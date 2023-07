为音乐而生，For the Music！ 双芯升级索尼WF-1000XM5降噪豆5评测

【天极网DIY硬件频道】随着人们对电子产品越来越青睐,真无线蓝牙耳机凭借其便携性,使得消费者对真无线蓝牙耳机的兴趣也日益增长。然而,如今市场上各式各样的真无线耳机如雨后春笋般地出现,其中存在的问题也影响了消费者选购和使用体验。

根据深圳市福田区和光明区消委会在2020年的调查,超过87%的受访者在关注真无线蓝牙耳机时,特别注重耳机的音质、佩戴舒适性、稳定性以及性价比。而一些消费者在使用过程中遇到佩戴不舒适、易掉落、电池耗电快、蓝牙连接容易断开、有干扰等问题。这些问题需要得到解决,以提供更好的用户体验。

作为广受欢迎的耳机品牌之一,索尼耳机以出色的音质、领先的降噪技术、精致的设计和舒适的佩戴体验而备受赞誉。索尼旗下旗舰高端系列1000X系列更是从第一代MDR-1000X上市便以引领业内所有耳机的顶级降噪和音质水准以及全新的佩戴体验的产品定位而推出的。在2017年索尼更是在无线降噪领域发力,把1000X扩充成了WH(头戴式)、WF(真无线)、WI(颈挂式)三条产品线。

随着创作者经济的崛起,音乐爱好者与专业音乐创作者之间的边界越来越模糊,不论专业与否,每一个人都可以享受以及创作好音乐。如今,索尼在7年时间里重磅推出双芯降噪旗舰真无线耳机——WF-1000XM5(索尼降噪豆5)索尼降噪豆5(WF-1000XM5),随着新品索尼升级品牌理念“为音乐而生(For The Music)“,为所有音乐享受者和创作者提供纯净音乐享受,构建无缝沟通的桥梁。

环保材质,时尚小巧

索尼降噪豆5从内到外秉持着一贯的环保理念,外包装采用以竹子、甘蔗纤维以及市场回收的再生纸为原材料,自主研发出可持续发展的纸质材料原生混合物料而制成。这次耳机与充电仓则使用可循环利用的可再生塑料材料,向“索尼走向零负荷”环保目标和使命、再进一步。

不同于其他塑料质感的充电仓,索尼降噪豆5外观小巧,并且手感分量适中。充电仓采用简约时尚的开盖式结构,整体线条和材质质感高级,外壳表面覆以磨砂黑配色,开盖时具有一定的阻尼感。相比前代产品,降噪豆5在体积上减小了约25%,重量减少约20%,单耳仅重约5.9g,充电盒体积减少约15%,小巧的收纳盒设计能更好的收入口袋,并确保你的口袋在装入收纳盒后依旧服帖,不会因为一个收纳盒的“胖瘦”影响整体造型。

索尼降噪豆5的充电仓里采用了磁吸的设计,只要将耳机靠近腔体,不需要对的很准,就会自动磁吸进去。这对一些粗心或是手比较大的用户来说非常的友好,也避免耳机滑落,造成损坏的情况。

耳机腔体放入收纳盒后即刻实现快充,配合充电盒充电能够一次过使用约24小时(开降噪)。就本人来说,按照日常通勤来回2小时以内,加上午休1小时追剧,不充电使用一个礼拜妥妥的,免去耳机没电的烦恼。即使在着急的情况下,快速充电3分钟也能使用约1小时。

索尼降噪豆5配备最新标准的type-C接口,方便用户在夜晚充电时也能即插即充,在光线不好的情况下也不用去纠结接口的正反面。充电仓也支持Qi无线充电协议,更可以使用支持Qi技术的智能手机,为耳机和充电仓进行反向无线充电。

纤巧舒适,灵动搭配

索尼降噪豆5耳机腔体整体设计风格设计纤巧,并且采用人体工学设计,能够完全贴合在耳廓内,佩戴之后没有胀痛感。将佩戴舒适度放在首位的降噪豆5,此次推出更适合女性及小耳道用户的SS号耳塞,加上随机还配备了3套(S、M和L号)规格的新一代隔音降噪耳塞。

为了能给用户带来高度舒适质感和体验,降噪豆5全新设计了降噪隔音耳塞,使用独特的聚氨酯泡沫材料,可以有效消除高频范围噪音。触感柔软,具有弹性,可以最大化增加耳塞与耳道间的接触面,消除缝隙,进一步增强对高频噪音的隔绝效果。

相比挂耳式以及头戴式的耳机或多或少都会影响到佩戴眼镜的用户,索尼降噪豆5可以避免长柄状外形的耳机经常碰到眼镜、带耳饰所带来的麻烦。耳机整体黑色加上玫瑰金色的LOGO与网格设计,时尚百搭。

索尼降噪豆5还具有IPX4级别的防水防汗功能,易于清洁,擦洗过程中不用担心耳机问题。夏天到了,无论是运动时的激情挥洒汗水,还是雷雨季节的突发阵雨,降噪豆5都能陪伴你左右。另外,大家在平时的使用过程中耳塞尽量避免碰到酒精,可以用干布擦拭、清洁。

双芯驱动,多重降噪

索尼降噪豆5配备索尼最新研发的双芯片系统,新一代集成处理器V2与全新一代HD降噪处理器QN2e相互配合,充分发挥性能。这一独家技术组合,可以更好地控制6麦克风系统,横跨双耳,表现出出色的降噪效果,在各类环境中都可以实现卓越的聆听体验。

新一代双反馈麦克风与6麦克风系统的搭配,可以更精确地捕捉环境噪音,提升降噪表现。两侧耳机各配备3个麦克风,搭载内外双反馈麦克风技术,可以更为精准地捕捉到环境噪音,大幅提升低频降噪表现,畅享超纯净音质体验。

另外,索尼降噪豆5采用风噪降低结构。不同于前代产品的降噪算法,新一代的降噪豆新增物理结构,使用网格设计包裹住内部搭载的麦克风,以降低风噪影响。

当然一副优秀的无线蓝牙降噪耳机少不了APP的加持。降噪豆5延续了索尼的智能降噪技术,通过Sony | Headphones Connect App即可开启自适应声音控制功能,可自动检测用户的活动状态和活动地点,并通过学习和识别用户常去的场所,比如办公室、健身房或咖啡厅,可自动切换预设的环境声和降噪方案,还可手动切换20级环境声,实现智能降噪,让降噪更简单。

索尼降噪豆5还搭载了“安全聆听”功能。为了保护听力,用户可以通过Sony | Headphones Connect App查看综合听音数据,并与世界卫生组织(WHO)推荐的安全聆听声压标准数据进行比对。当每周累计达到标准的80%或70%,音量将会自动调低,以减少对听力的影响。

接下来就来看一下具体的评测环节。

得益于索尼降噪豆5的AI智能降噪功能,可以根据用户当下的状态进行智能检测并提供相对应的降噪模式。加上新一代的降噪隔音耳塞,可消除外部不需要的声音,同时保留最细微的音色变化,无论是在地铁上,还是市中心的人潮中,都能完美呈现细节,让用户全身心享受音乐。

由于AI智能降噪的检测方式是通过用户是静止还是运动状态,所以当你在地铁站等车的时候或是之后进入车厢内,降噪豆5都可以提供降噪的模式,帮你隔绝或是降低外界没有用的噪音信息,例如:嘈杂声、咳嗽声、铁轨声等,享受纯净的音乐和剧情,在拥堵的车厢内,一段美妙的音乐也能让你瞬息间回一半的血。

值得注意的是,对于不太熟悉站名的乘客来说,在快要到站的时候,可能还需要单击一下左耳机切换降噪/环境声音模式,因为降噪豆5相比前代产品在降噪方面真的是上了一个档次,前代产品可以听清报站声,但降噪豆5将音量开到60%就几乎听不清报站声了。

除了地铁的报站声,环境声音模式能够让用户更好地听到交通信号声、汽车喇叭声、脚踏车铃声等警示信号声,随时注意周围情况,保证自身安全。

尽管图书馆、自习室、办公室等室内环境已经相对比较安静了,但总会有一些噪音,例如:“翻书声”、“脚步声”、“窃窃私语声”、“机械键盘声”等会影响到学习与工作上的思考。戴上索尼降噪豆5后周边的声音确实有所降低,特别是环境中的空调机声音过滤非常明显,在办公室等相对安静的环境下戴上耳机后便可降低周遭声音,就连同事敲键盘的声音都没有了,全身心地投入工作中。

在评测室外场景的同时,也尝试了索尼最新推出的头部姿势控制。有了这个新功能真的帮了很大的忙,解放双手,让操作更简单。耳机戴在耳朵上,接听电话需要手来控制操作,难免会有不方便的时候。骑单车的时候听音乐,为了安全,不用手来操控,摇头即可挂断骚扰电话;购物回来手中拿了袋子不方便接听电话,点头即可接听,既方便又安全。而且智能免摘的功能也能在开启交谈时自动暂停音乐并滤入环境声,即使双手忙碌也能方便与人临场交流。

结构升级,惊叹表现

索尼全新研发设计的8.4mm驱动单元X,相比前一代拥有更大的驱动单元,提供更好低频表现的同时,带来更强大的低频降噪效果。不仅仅是驱动单元的升级,降噪豆5在振膜的结构方面也进行了升级。驱动单元X采用了全新的圆顶-边缘分离结构,在振膜圆顶与边缘综合了多种不同材质,实现低失真与清透音质。高刚性、高内损率的圆顶,可以带来更宽的频响范围和更低的失真;而高柔性的振膜边缘,则带来优秀的低频表现和声音动态。

通过结合全新一代HD降噪处理器QN2e与新一代集成处理器V2,降噪豆5拥有更加专业的声音信号处理能力。降噪豆5可以进行24bit的声音信号处理,HD降噪处理器QN2e则带来了高品质放大器,以达到高品质音效,实现更加纯净且低失真的声音复现。

降噪豆5还支持Hi-Res Wireless Audio、LDAC、DSEE Extreme?,通过360RA认证耳机与Sony | Headphone Connect App,可以分析个人耳部形状,提升聆听体验,享受“声”临其境的沉浸式音乐体验。

在实际的听音测试中,我选取了几首歌曲,例如:英国Tears For Fears的《Advice For The Young At Heart》中,降噪豆5能够丰富、细腻地展示曲目中打击乐器的演奏,也能带来音乐空间的空旷与包围感。相对于温和的低音部分,在纯人声歌唱的时候,没有发生刺耳的现象。

以及在Wild Beasts主唱Hayden Thorpe的《Diviner》中,降噪豆5展现出了他丰富而丰满的嗓音,具有很好的表现力,而且伴奏中钢琴琴键发出的每个音符也很好地表现出来。最后英国Massive Attack的《Angel》,在连续低音的表现上非常稳定,音质出众。

音乐中的低频部分是人耳最容易捕捉到的声音信号,其作用更多的是带动节奏,因此低频本身并非是音乐中最亮眼的音色,中高频部分展现的旋律才是音乐的灵魂。降噪豆5在中高频的细节声音表现方面做足了功夫,而低频部分饱满的弹性略有些流行音乐的调音趋向。

另外,音频传输的延迟,也关系到游戏与直播的观赏体验。在实际佩降噪豆5后,游戏中的开枪反馈可达到理想的无延时感知效果,没有音画不同步,游戏卡顿等问题。

无惧纷扰,自然清晰

得益于深度神经网络技术(DNN)与骨传导技术,通话人声在噪杂的环境下也能清晰、自然、无杂音。搭载了骨传导拾音技术的降噪豆5,有效增强用户通话时的声音质量。加上优秀的耳机麦克风架构和人体工学设计,从物理上带来对风噪的抗拒,减少通话时引天气原因带来的风噪声,实现更加清晰的通话效果和更为出色的降噪体验。

在实际通话中,对方表示声音非常清晰,用户的耳机音量也不用放很大声,就能感受到声音的环绕感。在地铁等相对嘈杂的环境中通话,不用因为听不清楚声音而习惯性的大声喊,避免在公共场合成为路人的“焦点”。

稳定连接,个性定制

索尼降噪豆5配备蓝牙5.3技术,能够稳定链接iOS和Android设备,提供无缝的聆听体验。配合强劲的全新一代集成处理器V2,优化传输算法,左右耳同步接收并传输蓝牙信号,延迟低,信号强,尽享稳定音质。用户在摘取其中一只耳机的时候,另一只耳机不会停止播放音乐。而且降噪豆5支持跨生态多点连接(Android / iOS / Windows / macOS),可以同时连接2台蓝牙设备。在有来电时,耳机可以自动识别设备并进行连接。轻触一下,即可实现耳机在2台设备中的快速切换。

用户通过耳机单元上的触控面板,即可实现可切换歌曲、调整降噪模式、接听或挂断电话、调整音量等功能。使用Sony | Headphones Connect App,还可以根据个人习惯自定义更多触控面板设置。

另外,为了丰富用户的使用体验,用户可以通过轻触耳机的方式,唤醒智能语音助手;只需要简单的命令,就能听音乐听书、看视频、打电话、查询天气、获取相关路线等。还可以通过双击或三击轻触耳机的方式来播放喜爱的服务和内容。

总结

这次全新推出的索尼降噪豆5是一款非常优秀贴心的无线蓝牙降噪耳机。可以说是小身材大能量的典范,全新升级的双芯驱动、强强联合为音乐爱好者与专业音乐创作者提供出色的降噪以及丰富细节的音质表现,带来降噪与音质方面的无限可能。而且超高的颜值,稳定的连接、出色的通话质量,加上舒适的长时间佩戴感受和超长续航,以及多模式的智能降噪适合通勤需要经常佩戴耳机并且想在喧闹的环境中享受片刻自我的朋友们。