打造不入耳耳机体验标杆 Shokz韶音发布新一代旗舰款OpenFit舒适圈

【天极网DIY硬件频道】4月11日，全球领先的专业运动耳机品牌Shokz韶音，在中国北京举办了主题为“欢迎来到舒适圈”的新品发布会，并发布舒适圈系列旗舰款OpenFit不入耳蓝牙耳机。Shokz韶音中国区CEO杨云、韶音科技产品总监张浩锋等出席发布会并向现场嘉宾全面介绍了OpenFit及“舒适科技”所蕴含的创新理念和技术突破。杨云表示，韶音OpenFit舒适圈的发布将打造不入耳耳机体验的新标杆。

OpenFit舒适圈，定义全新“舒适科技”

OpenFit舒适圈的诞生，基于Shokz韶音对大量用户的长期观察和沟通，以及近20年的科技创新和成果积累。产品研发团队从佩戴、声学、材料多个维度打造了这款开放聆听式不入耳耳机，为用户提供全方位、全场景的舒适体验。

作为韶音“舒适科技”的重要呈现，OpenFit舒适圈采用不入耳设计，久戴不胀痛，透气不闷热。耳机芯与耳甲腔接触处采用“双层零度硅胶”，亲肤硅胶机身配合超轻细钛合金耳挂，为用户提供温润、细腻的贴合触感。单只耳机重量仅有8.3g，实现佩戴舒适性的同时，还能保证佩戴稳固性。

OpenFit舒适圈首次采用韶音DirectPitch™定向声场专利技术，声源按一定拓扑结构摆放，通过调控不同声源之间的幅度差和相位差，控制空间中声压的强弱分布，实现特定空间指向性。这项专利技术使得产品无需入耳佩戴，即能精准高效传声、听音更私密，也可以让用户实现实时感知户外环境音，守护行动安全。

音质方面，Shokz OpenBass™低频增强算法联袂18mm×11mm超大动态、高灵敏驱动单元，加持定制复合振膜，能给韶音OpenFit舒适圈带来澎湃的低音和丰富的音乐细节。语音通信方面，该产品集成了调校至黄金位置的双麦克风，结合Ai智能通话降噪算法，保障人声的同时，有效消除环境噪声与通话回音。所有这些技术创新和突破，让OpenFit舒适圈成为有史以来韶音产品序列中音质最好的耳机。

传承于Shokz韶音品牌中的专业运动DNA，OpenFit舒适圈实现了IP54级抗水抗汗，酣畅运动毫无顾虑。电池续航方面，充电5分钟即可播放1小时，搭配充电盒最长实现28小时音乐播放，完全满足日常生活中的全场景使用。首批上市的产品拥有暖日白、静夜黑两款配色，设计灵感来自于昼夜交替，无论是白天还是夜晚，OpenFit都能为用户带来全天候的舒适聆听体验。

韶音OpenFit舒适圈定价￥1298元，将于4月11日16:30开启预售。消费者可以在Shokz韶音各个官方渠道购买。

“双螺旋创新”，成就韶音科技领导力

十多年来，韶音始终专注声学技术的科技创新，也取得业内瞩目的成就。“Shokz韶音”品牌几乎成为“专业运动耳机”、“骨传导运动耳机”、“不入耳耳机”的代名词。从马拉松世界纪录保持者、奥运会冠军基普乔格，到日常生活里跑步、骑行、铁三、登山等许多运动爱好者，都是韶音专业运动耳机的拥趸。

领先的技术创新、强竞争力的产品、良好的用户口碑、精准的用户群体，诸多优势实现了韶音的跃进式发展。近三年以来，韶音中国区市场的增速高达172%。根据专业机构IDC调研数据显示，2020年到2022年间，韶音中国区蝉联骨传导耳机市场出货量和销售额第一，在2022年更是取得了71.4%的市占率。海外市场亦如此，Shokz韶音的不入耳耳机产品目前已经在全球超过60个国家和地区有售，门店数量超过2万家，全球用户超过1000万人。据全球权威机构沙利文在2023年2月最新发布的报告显示，Shokz韶音在不入耳耳机全球销量领先。

如果说以骨传导技术为代表的韶音专业运动耳机产品线能陪伴运动爱好者们更好地超越自我、突破极限，那么分体式不入耳耳机韶音OpenFit舒适圈的诞生，则是契合了更广泛的生活全场景需求。不管是在户外休闲、室内运动、居家娱乐，或是在办公等任何日常环境，OpenFit舒适圈都能为用户提供全场景的舒适体验。

关于韶音OpenFit舒适圈的面世，杨云在发布会上表示，包括技术创新和用户思维在内的“双螺旋式创新”结构驱动下，成就了今天韶音在全球不入耳耳机品类的领先地位。韶音一直致力于底层科技创新，不断突破和超越自我，不断革新人们的听音体验和佩戴体验。本次发布会上亮相的OpenFit舒适圈，是韶音几年来经过千百次试错与无数轮技术验证下，创新、技术和工艺的最新结晶。相信这款产品将会打造不入耳耳机体验的标杆。

写在尾声

据专业咨询机构沙利文报告显示，全球不入耳耳机产品零售量从2018年至2022年，整体市场规模翻了一倍。随着消费者对用耳健康的重视和不入耳耳机产品的快速迭代，不入耳耳机的市场规模将进一步增加。Shokz韶音OpenFit舒适圈和“舒适科技”理念的发布，将为全球不入耳耳机的产品革新，从此写下全新篇章。

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如今真无线耳机的种类是越来越多了，除了音质外，我们在挑选耳机的时候佩戴的舒适度也是一个很重要的考量指标。有些耳机戴着又重又疼的，不一会儿就会觉得耳朵胀痛难忍。

韶音OpenFit 舒适圈为韶音首款采用定向声场技术的分体式不入耳蓝牙耳机，没有采用之前的骨传导技术，OpenFit 舒适圈是韶音定位于专业运动的骨传导产品线，向大众全场景的首次扩展。接下来就一起看一下具体的体验吧。

独特外观设计

OpenFit舒适圈的充电仓采用磨砂质感，圆弧方形的充电仓外盒设计有别于其他品牌，更具特色。充电仓外观圆润小巧，扁平的外形也方便收纳于随身的小包与口袋中。

充电仓的手感很好，精致小巧，很光滑，开盖的阻尼感不错。充电采用Type-C接口，正反两面随心插，非常方便;即使是在夜晚光线不好的时候，也不用担心对不准了。

打开OpenFit舒适圈的充电仓，耳机同样采用磨砂材质，并且磁吸地非常牢固，防止摔落，造成不必要的损失。



