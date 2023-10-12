支持网易云24bit/192khz播放 AURALiC声韵音响发布全新G2.2流媒体产品系列

【天极网DIY硬件频道】曾经圈内有人告诉我，声韵是目前国内最佳的音频解码器，是一个值得让人尊敬的国产品牌。自2009年AURALiC声韵诞生以来屡获殊荣，在今年的TAS上海国际高端影音展上AURALiC声韵发布了最新的产品系列――G2.2。新的系列建立在新一代流媒体处理平台上，这是自2014年第一代ARIES白羊座发售以来又一次重大的技术进步。

Tesla特斯拉G3 C 无线流媒体的新纪元

这革命性的流媒体平台采用了64位ARM架构，处理性能是前一代产品的8倍。搭载DDR4 4GB高容量系统内存，可轻松应对复杂的音频处理任务，成为前沿数字音频领域的未来导向解决方案。

Tesla特斯拉G3平台还引入了DMA(Direct Memory Access，直接内存访问)技术，为音频输入/输出通道提供了直接访问系统内存的便捷方式。与Tesla特斯拉G2平台相比，延迟和抖动减少了90%，使工程师在微调产品性能和音质时更得心应手。

借助技术的不断进步，Tesla特斯拉G3平台对新的G2.2系列产品进行了优化，加强了多任务处理功能，为用户提供卓越的流媒体音频体验。

白羊座ARIES G2.2 C 无线流媒体服务器

白羊座ARIES G2.2经历了彻头彻尾的内部重新设计，新的电子元件比例高达90%。尖端的产品，更多新的技术，更高一层的性能水平，都在AURALiC声韵音响坚固的第二代Unity Chassis一体化机壳内。

第二代USB电气隔离技术

白羊座ARIES G2的USB端口引入了电气隔离技术是数字音频系统的重大突破，将天生具有极高噪声的计算电路与敏感的音频电路如何隔绝的问题成功解决，让基于USB传输的音频系统在音质上取得了质的飞跃。

在这一成功的基础上，AURALiC声韵音响非常自豪地在白羊座ARIES G2.2上推出第二代USB电气隔离技术。新的隔离器对解码器有更好的兼容性，USB电气隔离端口与普通的USB端口有同样的功能，支持热插拔。而信号质量和抖动性能有了进一步的提升，音质更上一层楼。

不仅如此，您还可以通过我们的软件选择切断USB端口对解码器的供电，信号路径更为干净。

新的Purer-Power电源设计

白羊座ARIES G2.2采用了新的Purer-Power低噪声电源，功率是前一代的2倍，设计噪声更低。增加的功率确保了高性能处理平台和音乐存储器要求的干净且稳定的电源供应。

所有与数字音频相关的电路，包括第二代电气隔离的USB端口，都有独立的电源供应，保持极低的噪声等级，仅仅0.8mv――较之G2.1的电源减少了80%。另外，对于噪声相对不敏感的计算电路受惠于仅27mv的低噪声电源，相比G2.1提升50倍。先进的电源设计确保了数字音频电路有干净、稳定的电源，没有噪声和干扰，为您带来卓越的音乐享受。

NVMe内部存储

随着Tesla特斯拉G3处理平台的到位，白羊座ARIES G2.2的内部存储已经从传统的SATA接口升级为最新的NVMe(nonvolatile memory express，非易失性内存主机控制器接口规范)接口。升级NVMe有诸多益处，包括出色的数据传输速度和可靠性，存储和播放数字音乐的体验无缝顺滑。

得益于直接内存访问(DMA)技术的应用，相比传统存储方式，NVMe存储的传输速度更快、延迟更低，在性能提高的同时也加快了对存储的音乐的访问速度。ARIES白羊座G2.2从网络拷贝音乐到机内存储的速度与G2.1相比快了10倍。

白羊座ARIES G2.2出厂时已经预装了4TB NVMe固态存储。不仅如此，用户还可以要求特定定制最高8TB的存储。

USB 3.0外接存储

白羊座ARIES G2.2上还有额外的USB 3.0外接存储端口，大大提高了拷贝速度，轻松传输高清的音频文件。USB 3.0端口提供1.5A的电流，3倍于G2.1。更大的供电冗余允许更多样的外部存储器选择，包括可能需要更多供电的大容量硬盘。

支持LEO狮子座

对于最挑剔的听众，白羊座ARIES G2.2可以通过Lightning Link和我们的极高频时钟线连接到LEO狮子座GX.1参考主时钟。数字输出的精确度达到更高的层次，音质更佳。

织女星VEGA G2.2 C 流媒体解码器

织女星VEGA G2.2流媒体解码器是先进high-end解码器性能和尖端模拟电路的代表。AURALiC声韵音响站在数字音频技术的前沿，不断用技术创新突破极限。

FUSION聚变解码器

音频数字/模拟转换器(即解码器)主要有两种设计：分立式梯形解码器和Delta-Sigma解码器。一般的分立式梯形解码器允许设计师在电路的各个环节使用不同的元器件，在调音时有更大的灵活性。然而，分立式梯形解码器可能会因为电阻值匹配不够精确产生非线性。不均匀的温差变化也是系统被非线性侵入的重要因素。这都会导致失真，以及整体性能的下降。

Delta-Sigma解码器以高精度和高分辨率闻名于世，这源于其精确的制造工艺。而且还有很大的动态范围以及低噪声低失真。非常适合需要高质量的音乐播放场景。但是Delta-Sigma解码器通常集成了复杂的数字电路，比如锁相环(PLL)、数字滤波器和超采样电路，对设计师来说调整很不方便。在个性化、灵活性要求很高的high-end应用场景内使用就可能会受到限制。

AURALiC声韵音响在织女星VEGA G2.2上的聚变解码器设计是一项开创性的设计，结合了分立式梯形解码器和Delta-Sigma解码器设计的优点。这项创新使用高性能的成品解码芯片作为修改基础。解码芯片的大部分功能，如锁相环、数字滤波器和超采样电路都被弃之不用，取而代之的是AURALiC声韵音响独家的时钟重建、数字滤波器和超采样技术。这种独特的做法确保只使用解码芯片内部精确的开关网络作为最后的数模转换，最终获得卓越的音质。聚变解码器的设计给予了灵活的个性化体验，为您提供按照自己喜好微调和优化解码器的选项。

DDR直接数据记录

织女星VEGA G2.2应用了AURALiC声韵音响的直接数据记录(DDR)技术。与传统解码器依靠锁相环(PLL)电路重建输入的时钟信号不同，我们的DDR技术避免使用PLL电路，因为它不能完全消除原始时钟信号中的失真和抖动。相反，我们将音频数据以二进制格式录入Tesla特斯拉G3处理平台的系统内存中，完全告别了原来的时钟信号。

接下来，一系列先进的数字滤波器和超采样算法会对音频数据进行处理，优化以获得最佳的性能。驱动解码器工作，给Tesla特斯拉G3平台的数据提供时钟信号，都使用了解码器内部的双60fs的飞秒时钟为主时钟――一个用于44.1x采样率，另一个用于48x，不依赖输入的音频信号。

由于这些尖端技术的应用，织女星VEGA G2.2对输入信号的失真和抖动具有天生的免疫力，提供高品质的音质。让您享受具有惊人细节呈现，清晰精准，没有丝毫抖动失真的无与伦比的听觉体验。

被动模拟音量控制

模拟音量控制被广泛认为是实现高性能音频播放的良方。虽然数字音量控制可以精确地降低信号电平，但是不能降低输出信号的本底噪声。因此，使用数字音量大幅衰减信号时，系统的动态范围不可避免地会受到严重的影响。而模拟音量控制可以同时降低信号电平和本底噪声，并依旧保留系统的动态范围。

织女星VEGA G2.2有精确的模拟梯形电阻音量控制，实现无噪声无失真的卓绝控制。这个音量控制系统包含了8个线圈磁保持继电器，不运行时保持静止，不消耗电源，不发出EMI噪声。一旦调节音量，依旧能维持电子隐形，进一步提升织女星VEGA G2.2本就已经很优秀的音频性能。

模拟前级放大器

织女星VEGA G2.2继承了原来织女星VEGA G2.1上成功的模拟前级放大器功能。并且在新的设计中得到加强，输出电平从4.4Vrms提高到了6Vrms，可以满足对电平要求极高的放大器的需求。不仅如此，ORFEO纯甲类的输出模块确保在性能衰退最小的情况下，平衡输出可以驱动远小于600ohm的负载。

如有需要，您可以用软件关闭前级放大器功能，还可以选择将输出电平降低到2Vrms，外接前级放大器。另外，模拟输入通道还有一个方便的家庭影院直通模式。

电气隔离

现代high-end解码器能够提供巨大的动态范围，揭示原始录音中微小的细节。但是，要实现这样的动态范围必须给予解码器纯净的时钟、电源和信号。为了确保没有噪声耦合到解码电路中，织女星VEGA G2.2搭载了高速电气隔离器，极富策略地安置于Tesla特斯拉G3处理平台和极为敏感的音频电路之间。在实现数据传输的同时，这些隔离器提供了物理上的隔离，防止解码器受到干扰。

AURALiC流媒体产品全系支持网易云音乐Hi-Res音质

AURALiC声韵音响的流媒体产品不但支持海外主流的流媒体音乐服务，而且包括全新的G2.2系列在内的所有流媒体产品都已经支持网易云音乐。网易云音乐新近推出的Hi-Res音质服务，最高可提供24bit/192kHz的高清音乐。AURALiC的用户也可以享受到网易云音乐提供的Hi-Res高清音乐。

中国大陆地区，白羊座ARIES G2.2(4TB存储)零售价￥56,000元，织女星VEGA G2.2零售价￥66,000元。