化的环保活动，鼓励每位员工为推动可持续发展贡献自己的力量，增强员工的环保意识和参与度。凭借这些卓越表现，哈曼中国也连续三年荣获 “中国杰出雇主”认证，展现了企业优质的雇主形象。

哈曼中国连续三年荣获“中国杰出雇主”认证

以创新为翼，以责任为舵，哈曼正引领行业迈向一个可持续发展的未来。在产品层面，哈曼致力于使用更多可回收、可降解的材料，确保消费者能够买到更环保的消费电子产品。在工厂层面，哈曼在生产过程中使用更多绿色能源，同时采用新技术、新设施，减少碳排放与环境污染，减轻企业运行当中的环境影响。哈曼还在社会责任和雇主品牌上不懈努力，彰显对美好社会的坚定承诺，让每一位员工都能与企业共同成长，拥抱无限可能。未来，哈曼也将继续采取多样化的方式，坚守可持续目标，深化绿色制造，实现企业既定的气候目标、减排计划等承诺。通过可持续包装、可再生能源利用以及供应链减排等策略，助力环境保护和社会发展，让企业和地球同呼吸共命运，共同迈向一个更加可持续的未来。