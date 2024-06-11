KEF全球旗舰店伦敦KEF Music Gallery隆重开幕

中国上海――2024 年 6 月 8 日：英国殿堂级音响品牌KEF宣布伦敦KEF Music Gallery正式开幕，为其包括KEF Music Gallery、KEF Music Studio和KEF Music Lounge在内的全球体验店矩阵增添全新成员，与全球来宾一起见证品牌六十余年来致力于高保真音质的非凡旅程。身处英伦文化的荟萃之地，伦敦KEF Music Gallery融合英伦文化与丰富的品牌沉淀，以多元影音体验、新锐文化作品、新颖活动形式及创新声学产品全方位呈现“Listen and Believe”的品牌理念。伦敦KEF Music Gallery将成为探索音乐、电影、艺术以及开创性产品的体验枢纽，并通过与合作伙伴及创作者社群的紧密合作，将声音体验演绎成心灵深处的共振。

伦敦KEF Music Gallery面积近500平方米，设有双层体验空间。这一精心打造的高保真声场凝聚了KEF多年来在科技创新、声学表现和设计美学方面的不懈追求，引领来宾深入探索KEF的声音世界。店内囊括一系列多功能体验设施，邀请来宾专注沉浸于纯臻音效，开启专属自己的“Listen and Believe”之旅。

继香港KEF Music Gallery和去年开幕的东京KEF Music Gallery之后，伦敦KEF Music Gallery成为品牌第三家全球旗舰店。KEF总裁兼全球市场营销主管Grace Lo表示：“伦敦KEF Music Gallery是我们迄今第三家，也是最富野心的旗舰店。它反映着我们与全球消费者分享卓越音效魅力的承诺，同时为我们的合作伙伴提供协同发展的舞台。借此，我们将共同为更广泛的听众呈现KEF独特的沉浸式高保真体验。”

在不断革新的英伦精神与KEF不断精进的声学技术的互相交织下，伦敦KEF Music Gallery将成为发烧友、乐迷、影迷、创作者和音乐制作人的理想乡，承载起KEF长久以来追寻卓越音效的承诺。来宾可以在此处放松、探索，亲身感受无与伦比的声场和设计。体验空间由英国著名建筑与室内设计工作室Conran and Partners精心打造，以细腻杰出的美学语言充分展现KEF的品牌格调与独特性。设计通过混用不锈钢、混凝土及浅色、深色橡木等元素，巧妙调和极具质感的工业风配色，构建出质朴又宜人的现代空间，营造别具一格的家居美学氛围。

探索空间：聆听声音与艺术的交融之美

位于一楼的The Gallery艺廊宛如都市中的绿洲，不仅是伦敦顶级高保真音效咖啡厅KEFé的所在地，也是音乐和咖啡爱好者的胜地。在这里，经典与当代音乐风格碰撞，纯净音质沁入人心。入夜之后，The Gallery艺廊更是一处极佳的沉浸式音乐活动空间。场地采用多功能配置设计，来宾可在此体验最新的KEF产品，并抢先获悉最新的品牌活动资讯。The Gallery艺廊将于未来一年推出创意合作项目计划，包括合作活动、电影放映、讲座、互动体验以及独家现场演出和音乐鉴赏会，为聆听者们献上多彩纷呈的声音盛宴。

紧邻The Gallery艺廊的The Studio录音室为音乐家、艺术家和合作伙伴提供私密的创作空间。在设计上，The Studio录音室向位于梅德斯通KEF研发中心的消音室致敬，并进一步打造出一个多功能区域。此空间搭载最先进的定制声学设备，能够最大限度减少背景噪音。来宾可以在这里录制音乐或播客，更可于此鉴赏音乐，感受顶尖声学工程带来的纯净、真实、自然的音质。

沉浸式体验空间：触碰极致音效的臻享之美

The Hub聚会所是为迎接宾客或聚会分享而设计的合作空间。出自英国精品家具制造商Sebastian Cox的4米长桌由一整块肯特郡橡木制成，点亮空间视觉焦点。而在听觉上，The Hub聚会所配备KEF全系列吸顶式建筑扬声器及会议专用麦克风，让整个空间成为独一无二的声学舞台。

The Living Room起居室以现代住宅风格为基调，舒适宜人的环境设计使到访来宾更好地感受卓越的声场效果。在这里，来宾可以尽情享受KEF整合式及独立式音响系统营造出的沉浸式音效体验，感受美好声音为居家空间增添的惊喜与愉悦。

The Ultimate Experience Room极致体验鉴赏室是在繁华市区逃离喧嚣、享受震撼沉浸式音效的绝佳空间。来宾不仅可以在此体验到KEF MUON HiFi扬声器打造的声之臻境，更可以在KEF极致家庭影院系统、Ci-Reference入墙式扬声器以及KEF超低音扬声器的加持下，尽享杜比全景声(Dolby Atmos)带来的震撼观影体验。

伦敦KEF Music Gallery地址：英国伦敦大波特兰街42-48号